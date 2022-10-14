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Штральзунд
Вид на Штральзунд со стороны острова Рюген во время закатаФото: Stefan Sauer/dpa/picture alliance
ТуризмГермания

Ганзейский город Штральзунд - заповедник кирпичной готики

Максим Нелюбин

Штральзунд находится на балтийском побережье Померании - напротив острова Рюген. В Средние века он был одним из важнейших городов немецкой Ганзы. | 25 фотографий

https://www.dw.com/ru/ganzejskij-gorod-stralzund-zapovednik-kirpicnoj-gotiki/a-19217955

Немецкий город Штральзунд (Stralsund) на Балтийском море - настоящий заповедник кирпичной готики и истории средневекового Ганзейского союза. В 2002 году достопримечательности Штральзунда включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Такой международный статус в Германии также имеют ганзейские памятники Любека, Висмара и Бремена.

Город Штральзунд и остров Рюген

Штральзунд
Штральзунд со стороны острова Рюген на рисунке начала XVII века

"Stral" - стрела, "Sund" - пролив. Имя городу дал пролив со славянским названием Штрелазунд между побережьем Померании и Рюгеном. Штральзунд служил морскими воротами, ведущими к острову. Здесь ловили рыбу и выращивали зерно, был один из главных немецких портов на Балтике в ганзейские времена. Через него везли российские меха, шведское железо, голландское сукно, немецкие вина и многое другое.

Герб и парусник

Штральзунд
Лодка со средневекового герба Штральзунда на вывеске одного из городских ресторановФото: DW/Maksim Nelioubin

Путь на Рюген пролегал здесь издревле. Ширина пролива в этом месте составляет лишь около километра. Археологи обнаружили на территории города лодки, выдолбленные из единого ствола дерева, возраст которых оценивается в шесть тысяч лет. Одномачтовый парусник украшал средневековый герб этого города, а на современном изображена серебряная стрела на красном фоне.

Старый город

Штральзунд
Штральзунд со смотровой площадки Мариенкирхе. Слева - церковь Святого Николая, справа - церковь Святого Иакова Фото: DW/Maksim Nelioubin

Такой вид на исторический центр Штральзунда, пролив и Рюген открывается со смотровой площадки храма Святой Марии (Мариенкирхе) - одной из трех приходских церквей Старого города. Высота башни Мариенкирхе вместе с готическим шпилем составляла более 150 метров, но шпиль сгорел в 1647 году после попадания молнии. Считается, что до этого колокольня была самым высоким сооружением своего времени в мире.

Мариенкирхе в Штральзунде

Штральзунд
Храм Святой Марии (Мариенкирхе) - памятник кирпичной готикиФото: picture-alliance/dpa/S. Sauer

Так она выглядит сейчас, увенчанная куполом эпохи барокко. Первое упоминание этого храма на Новом рынке датировано 1298 годом. В качестве образца для его зодчих служила Мариенкирхе в Любеке - главном городе Ганзы. Самая большая приходская церковь Штральзунда считается одним из главных памятников поздней готики в Центральной Европе. 

Стратегическое место

Штральзунд
Карта осады Штральзунда во время Тридцатилетней войны

Городские права Штральзунд получил в 1234 году от князя Рюгена Вислава I. Он также наделил его налоговыми привилегиями, разрешил рубить лес, рыбачить и пользоваться землями соседних деревень. Место было выбрано среди болот, которые позже запрудили, чтобы дополнительно защитить его от нападений. Новый город находился на пересечении важных торговых путей и рос очень быстрыми темпами.

Кто жил в Штральзунде      

Штральзунд
Вид на Штральзунд через пролив с острова Рюген Фото: DW / Nelioubin

В те времена Рюген был западнославянским княжеством, правители которого находились в вассальной зависимости от королей Дании. В первой половине XIII века сюда начали прибывать германские переселенцы, в частности, из Вестфалии и Нижней Саксонии. Среди жителей Штральзунда также оказались выходцы из Дании, Швеции, Норвегии, Италии и Новгорода, то есть из мест, с которыми торговали здешние купцы.

Городские укрепления Штральзунда

Штральзунд
Слева - фрагмент стены монастыря Святого Иоанна, справа - средневековые городские ворота КютерторФото: DW/Maksim Nelioubin

Первое письменное упоминание городской стены в Штральзунде датировано 1256 годом. В 1300 году она была полностью закончена, включая десять городских ворот, из которых до наших дней дошли лишь двое. В это же время здесь уже были основаны две обители и один монастырский госпиталь. Чтобы указывать путь кораблям, в 1308 году на южной оконечности соседнего острова Хиддензе был возведен маяк.

Музей в купеческом доме

Штральзунд
Музей КремерхаусФото: DW/Maksim Nelioubin

В конце XIV века в Штральзунде работало восемь верфей, а его население превышало 13 тысяч человек. Согласно записям, здесь проживало 350 купцов, занимавшихся морской торговлей, в том числе, посещавших Великий Новгород. На фотографии - шахта для подъема грузов в одном из традиционных купеческих домов, верхние этажи которого служили для хранения товаров. Сейчас в нем работает музей.

Портовый кабачок XIII века

Штральзунд
Пивная "У переправы"Фото: DW/Maksim Nelioubin

В портовом квартале памятников ганзейского периода сохранилось немного, так как его неоднократно расширяли и перестраивали, однако на подступах находится этот кабачок "Zur Fähre", построенный "У переправы" на Рюген в 1278 году. Тот, кто опаздывал к закрытию городских ворот, был вынужден коротать здесь время до утра. Это питейное заведение считается одной из старейших портовых пивных в Европе.

Морской музей

Штральзунда
Морской музей Ozeaneum в старом порту ШтральзундаФото: picture-alliance/ZB/S. Sauer

Катера на Рюген отсюда ходят до сих пор, но попасть на остров сейчас можно также по железнодорожной дамбе и автомобильному мосту. В портовом квартале в 2008 году было возведено современное здание с белым фасадом. В нем находится Ozeaneum, ставший самым популярным музеем всей этой федеральной земли - Мекленбурга - Передней Померании.

"Горх Фок"

Штральзунд
Парусник Gorch FockФото: DW/Maksim Nelioubin

Прежде, чем покинуть причалы и вернуться в Старый город, остановимся около этого трехмачтового барка. Парусник "Gorch Fock" был построен в Германии в 1933 году. После Второй мировой войны он перешел в собственность СССР и бороздил моря под именем "Товарищ". В Штральзунд вернулся в 2003 году. Сейчас на его борту работает музей

Прежде, чем продолжить знакомство с достопримечательностями Штральзунда, посмотрим, как этот город выглядел в 1930-х годах прошлого века.

Штральзунд на старых фотографиях 

Штральзунд. Фотография 1930-х годов
Старая ратуша и церковь Святого НиколаяФото: arkivi/picture alliance
Штральзунд. Фотография 1930-х годов
Старый город - исторический центр Штральзунда, пролив Штрелазунд и остров РюгенФото: arkivi/picture alliance
Штральзунд. Фотография 1930-х годов
Железнодорожный паром между Штральзундом и Рюгеном Фото: arkivi/picture alliance

Кирпичная готика 

Штральзунд
Кирпичный дом в Старом городеФото: DW/Maksim Nelioubin

Первые здания в Штральзунде были деревянными, но после опустошительного пожара 1271 года здесь перешли на другой материал… В Европе как раз набирала популярность каменная готика, зародившаяся во Франции. Однако месторождений песчаника или других строительных камней поблизости не было. Северогерманские зодчие создали собственный вариант этого стиля - готику кирпичную.

Старая ратуша Штральзунда

Штраль
Храм Святого Николая и показательный фасад Старой ратуши в ШтральзундеФото: Siegfried Kuttig/imageBROKER/picture alliance
Штральзунд
Такие высокие фасады, намного выше самого здания ратуши, строили специально для репрезентативных целей, чтобы продемонстрировать богатство и силу ганзейских городов Фото: DW/Maksim Nelioubin

В стиле кирпичной готики в Штральзунде построены церкви, монастыри, дома купцов и ремесленников, а также ратуша, парадный фасад которой мы видим на этом снимке. Сегодня она является главным архитектурным символом города. Репрезентативное здание на Старом рынке было заложено в середине XIII века. Свой нынешний вид Штральзундская ратуша приобрела в результате расширений и перестроек в XIV веке.

Рыночная площадь

Штральзунд
Дома разных эпох и стилей на Старом рынкеФото: DW/Maksim Nelioubin

Старый рынок - главная площадь Штральзунда. Помещения ратуши, находящейся слева за кадром, сначала использовали для торговли и хранения товаров. На первом этаже насчитывалось около четырех десятков лавок. Фасад ратуши украшают гербы ганзейских городов. Во время осмотра этого готического памятника можно также увидеть дополнения более поздних эпох - ренессансную лестницу и барочную галерею.

Церковь Святого Николая Чудотворца

Штральзунд
Резная панель второй половины XIV или начала XV века в церкви Святого Николая со сценой торговли пушниной в Великом Новгороде или Риге Фото: cc-by-sa/Klugschnacker

В двух шагах от ратуши находится церковь Святого Николая Чудотворца - храма городского совета, ганзейских купцов и ремесленных гильдий. Он символизировал независимость города, его богатство, а также купеческие амбиции. Первое упоминание датировано 1276 годом. Помимо богослужений здесь проходили некоторые заседания городского совета, приемы иностранных послов и делегаций других городов Ганзы. В этом храме находятся уникальные резные рельефы XIV века, изображающие сцены заключения сделок между ганзейскими и русскими купцами, а также охоты под Великим Новгородом.

Церковь Святого Иакова

Штральзунд
Колоколня храма Святого Иакова в ШтральзундеФото: DW/Maksim Nelioubin

Третий готический храм Старого города - церковь Святого Иакова. Она была заложена в Штральзунде позже других. Первое упоминание датировано 1303 годом. Сейчас, после генеральной реконструкции, используется как площадка для проведения культурных мероприятий. В 2006 году в парке около храма был открыт Памятник жертвам катастрофы в Чернобыле.

Посреди воды

Deutschland Stralsund historische Altstadt Luftaufnahme
Фото: picture-alliance/dpa/S. Sauer

Исторический центр Штральзунда во многом сохранил планировку и структуру, которые были характерны для ганзейских городов. Это значительно повлияло на решение ЮНЕСКО присвоить ему статус Всемирного наследия. Здесь действовало Любекское право, в котором были также четко прописаны строительные нормы. В частности, было запрещало менять границы земельных участков и нарушать линии застройки улиц. Новые дома обычно возводили на фундаментах старых, сохраняя между зданиями глухие брандмауэры - стены из несгораемых материалов, которые должны были препятствовать распространению пожаров.

Францисканский монастырь

Штральзунд
Бывший монастырь Святого ИоаннаФото: DW/Maksim Nelioubin

Недалеко от Старого рынка находится еще один памятник ганзейского периода - бывший монастырь Святого Иоанна, заложенный францисканцами в 1254 году. Уже вскоре он стал важнейшей обителью этого ордена во всем Балтийском регионе. Монастырь был распущен в XVI веке в ходе Реформации. Его готическая церковь пострадала во время пожара 1624 года, после чего так и не была восстановлена.

Фахверковые домики

Штральзунд
Фахверковые дома во внутреннем дворе бывшего монастыря Святого ИоаннаФото: DW/Maksim Nelioubin

Эти фахверковые фасады выходят во внутренний двор бывшего монастыря. После роспуска обители в них располагался приют для бедных, позже работал госпиталь, а сейчас находятся квартиры. В ГДР монастырские залы стали использовать для проведения концертов и других культурных мероприятий. Часть помещений сейчас занимает городской архив, который хранит здесь библиотеку шведского генерал-губернатора.

После Тридцатилетней войны

Штральзунд
Шведская комендатураФото: DW/Maksim Nelioubin

Во времена Тридцатилетней войны протестантский Штральзунд успешно противостоял католическим войскам под командованием Валленштейна. Помощь городу оказали Дания и Швеция, после чего он по Вестфальскому миру 1648 года перешел под контроль последней. Шведская комендатура располагалась в этом доме на Старом рынке. В 1815 году, после Венского конгресса, эти земли в Померании стали частью Пруссии.

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