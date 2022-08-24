Почему пала Римская империя?

2000 лет назад Римская империя находилась на пике своего могущества. Почему же она рухнула? Выставка в немецком Трире пытается дать ответ.

Romam salvete, или Добро пожаловать в Римскую империю! Две тысячи лет назад она простиралась от Британии до Черного моря, от Пиренейского полуострова до Египта. Военное искусство, технические и культурные достижения не имели себе равных. Многие граждане жили в домах с отапливаемыми полами, у них была канализация и вода, которая поступала по акведукам. Даже в самых отдаленных провинциях жители империи пользовались хорошо развитой сетью дорог, что способствовало и бурному расцвету торговли. А в свободное время римляне с удовольствием отдыхали в общественных банях на термальных источниках, лакомились изысканными блюдами, развлекались в театрах и на цирковых аренах.

Немецкий город с римским наследием

О славе и роскоши тех лет свидетельствует множество сохранившихся артефактов и монументальных сооружений. Много памятников римской культуры можно увидеть в Трире, одном из древнейших городов Германии. Историки считают, что он был основан в XVI году до нашей эры, в день осеннего равноденствия и в день рождения императора Августа, во время восхода солнца - в 7 часов 11 минут. В IV веке "Августа Треворум" (Augusta Trevorum), - так тогда назывался город, - несколько десятилетий был столицей западноевропейской части Римской империи.

Античные ворота Порта Нигра в Трире Фото: DW / Nelioubin

Все дороги в Трире, как и раньше, ведут к древнеримским воротам Porta Nigra ("Черные ворота") - самому известному историческому памятнику и архитектурному символу города. Возвели их римляне во II веке н. э. Для строительства использовали светлый камень-песчаник. Но пыль и сажа со временем окрасили его в черный цвет. "Почернело" и название. Порта Нигра - самые большие и наиболее хорошо сохранившиеся городские античные ворота во всем мире и включены ЮНЕСКО в список Всемирного наследия.

Экспонаты со всего мира

Как могла рухнуть такая огромная и могущественная империя? Выставка в немецком Трире, проходящая на площадках трех музеев, пытается дать ответ. В 31 выставочном зале представлено около 700 экспонатов из 130 музеев из 20 стран мира.

Экспозиция Рейнского земельного музея (Rheinisches Landesmuseum) посвящена последним столетиям существования Римской империи. Здесь можно увидеть выдающиеся археологические экспонаты из коллекции парижского Лувра (Louvre), из Галереи Уффици (Uffizien) во Флоренции, а также из национального музея античности в Алжире (Musée Public National des Antiquités).

В Музее Трирского собора (Museum am Dom) рассказывается о том, как в том числе церковь заполняла вакуум политической власти.

Наследием Римской империи в области искусства и культуры можно насладиться в Городском музее Трира при монастыре Святого Симеона (Stadtmuseum Simeonstift).

Изучив дошедшие до нас исторические свидетельства, можно утверждать точно только одно: Римскую империю разрушило не какое-то одно трагическое событие. "Если бы это было так просто, нам не пришлось бы устраивать большую выставку, а исследователям веками искать причины", - отмечает историк искусства и руководительница проекта Анне Курце (Anne Kurtze) из Рейнского земельного музея Трира. "Это стечение целого ряда обстоятельств".

Рим погиб от собственного величия?

"Собственно, уже сам размер Римской империи всегда был серьезным вызовом для правителей", - констатирует Курце. Римские полководцы завоевывали все больше стран и превращали их в провинции. Внешние границы империи - от Атлантического океана до Евфрата, в общей сложности 15 тысяч километров, - требовали огромных военных расходов. Львиная доля бюджета уходила на оборону от нашествий германских племен. Например, Нижнегерманский лимес (Limes) вдоль левого берега Рейна включал в себя многочисленные крепости, сторожевые башни и военные лагеря, всего 400 километров укреплений.

Бронзовую фигуру "Верцингеториг" можно увидеть на выставке "Падение Римской империи" в Городском музее Трира Фото: Harald Tittel/dpa/picture alliance

Строительство и обслуживание пограничных рубежей, а также на содержание римских легионов опустошали казну. Это безусловно сыграло роль в приближении исчезновения империи, но не главную.

Вторжение варваров

Что же стало решающим фактором? Может быть Римская империя распалась из-за вторжения "диких" германцев, воинственных готов и нецивилизованных вандалов, находившихся тогда на уровне развития железного века? Организаторы выставки не считают, что "переселение народов" - главная причина краха империи. Важнее то, что граждан становилось все меньше: благополучие в империи привело к падению рождаемости. Некому было работать на полях - сельское хозяйство пришло в упадок, некому стало и защищать границы. Проблема нехватки рабочей силы стояла остро, а для усиления своих армий стали набирать иностранных наемников из числа "варваров" - так римляне называли все народы, жившие за рубежом империи: германцев, фракийцев, славян, готов, вандалов и т.д. Однако не все наемники становились настоящими "римлянами" и следовали за своими новыми полководцами. Более того, иногда они даже развязывали гражданские войны, требуя лучшей оплаты или повышения их статуса. Эти внутренние неурядицы тоже ослабляли империю.

Финансовый кризис

Начиная со II века империя перестала расширяться. Богатая военная добыча больше не пополняла государственную казну, все меньше становилось и рабов. К тому же, между 429 и 439 годами вандалы завоевали важнейшую провинцию Римской империи - Северную Африку, "житницу" Рима. Доходы от этой богатой провинции упали, и императорам приходилось покрывать свои высокие расходы из других источников.

Чтобы компенсировать недостаток средств, Рим продолжал повышать и без того высокие налоги. Простые граждане еле сводили концы с концами. В то же время высший класс жил в достатке и мало интересовался политикой. Известным примером эксцентричности правящей верхушки является император Калигула. Если верить летописцам Светонию и Кассию Диону, он сделал своего коня консулом и подарил ему собственный дворец и рабов.

Установление христианства и разделение империи

На протяжении веков граждане Рима верили во множество разных богов. Однако им на смену пришло христианство. В 380 году последний император единой Римской империи Феодосий I Великий подписал эдикт о вере, провозгласивший христианство государственной религией и запретивший языческие обряды. Как в Римской империи некогда преследовались христиане и иудеи, так в тот момент суровым гонениям стали подвергаться язычники. Новая религия разрушила традиционные римские ценности.

Конец язычеству: у богини любви Афродиты на лице - крест Фото: picture alliance/dpa

"Церковь взяла на себя много задач, которые ранее фактически выполняла администрация Римской империи, - объясняет Анне Курце. - Но и это было не причиной упадка, а процессом перемен в рушащейся Римской империи".

Что осталось от Римской империи

Кризис империи в IV веке мало ощущался в тогдашней императорской резиденции в Трире, предполагает Анне Курце. Даже в позднем античном периоде существовали обширные торговые связи, и город процветал. Вероятно, так же было и во многих других местах.

Но со временем великую Римскую империю сменили более мелкие образования. Строгих римских правил уже не было, что негативно сказалось на поддержании инфраструктуры в рабочем состоянии. Постепенно изменения становились все более заметны, особенно в городах. Акведуки пришлось забросить из-за отсутствия знаний о том, как их обслуживать. Декоративные сады с фонтанами сменили грядки для овощей. Многие мраморные статуи были разбиты, чтобы использовать материал для строительства домов. Шаг за шагом исчезала и римская культура. Не исключено, что изменение климата и связанные с этим неурожайные годы и голод тоже повлияли на судьбу империи. А также ее закату могла способствовать эпидемия, наподобие пандемии Covid-19, кардинально повлиявшей на привычный мировой уклад.

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