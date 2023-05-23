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"Евангелие Ады"
"Евангелие Ады" в ТриреФото: Harald Tittel/dpa/picture alliance
КультураГермания

Глобус без Америки и Евангелие из Трира стали "Памятью мира"

Максим Нелюбин
56 мин. назад

В список ЮНЕСКО включены старейший в мире глобус - "Земное яблоко", "Евангелие Ады", Манесский кодекс и документы Ганзы.

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Сразу четыре объекта из Германии пополнили список программы ЮНЕСКО "Память мира" ("Memory of the World") по защите всемирного документального наследия. В общей сложности в этот международный реестр теперь включено около пятисот исторических архивов, документов, манускриптов и других культурных ценностей из разных стран, среди них - почти тридцать из Германии.

Как сообщается на сайте ЮНЕСКО, в мае 2023 года специальный консультативный комитет одобрил заявки о присвоении этого статуса старейшему в мире глобусу - "Земному яблоку" Мартина Бехайма, рукописям из придворной книжной мастерской императора Карла Великого, сборнику средневековой светской поэзии - Манесскому кодексу, а также историческим документам и грамотам Ганзейского союза - объединения свободных торговых городов Северо-Западной Европы.

"Глобус Бехайма"

"Глобус Бехайма" в НюрнбергеФото: Daniel Karmann/dpa/picture alliance

"Земное яблоко" является старейшим в мире изображением Земли в виде шара, дошедшим до наших дней. "Глобус Бехайма" (Behaim-Globus) был создан в начале 1490-х годов в Нюрнберге, где сейчас хранится в Германском национальном музее.

Карта
Карта "Глобуса Бехайма" 1492 года из книги "Жизнь Христофора Колумба" 1892 годаФото: Hilary Jane Morgan/Design Pics/picture alliance

Работами руководил немецкий ученый, торговец и мореплаватель Мартин Бехайм (Martin Behaim). Он получил этот заказ, так как долгое время провел в Португалии и был хорошо осведомлен о последних португальских географических открытиях.

На глобусе, считающемся уникальным достижением картографии своего времени, еще нет Нового Света - Америки, но изображены Европа, большая часть Азии и Африки.

Рукописи каролингской эпохи

"Евангелие Ады" в ТриреФото: Harald Tittel/dpa/picture alliance

Десять манускриптов придворной книжной мастерской императора Карла Великого (Karl der Große), созданные в конце VIII - начале IX веков, относятся к числу важнейших иллюстрированных рукописей каролингской эпохи. Сейчас они находятся в разных архивах в Германии, Франции, Великобритании, Австрии и Румынии.

Координацию совместной заявки для программы "Память мира" осуществляла Городская научная библиотека немецкого города Трира, в которой хранится уникальное "Евангелие Ады" (Ada-Evangeliar).

Рукопись была изготовлена  мастерами при дворе Карла Великого, предположительно, в Ахене около 1200 лет назад. Евангелие, тексты в котором написаны золотыми чернилами на латыни, содержит посвящение Аде - аббатисе или (возможно) сестре этого императора.

Золотой оклад "Евангелия Ады" Фото: Birgit Reichert/dpa/picture alliance

Богато иллюстрированный манускрипт в золотом окладе, украшенном драгоценными камнями, был заказан в качестве подарка для одного из монастырей Трира, в котором находился вплоть до секуляризации в 1818 году, после чего был передан в библиотеку.

Манесский кодекс

Большой гейдельбергский песенник
Миниатюра из Большого гейдельбергского песенникаФото: akg-images/picture-alliance

Манесский кодекс или Манесский песенник (Codex Manesse) хранится в Университетской библиотеке Гейдельберга, он же - Большой гейдельбергский песенник (Große Heidelberger Liederhandschrift). Представляет собой сборник средневековой лирической поэзии на средневерхненемецком языке, в основном - поэзии миннезингеров.

Был изготовлен в начале XIV века в Цюрихе и получил название, предположительно, от знатного рода Манессе, представители которого участвовали в его создании. Сборник снабжен цветными миниатюрами готической эпохи, на которых изображены средневековые поэты.

Исторические документы Ганзейского союза

Любек
Сотрудник реставрационной мастерской в Любеке работает над копией одной из грамот времен Ганзейского союзаФото: Angelika Warmuth/dpa/picture alliance

В программу "Память мира" также включено в общей сложности 17 исторических документов из шести стран - важнейших свидетельств более чем 600-летней истории Ганзейского союза, в который во времена наивысшего расцвета входило около двухсот торговых городов Северо-Западной Европы.

Совместную заявку координировали представители немецкого города Любека, который являлся своего рода столицей Ганзы. Самым старым из документов, включенных в реестр "Память мира", стал торговый договор 1192 года, заключенный между ганзейским купцами и Новгородским княжеством.

"Память мира"

Раннее в список Всемирного документального наследия по заявкам Германии были включены, в частности, 9-я симфония Бетховена, сказки братьев Гримм, труды Карла Маркса, фильм Фрица Ланга "Метрополис" и протоколы Освенцимских процессов во Франкфурте-на-Майне.

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