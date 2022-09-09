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Античные золотые монеты в музее Трира
Фото: Harald Tittel/dpa/picture alliance
КультураГермания

Где можно увидеть самое крупное собрание золотых монет

Ольга Солонарь
1 ч. назад

После неудавшейся попытки кражи античных золотых монет из музея в Трире бесценное сокровище хранилось в тайном месте. Теперь оно оснащено новой системой защиты и вновь выставляется в Трире.

https://www.dw.com/ru/gde-mozno-uvidet-samoe-krupnoe-v-mire-sobranie-zolotyh-monet/a-63041494

Самое крупное в мире собрание золотых монет эпохи римских императоров вновь можно увидеть на выставке в Рейнском земельном музее (Rheinisches Landesmuseum) Трира, которая откроется 10 сентября 2022 года. В 2019 году два взломщика ночью проникли в музей и пытались украсть золотое сокровище. Однако благодаря бронированному стеклу витрины, в которой находились монеты, кража сорвалась.

В интервью DW директор музея в Трире Маркус Ройтер (Marcus Reuter) сказал, что система защиты сработала. Тем не менее, этот инцидент послужил основанием для властей земли Рейнланд-Пфальц некоторое время не выставлять античные монеты и оснастить сокровищницу музея новой техникой для обеспечения безопасности. В переоснащение защитной системы было вложено около миллиона евро. А монеты между тем находились "в тайном, безопасном месте", как сказал Маркус Ройтер на презентации нового монетного кабинета.

Сокровище насчитывает около 2500 монет общим весом 18,5 килограмма. Оно было найдено в 1993 году при строительстве стоянки для машин в городе Трире, который был основам римлянами. Предполагается, что монеты были зарыты неизвестными в подвале в 196 году нашей эры, когда шла гражданская война. На монетах, которые состоят практически из чистого золота, отчеканены 29 портретов - среди них римские императоры и императрицы, а также члены императорских семей. Стоимость сокровища оценить невозможно.

Античные монеты выставляются в Трире в рамках выставки, рассказывающей об истории денег с кельтских племен вплоть до XX века. Всего на выставке можно будет увидеть около 14 тысяч монет различных эпох, а также инструменты чеканки и подделки денег. Коллекция Трира насчитывает около 210 тысяч монет.

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