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Фото: Harald Tittel/dpa/picture alliance
Достопримечательности Трира
Публикации по теме
Трир на реке Мозель - самый старый город Германии.
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Контекст
Глобус без Америки и Евангелие из Трира стали "Памятью мира"
Глобус без Америки и Евангелие из Трира стали "Памятью мира"
В список ЮНЕСКО включены старейший в мире глобус - "Земное яблоко", "Евангелие Ады", Манесский кодекс и документы Ганзы.
Культура
23.05.2023
23 мая 2023 г.
В Трире нашли остатки римского святилища
В Трире нашли остатки римского святилища
В самом старом городе Германии найдены остатки митреума - святилища божества Митры, разрушенного в конце IV века.
История
12.04.2023
12 апреля 2023 г.
Чтобы не пахло! Как римляне заботились о чистом воздухе
Чтобы не пахло! Как римляне заботились о чистом воздухе
Методы экологической метеорологии позволили объяснить выбор места для своего рода древнеримской промзоны в Германии.
История
24.03.2023
24 марта 2023 г.
10 причин любить Рейнланд-Пфальц
10 причин любить Рейнланд-Пфальц
Хлебосольная и винодельческая земля, богатая достопримечательностями. | 11 фотографий
Туризм
18.07.2022
18 июля 2022 г.
Игельская колонна - очень древний римский монумент
Игельская колонна - очень древний римский монумент
Севернее Альп есть всего лишь два таких древнеримских монумента, оставшихся стоять на своих изначальных местах.
Туризм
14.01.2022
14 января 2022 г.
Дог-скутер - альтернатива электросамокату
Дог-скутер - альтернатива электросамокату
Собакат - верный способ поддержать себя и своего питомца в отличной форме.
Туризм
23.05.2019
23 мая 2019 г.
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