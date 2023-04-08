Любек - главный город Ганзейского союза

Любек был основан в 1143 году недалеко от места впадения реки Траве в Балтийское море. Исторический центр со всех сторон окружен водой, что было типично для Ганзейского союза. Любек считался столицей этого средневекового объединения торговых немецких городов. Сейчас об истории Ганзы здесь напоминают многочисленные памятники разных эпох - от готической до барочной.

Эталон кирпичной готики

Церковь Девы Марии в Любеке Фото: DW / Maksim Nelioubin

Знакомство со здешними достопримечательностями начнем с Мариенкирхе (Marienkirche) - самого известного храма Любека, возведенного в 1250-1350 годах. Церковь Девы Марии является эталоном северогерманской кирпичной готики. В 1987 году она и другие памятники Старого города были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Городская ратуша

Вид на городскую ратушу в Любеке с колокольни церкви Святого Петра Фото: DW / Maksim Nelioubin

Мариенкирхе была храмом городского совета Любека, поэтому расположена она около Старой ратуши (Lübecker Rathaus), репрезентативные фасады которой должны были символизировать богатство этого ганзейского города и купеческую гордость. Перед нами - одна из самых больших и старых ратуш в Германии.

Гравюра Мериана

Любек на гравюре Маттеуса Мериана Старшего 1641 года Фото: gemeinfrei

Таким город в 1641 году увидел швейцарский путешественник и гравер Маттеус Мериан - на закате существования Ганзы. Последний съезд этого союза состоялся здесь в 1669 году. После его распада исторический центр Любека практически прекратил менять свой облик, сохранив типичные для ганзейского периода планировку и структуру Старого города, несмотря на сильные разрушения времен Второй мировой войны.

Городской собор

Фигуры ангелов и готические своды городского собора в Любеке Фото: DW / Maksim Nelioubin

Помимо знаменитой Мариенкирхе на гравюре Мериана также узнаются другие храмы Любека. Среди них - городской собор (Lübecker Dom), церковь с двумя колокольнями в правой части. Освященный в 1247 году, собор был первым большим сооружением из кирпича в Балтийском регионе. 130 метров - его длина впечатляет до сих пор!

Старые улицы

Вид на Старый город с колокольни храма Святого Петра Фото: Fotolia/g61

Улицы ганзейских городов вели к воде - причалам, где на лодки и корабли грузились или разгружались с них типичные для этого торгового союза товары: соль, сукно, другие ткани, селедка, зерно, пиво, вино, российская пушнина и воск. Улицы не были прямыми, чтобы в случае осады и штурма они не простреливались насквозь. Ширина проезжей части зависела от размеров повозок - для одной кареты или подводы или так, чтобы могли разъехаться две.

Подворотня без ворот

Проход во внутренний дворик в Старом городе Фото: DW / Maksim Nelioubin

В старом центре Любека между улочками и двориками проделаны многочисленные сквозные узкие проходы (Gänge), похожие на лазейки. Они пронумерованы, их сохранилось около сотни. Предназначались эти проходы для работников лавок и мастерских, живших в так называемых будках, которые купцы и богатые ремесленники строили во внутренних дворах за фасадами своих собственных домов.

Ганзейская благотворительность

Подворье Фюхтингсхоф в Любеке (Füchtingshof) Фото: DW / Maksim Nelioubin

Особое место в структуре ганзейских городов занимали подворья для малоимущих граждан (Stiftshof) - социальное жилье для вдов, инвалидов и других нуждающихся. Их учредителями являлись богатые и уважаемые горожане, что соответствовало традициям ганзейской благотворительности. Некоторые такие подворья до сих пор используются в соответствии с волей основателей.

Госпиталь Святого Духа

Госпиталь Святого Духа в Любеке Фото: DW / Maksim Nelioubin

В Любеке также находится одно из самых старых действующих социальных учреждений в мире - Госпиталь Святого Духа (Heilig-Geist-Hospital), построенный на средства купцов в 1268 году. Этот ганзейский госпиталь являлся больницей и общежитием для малоимущих. Он принадлежит к числу важнейших архитектурных памятников Любека. Здесь до сих пор работает дом престарелых.

Шкиперское общество

Фасад Шкиперского общества Фото: DW / Maksim Nelioubin

Напротив Госпиталя Святого Духа находится один из самых известных исторических ресторанчиков города. Расположен он в здании Шкиперского общества (Schiffergesellschaft) - основанного в начале XV века братства капитанов торговых судов Любека. Его зал напоминает музей с макетами парусников и другими экспонатами - документами, картами, портретами. Есть даже диплом, подписанный Николаем II.

Кирпичное зодчество

Окна старого кирпичного дома в историческом центре Любека Фото: DW / Maksim Nelioubin

Типичным строительным материалом ганзейских городов в районе Балтийского и Северного морей был кирпич - за неимением в этих местах достаточных запасов камня. В Любеке, Штральзунде или Висмаре европейские архитектурные стили находили свое кирпичное воплощение не только в готическую эпоху, но и позже - вплоть до кирпичного экспрессионизма в начале прошлого века.

Кирпичный ренессанс

Соляные склады на берегу реки Траве в Любеке Фото: DW / Nelioubin

К числу наиболее часто фотографируемых достопримечательностей Любека относятся Соляные склады (Salzspeicher). К их возведению на берегу Траве приступили в 1579 году в эпоху Ренессанса. Изначально здесь хранили соль из Люнебурга - главный источник богатства Любека, чьи купцы продавали ее по всей Северной Европе. С пристани напротив Соляных складов сейчас начинаются водные экскурсии. Прогулка на катере вокруг исторического центра Любека длится около часа - мимо фасадов старых купеческих домов, тенистых парков и набережных, современных причалов и старых парусников.

Хольстентор

Голштинские ворота в Любеке Фото: DW / Maksim Nelioubin

В нескольких шагах от Соляных складов находится главный архитектурный символ Любека - Голштинские ворота(Holstentor). Построенные в позднеготическом стиле в 1478 году, они входили в систему его крепостных укреплений. Ворота входят в число самых известных немецких достопримечательностей. Их изображение украшало 50-марочную купюру образца 1962 года. Система укреплений Любека была одной из самых мощных в Северной Европе. Решение о сносе укреплений городской совет принял в 1803 году, когда Любеку в рамках территориальной реорганизации наполеоновских времен был гарантирован нейтралитет.

Уголок художника

Вид на Старый город с колокольнями церквей Святого Петры и Девы Марии Фото: DW / Maksim Nelioubin

В начале XX века этот вид на Старый город стал классическим мотивом для местных и приезжих фотографов. Лужайка, с которой он открывается, получила после этого название Уголка художников (Malerwinkel).

Торговые традиции

Скульптура Гермеса Фото: DW / Nelioubin

По соседству на пути в Старый город автомобили и пешеходов приветствует сам бог торговли Гермес, напоминающий о ганзейских традициях Любека, до сих пор бережно здесь хранимых. Именно такой купеческой династии посвятил свой роман "Будденброки. История гибели одного семейства" Томас Манн - один из трех Нобелевских лауреатов, имена которых связаны с Любеком.

Дом Будденброков

Дом Будденброков расположен по адресу Mengstraße 4, 23552 Lübeck Фото: DW / Maksim Nelioubin

В этом романе, за который он получил Нобелевскую премию по литературе, Томас Манн описал дом своего детства, расположенный недалеко от ратуши и храма Девы Марии. Сегодня в нем находится музей Генриха и Томаса Маннов - "Дом Будденброков" (Buddenbrookhaus ). В Любеке также проводятся специальные пешеходные экскурсии по местам действия их произведений.

Гюнтер Грасс

Скульптура Гюнтера Грасса во дворе музея Фото: DW / Maksim Nelioubin

Гюнтер Грасс, получивший Нобелевскую премию по литературе в 1999 году, родился в Данциге (Гданьске), а под Любеком он жил и работал с 1986 года. В 2002 году в одном из домов Старого города был открыт его музей - Günter-Grass-Haus , в котором выставлены манускрипты и письма, а также созданные Грассом рисунки, картины и скульптуры.

Вилли Брандт

Фрагмент Берлинской стены во дворе Willy-Brandt-Haus Lübeck Фото: DW / Maksim Nelioubin

Гюнтера Грасса связывала тесная дружба с Вилли Брандтом - социал-демократическим канцлером Германии и лауреатом Нобелевской премии мира, родившимся и выросшем в Любеке. По инициативе Грасса в соседнем здании в 2007 году был открыт его музей - Willy-Brandt-Haus Lübeck . Экспозиция посвящена биографии и политической деятельности Брандта, а во дворе установлен фрагмент Берлинской стены.