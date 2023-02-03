Мариенкирхе в Любеке - идеал ганзейской готики

Над историческим центром ганзейского города Любек возвышаются колокольни трех больших храмов, возведенных в Средние века в стиле кирпичной готики и включенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это - Любекский собор Святого Николая, церковь Святого Петра и церковь Святой Марии, она же - Мариенкирхе.

Храм и символ

Слева от центра - церковь Святой Марии и недалеко от этого храма немного ниже - церковь Святого Петра. В правой части - Любекский собор. В верхней части Старого города немного правее от цента также видна колокольня небольшой госпитальной церкви Святого Духа Фото: C. Kaiser/blickwinkel/picture alliance

Мариенкирхе (Marienkirche или St. Marien zu Lübeck) имеет особое значение как для Любека, так и для всего балтийского региона. На протяжении многих столетий храм Святой Марии был приходской рыночной церковью и церковью городского совета Любека - неформальной столицы Ганзейского союза. Наряду со здешней ратушей Мариенкирхе должна была символизировать богатство и мощь не только этого города, но и всей Ганзы.

Рыночная площадь

Рыночная площадь и Мариенкирхе в Любеке на рисунке 1580 года

Мариенкирхе заложили на самом высоком месте Любека в 1251 году. На возведение ушло сто лет. Строительство затянулось потому, что планы неоднократно меняли, чтобы церковь получилась еще более импозантной и внушительной. Денег не жалели, да и недостатка в них не было.

Вокруг пальца

Бронзовый черт около Мариенкирхе Фото: DW / Maksim Nelioubin

Согласно легенде, задавшись целью возвести такой большой храм, жители Любека ухитрились обмануть самого черта. Он проявил свое дьявольское любопытство и спросил о планах, но черта уверили, что строят вовсе не церковь, а питейное заведение. Обрадовавшись, черт стал помогать горожанам. Когда же понял, что был введен в заблуждение, попытался разрушить здание, швырнув огромный камень, однако утихомирился после обещания оборудовать кабак с винным погребом в подвале соседней ратуши - Ratskeller.

Подражая Любеку

Боковой неф Мариенкирхе Фото: DW / Maksim Nelioubin

Мариенкирхе считается праматерью многочисленных храмов в стиле северогерманской кирпичной готики. В Балтийском регионе их насчитывается около семи десятков. Любек, являясь главным городом Ганзейского союза, был также законодателем архитектурной моды - как сакральной, так и мирской. В период наивысшего расцвета в этот союз входило около двухсот городов.

После пожара

Мариенкирхе в 1942 году Фото: picture-alliance/akg-images

Так храм выглядел после пожара, возникшего в результате бомбардировки Любека в марте 1942 года. Своды во многих местах обрушились. Из-за высоких температур более поздние слои штукатурки полопалась и обвалилась - на стенах стали видны старые готические росписи. Еще во время войны эти росписи сфотографировали на случай дальнейших бомбежек и разрушений, чтобы позже использовать снимки при восстановлении храма.

За одну ночь

Мариенкирхе в 1942 году после бомбардировки Фото: picture-alliance/akg-images

В бомбардировке Любека в ночь на Пальмовое воскресенье участвовало 234 самолета британских ВВС, которые сбросили на город около девяти тысяч бомб. Всего за несколько часов было уничтожено то, что возводилось веками. Помимо сотен человеческих жертв, здесь было повреждено или разрушено почти каждое второе здание. Гуляя сегодня по улочкам Старого города, в это трудно поверить.

Высокий неф

Вид на Мариенкирхе со смотровой площадки на колокольне церкви Святого Петра Фото: DW / Maksim Nelioubin

Такой вид на трехнефную базилику открывается сейчас с колокольни расположенного неподалеку храма Святого Петра (Petrikirche). По высоте центрального нефа среди готических кирпичных церквей Мариенкирхе занимает первое место в мире - 38,5 метра, а высота колоколен вместе с флюгерами составляет почти 125 метров.

Поминальная часовня

Поминальная часовня в Южной башне Фото: DW / Maksim Nelioubin

Эти колокола упали с Южной башни храма Святой Марии во время разрушительного пожара в ночь на Пальмовое воскресенье (Вербное воскресенье) 1942 года. Восстанавливая храм, искореженные колокола решили оставить на этом месте в качестве напоминания о войне. Новый главный колокол был подарен Мариенкирхе от имени канцлера ФРГ Конрада Аденауэра (Konrad Adenauer) в 1951 году по случаю празднования 700-летнего юбилея закладки этого храма.

Кирпичная готика

Панорама Любека на фотографии XIX века - Мариенкирхе, церковь Святого Петра и Любекский собор Святого Николая Фото: dpa/picture alliance

Возводя Мариенкирхе, средневековые немецкие зодчие брали пример с архитектуры французских готических храмов, в первую очередь, в Реймсе и Суассоне, однако готику им как бы пришлось изобретать заново, так как французские церкви были построены из камня, а в Балтийском регионе больших каменных месторождений не было. Так появилась готика кирпичная - ганзейский вариант французского стиля.

Первые планы

Росписи готического свода Фото: DW / Maksim Nelioubin

До начала строительства готической Мариенкирхе на этом месте около здания ратуши находилась более старая церковь в романском стиле. Начав ее перестройку в 1251 году, здесь планировали возвести зальный храм, то есть здание с нефами равной или примерно равной высоты. Однако Любек продолжал богатеть из года в год, поэтому уже скоро этот вариант показался отцам города слишком скромным.

Конечный результат

Мариенкирхе со стороны ратуши Фото: DW / Maksim Nelioubin

По этим и другим причинам, о которых речь пойдет позже, было решено значительно увеличить высоту центрального нефа Мариенкирхе, максимально использовав технические и конструкторские возможности готической архитектуры, а также построить две высокие импозантные колокольни.

План храма

План Мариенкирхе в Любеке около 1900 года

После окончания строительства в 1350 году храм еще несколько раз расширяли, дополняя новыми часовнями. Последнюю завершили в готическом стиле в 1444 году. Сейчас в церкви насчитывается девять больших боковых часовен и десять малых. Последние используются в качестве усыпальниц и названы в память о знатных городских династиях.

Любек и епископ

Центральный неф Фото: DW / Maksim Nelioubin

Еще одной причиной строительства такой большой приходской церкви были постоянные конфликты жителей Любека со здешним епископом. Ганзейские купцы были людьми глубоко верующими, но гордыми, обладавшими крепким чувством собственного достоинства, что осложняло их отношения с католическими иерархами.

Городской собор

Любекский собор на фотографии середина XIX века Фото: gemeinfrei

Любекский собор был освящен в 1247 году, то есть за несколько лет до начала строительных работ по возведению Мариенкирхе. Он был одним из первых больших сакральных зданий в стиле кирпичной готики. До сих пор впечатляет длина его центрального нефа - 130 метров при скромной 20-метровой высоте сводов.

Эпохи и стили

Окно одной из боковых часовен Мариенкирхе Фото: DW / Maksim Nelioubin

Если внешний облик Мариенкирхе на протяжении столетий оставался практически неизменным, ее внутреннее убранство менялось в соответствии с эстетическими представлениями новых эпох. В ходе Реформации из нее были удалены многие произведения сакрального искусства, а росписи исчезли под белой штукатуркой. В XVII-XVIII веках в готическом храме появились алтари и обстановка в стиле барокко.

Антверпенский алтарь

Антверпенский алтарь в храме Святой Марии Фото: Laue E./imageBROKER/picture alliance

На этой фотографии изображен один из алтарей Мариенкирхе - Антверпенский алтарь 1518 года. Такие богато украшенные резными фигурами створчатые алтари изготавливались в Антверпене и некоторых других фламандских городах. До наших дней в разных храмах и музеях дошло около двухсот.

Раскаявшийся реставратор

Колонны и своды бокового и центрального нефов Мариенкирхе Фото: DW / Maksim Nelioubin

В ходе послевоенного восстановления внутренний облик Мариенкирхе постарались воссоздать максимально в первоначальном готическом виде, включая характерные росписи колонн и сводов. При этом один из реставраторов на месте утраченных оригинальных изображений поместил свои собственные, стилизованные под готику, то есть подделки. Однако в 1952 году он все же признался в этом, после чего их удалили. Восстановительные работы в храме Девы Марии продолжались до 1959 года. Последним штрихом стала башенка на коньке крыши, вернувшаяся на свое место в 1980 году.

Святой Христофор

Изображение Святого Христофора в Мариенкирхе Фото: DW / Maksim Nelioubin

Особое место в храмах, строившихся на деньги ганзейских купцов и мореплавателей, занимали изображения одного из главных их покровителей - Святого Христофора с младенцем Иисусом на руках. Такие многометровые фрески мы уже видели в готических храмах других городов Ганзейского союза - Штральзунда и Висмара.

Всемирное наследие

Фото: S. E. Arndt/picture alliance/WILDLIFE/picture alliance

На сохранение этой жемчужины Всемирного наследия ЮНЕСКО требуются значительные средства. В 2010 году община Мариенкирхе решила взимать с туристов символическую плату - так называемый Marientaler (4 евро).