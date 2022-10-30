Выше пирамиды Хеопса - Мариенкирхе в Штральзунде

Этот кирпичный храм в ганзейском городе Штральзунде считается шедевром поздней готики. Когда-то Мариенкирхе была самым высоким сооружением своего времени в мире. | 12 фотографий

Самое высокое здание наших дней - дубайская башня Бурдж-Халифа уходит в небо почти на 830 метров. В XVI-XVII веках самым высоким сооружением в мире некоторое время была церковь Святой Марии (Marienkirche) в Штральзунде. Правда, тогда колокольню этого немецкого храма венчал остроконечный шпиль, вместе с которым высота Мариенкирхе превышала 150 метров.

Мариенкирхе до пожара 1647 года

Историческая карта Штральзунда "Sciagrapiha civitatis Stralsundensis Pomerania 1647" Фото: Public Domain

Эта карта города была изготовлена незадолго до того, как в 1647 году в штральзундскую Мариенкирхе попала молния. В результате 90-метровый шпиль сгорел, после чего самым высоким сооружением в мире более чем на двести лет стал 142-метровый Страсбургский собор. Церковь Святой Марии находится в правой части карты. Слева изображен храм Святого Николая, о котором мы уже подробно рассказывали. Вверху - церковь Святого Иакова.

После пирамиды Хеопса и Линкольнского собора

Мариенкирхе и Новый рынок в Штральзунде Фото: Stefan Sauer/ZB/picture alliance

Самым высоким сооружением в мире она стала в 1549 году после обрушения центрального шпиля Линкольнского собора. Произошло это во время сильного урагана. Высота храма в Англии достигала почти 160 метров, но эти сведения, как и в случае со Штральзундом, не подтверждены со стопроцентной точностью.

В свою очередь, до постройки Линкольнского собора абсолютный рекорд высоты принадлежал… 137-метровой пирамиде Хеопса. Помимо Мариенкирхе в число самых высоких сооружений своего времени входит лишь два объекта на территории Германии: 147-метровая гамбургская церковь Святого Николая (1874-1876) и 157-метровый Кельнский собор (1880-1884). В скобках указаны годы, когда они возглавляли этот список. В нем также значатся, в частности, Эйфелева башня и Эмпайр-стейт-билдинг. Впрочем, есть разные такие списки - в зависимости от типов зданий и конструкций: самые высокие колокольни, самые высокие телевышки, самые высокие небоскребы. Например, самым высоким многоэтажным зданием в мире в 1620-1864 годах являлась Старая ратуша в немецком Аугсбурге - скромные 57 метров.

Храмы Ганзейского союза

Барочный ангел над главным входом в храм Фото: DW/Maksim Nelioubin

Штральзунд был одним из важнейших городов Ганзейского союза, чем объясняются его финансовые возможности и амбиции. Исследователи даже называют Ганзу своего рода первой глобальной корпорацией. В это торговое сообщество в период его наивысшего рассвета входило до двухсот городов Северной Европы. Ганзейские купцы не только успешно занимались торговлей, но и влияли на политику и даже вели войны. В наши дни высота церкви Святой Марии составляет 105 метров, но она остается самым импозантным архитектурным памятником города. Колокольню сейчас украшает барочный купол 1708 года. Вместе с другими здешними достопримечательностями этот храм включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Решение было принято в 2002 году по общей заявке двух ганзейских городов: Штральзунда и Висмара.

История строительства

Роспись на готических сводах Мариенкирхе Фото: Ingo Schulz/imageBROKER/picture alliance

Городские права Штральзунд получил в 1234 году. Все три церкви, изображенные на старой карте, служили в качестве приходских храмов. Мариенкирхе находится в Новом городе (Neustadt). Этот район впервые упоминается в 1256 году. К возведению раннеготического зального храма, предшествовавшего нынешней церкви, здесь приступили в конце XIII века. Строительство первого здания заняло несколько десятилетий. В 1382 году оно получило сильные повреждения в результате падения колокольни, фундамент которой оказался недостаточно прочным для здешнего грунта. Уже через несколько лет в Штральзунде заложили новый храм на месте прежнего. Он стал настоящим шедевром поздней готики.

Для него была выбрана форма трехнефной крестообразной базилики. Длина этой базилики составляет почти сто метров, высота центрального нефа - 33 метра, что до сих пор производит сильное впечатление на посетителей. В фундамент колокольни для большей стабильности забили 14-метровые деревянные сваи, а на кровлю готического шпиля ушло целых 300 центнеров меди.

Кирпичная готика

Окна и своды Мариенкирхе Фото: DW/Maksim Nelioubin

Работы продолжались около ста лет до 1478 года. В качестве основного материала использовался традиционный для ганзейских городов Балтийского региона кирпич, однако некоторые части здания выполнены из гранита или отделаны песчаником, которые доставляли сюда издалека, так как поблизости их месторождений не было. Кирпич производили прямо на месте, а для его обжига вырубали соседние леса.

Образцом для зодчих служила церковь Святой Марии в Любеке - главном городе Ганзейского союза. Однако мастера в Штральзунде придерживались моды позднеготического периода. Например, внешние каменные арки оказались спрятанными под крышами боковых нефов. Основной идеей готики было стремление ввысь, что хорошо видно на фотографиях.

Реформация и Наполеон

Изображения на мифологические и библейские сюжеты на потолке Мариенкирхе Фото: DW/Maksim Nelioubin

В Средние века храм обладал богатым убранством. Здесь насчитывалось более четырех десятков больших и около двухсот малых алтарей, созданных по заказу ремесленных и торговых гильдий, а также пожертвованных богатыми прихожанами. Однако в ходе иконоборческих восстаний периода Реформации большинство из них было утрачено. Многое из того, что уцелело, уничтожил разрушительный пожар, охвативший город в 1647 году. В 1807-1810 годах, во времена французской оккупации, Мариенкирхе постигла судьба многих других немецких храмов. Солдаты наполеоновской армии использовали его в качестве казармы и сеновала.

Алтарь Девы Марии

Готический алтарь в Мариенкирхе Фото: Karl-Heinz Spremberg/CHROMORANGE/picture alliance

Главный алтарь посвящен Коронованию Богоматери. Его изготовили неизвестные мастера около 1440 года для одного из храмов в Передней Померании. В 1870 году он был продан частному владельцу и примерно через сто лет в удручающем состоянии попал в Штральзунд, где его реставрировали еще во времена ГДР. Алтарь был заново освящен в 1999 году епископом евангелической церкви.

Орган Штельвагена

Фото: Johann Scheibner/DUMONT Bildarchiv/picture alliance

В центральном нефе находится уникальный орган эпохи барокко, созданный в 1653-1659 годах для этого храма знаменитым мастером из Любека Фридрихом Штельвагеном (Friedrich Stellwagen). Он уцелел во время Второй мировой войны, так как был разобран и вывезен в надежное место.

Вторая мировая война

Мариенкирхе на почтовой открытке около 1900 года Фото: akg-images/picture alliance

Храм пострадал 6 октября 1944 года, когда 110 американских самолетов сбросили на Штральзунд более 300 тонн бомб. Однако уже в 1947 году здесь были осуществлены первые ремонтно-восстановительные работы. Среди кирпичных церквей в древних ганзейских городах по своим размерам он уступает лишь костелу Святой Марии в польском городе Гданьске, возведенному 1343-1502 годах.

Смотровая площадка

Винтовая лестница на смотровую площадку Фото: DW/Maksim Nelioubin

На смотровую площадку, расположенную на 90-метровой высоте, ведет винтовая лестница. Чтобы подняться на колокольню, нужно преодолеть 226 каменных и 140 деревянных ступеней.

Старый город

Исторический центр Штральзунда Фото: DW/Maksim Nelioubin

Такой вид на Старый город и окрестности Штральзунда открывается со смотровой площадки Мариенкирхе. Справа расположен храм Святителя Николая - еще один выдающийся памятник кирпичной готики и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.