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Кельтские золотые монеты из Манхинга
Кельтские золотые монеты из МанхингаФото: Frank Mächler/dpa/picture alliance
ПреступностьГермания

Из немецкого музея украдены золотые монеты на миллионы евро

Александр Дельфинов
45 мин. назад

Грабители похитили целиком найденный в 1999 году клад, главную ценность Кельтско-римского музея в Баварии - 483 золотые монеты, датированные примерно 100 годом до нашей эры.

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Неизвестные грабители сумели проникнуть в Кельтско-римский музей в городе Манхинг в Баварии и похитили оттуда самый ценный экспонат - 483 золотые монеты, стоимость которых оценивается во много миллионов евро, заявил во вторник, 22 ноября, представитель Земельного ведомства по уголовным делам Баварии, которое ведет расследование.

По данным полиции, речь идет о самом крупном золотом кладе кельтского происхождения, найденном в XX веке. Монеты общим весом около 4 кг были обнаружены в 1999 году на раскопках так называемого Манхингского оппида - кельтского города-крепости периода Римской империи.

"Потеря кельтского клада - это катастрофа, золотые монеты как свидетельства нашей истории незаменимы", - заявил в связи с происшедшим государственный министр по науке и искусству Баварии Маркус Блюме (Markus Blume).

Крупные кражи в музеях Германии

Раскопки на Манхингском оппиде и раньше привлекали внимание криминального мира. Лишь в мае этого года незвестные "черные археологи" совершили 140 незаконных распопов на его территории. Эксперты предполагают, что злоумышленники искали объекты кельтского периода с помощью почвенных зондов в то время, когда у настоящих археологов были выходные. Удалось ли им что-то найти и вынести оттуда, осталось неизвестным.

Однако ворам не раз удавалось выносить ценнейшие музейные экспонаты в Германии. В 2019 году из сокровищницы "Зеленый свод" в Дрездене, одного из самых известных музеев Германии, были украдены старинные произведения искусства и драгоценности, стоимость которых оценивается в миллиард евро. В январе 2022 года на скамье подсудимых оказались шестеро обвиняемых, но о местонахождении драгоценностей до сих пор нет никакой информации.

В марте 2017 года из берлинского Музея Боде похитили золотую монету весом в 100 кг под названием "Большой кленовый лист" с изображением британской королевы Елизаветы II. Стоимость монеты оценивается в 3,75 млн евро. Преступники в конце концов были пойманы, саму монету не нашли.

Смотрите также:

О похитителях самой большой золотой монеты мира

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