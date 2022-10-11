Готовы ли музеи Германии к энергокризису?

Из-за дефицита газа и высоких цен на энергоносители непростые времена настают и для немецких музеев. Государство обещает поддержку, но хватит ли ее на всех?

Энергокризис шагает по Европе? Девять музеев во французском Страсбурге, как и другие культурные учреждения Франции, последовали призыву президента Макрона к жесткой экономии и отныне работают только по пять дней в неделю. Пола Орелл (Paula Orell), директор Сети современного визуального искусства (CVAN), предупреждает о "новой фазе чрезвычайного положения" для британских музеев, и так уже пострадавших в пандемию.

Политики и музейные работники Германии также обеспокоены возможным наступлением кризисного сценария. Наибольшую озабоченность вызывает рост цен на энергоносители, рассказали в интервью DW в немецком Фонде прусского культурного наследия (Stiftung Preußischer Kulturbesitz). И это даже не говоря об инфляции, которая приведет к подорожанию материалов, транспортировки и оплаты труда.

Неутешительные прогнозы заставляют госминистра по вопросам культуры и СМИ ФРГ Клаудию Рот (Claudia Roth) предупреждать о риске спада культурной активности и "рецессии в культуре". "Музеи, театры, кинотеатры и концертные залы - это места для общения, встреч, образования", - говорит она. Как "якоря демократии" они должны продолжать работать зимой, и их необходимо поддерживать. Министр культуры и науки федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Ина Брандес (Ina Brandes) соглашается с ней и уточняет, что "вклад в экономию энергии" должны вносить и учреждения культуры.

Культура: политики обещают поддержку

Экономия в действии: знаменитый замок Нойшванштайн не освещается вечером и ночью Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/picture alliance

На какую помощь можно рассчитывать со стороны государства, прояснилось после недавних консультаций федерального канцлера с главами правительств земель. Так, поддержка учреждений сферы культуры упоминалась на совещаниях дважды. В итоговых документах значится, что "оставшиеся средства в специальном федеральном фонде для культурных мероприятий в 2023 году должны быть использованы для оказания адресной помощи". Также федеральное правительство и земли обсудят дополнительные меры поддержки, если возникнет необходимость в дальнейшей помощи.

Эти решения приветствует Германский совет по делам культуры (Deutscher Kulturrat), но параллельно бьет тревогу. По словам исполнительного директора объединения Олафа Циммермана (Olaf Zimmermann), в случае отключения электроэнергии музейные экспонаты будут в опасности. При возникновении чрезвычайной ситуации придется решать, какие произведения искусства спасать, а какие - нет, потому что очень много энергии тратится на правильное кондиционирование складских помещений. "Не хватает четкой расстановки приоритетов, - отметил Циммерман в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung, - своего рода "сортировки" культурных ценностей".

Музеи в гонке за энергосбережением

Будь то тончайший пергамент, светочувствительная графика или не переносящие тепло картины, - каждому экспонату нужны свои температурные условия хранения. Иначе ему может быть нанесен непоправимый ущерб: старинная бумага может скрутиться, картины, написанные маслом, - потрескаться, а деревянные скульптуры - расколоться. Поэтому музеи должны постоянно регулировать влажность и температуру воздуха в помещениях: летом - охлаждать, зимой - нагревать. Очевидно, что оба эти процесса требуют больших энергозатрат.

На протяжении долгого времени для музеев действовали рекомендации Международной музейной ассоциации ICOM: норма влажности - 50 процентов, температура воздуха в помещении - 20 градусов. По словам Зины Херман (Sina Hermann) из Ассоциации музеев Германии, "музеи пока не оспаривают границы этих показателей". Однако к марту 2023 года ассоциация все же планирует предоставить музеям новое руководство по энергосбережению.

Выставочный зал в Художественном музее Штутгарта Фото: Marijan Murat/dpa/picture alliance

Художественный музей в Штутгарте на юге Германии по праву считается образцовым в вопросах энергосбережения. С 2016 года музей с коллекцией из 400 000 экспонатов сокращает потребление энергии. Старое здание музея было отремонтировано с учетом энергоэффективности, наружное освещение ночью отключается, лампы оснащены энергосберегающими светодиодами, а горячая вода для персонала была отключена. "На сегодняшний день мы достигли всех целей по энергосбережению", - говорит пресс-секретарь музея Георг Рота (Georg Rotha).

Другие музеи стараются не отставать. Так, музей Städel во Франкфурте использует геотермальную систему отопления (и охлаждения) части выставочных залов.

Штефан Зимон (Stefan Simon), эксперт по энергосбережению Фонда прусского культурного наследия в Берлине, критикует современные музейные постройки: "Чем новее здание и современнее музей, тем выше энергопотребление и тем больше задействовано технологий". В интервью телерадиокомпании Bayerischer Rundfunk он подчеркнул, что "культурные ценности утрачиваются не из-за неверно установленного уровня влажности, а из-за пожара, стихийного бедствия или войны, как это происходит сейчас в Украине".

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