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Трир
Фото: Harald Tittel/dpa/picture alliance

Достопримечательности Трира

Публикации по теме

Трир на реке Мозель - самый старый город Германии.

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Контекст

"Евангелие Ады"

Глобус без Америки и Евангелие из Трира стали "Памятью мира"

Глобус без Америки и Евангелие из Трира стали "Памятью мира"

В список ЮНЕСКО включены старейший в мире глобус - "Земное яблоко", "Евангелие Ады", Манесский кодекс и документы Ганзы.
Культура23 мая 2023 г.
Барельеф с изображением Кавта

В Трире нашли остатки римского святилища

В Трире нашли остатки римского святилища

В самом старом городе Германии найдены остатки митреума - святилища божества Митры, разрушенного в конце IV века.
История12 апреля 2023 г.
Айфель

Чтобы не пахло! Как римляне заботились о чистом воздухе

Чтобы не пахло! Как римляне заботились о чистом воздухе

Методы экологической метеорологии позволили объяснить выбор места для своего рода древнеримской промзоны в Германии.
История24 марта 2023 г.
Имперский замок (Reichsburg Cochem), Кохем

10 причин любить Рейнланд-Пфальц

10 причин любить Рейнланд-Пфальц

Хлебосольная и винодельческая земля, богатая достопримечательностями. | 11 фотографий
Туризм18 июля 2022 г.
Игельская колонна. Оригинал

Игельская колонна - очень древний римский монумент

Игельская колонна - очень древний римский монумент

Севернее Альп есть всего лишь два таких древнеримских монумента, оставшихся стоять на своих изначальных местах.
Туризм14 января 2022 г.
Трир

Дог-скутер - альтернатива электросамокату

Дог-скутер - альтернатива электросамокату

Собакат - верный способ поддержать себя и своего питомца в отличной форме.
Туризм23 мая 2019 г.
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