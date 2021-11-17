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Фото: Ulrich Wagner/picture alliance

Монастыри в Германии

Публикации по теме

Материалы рубрики DW "По Германии". Достопримечательности Германии. Досье о немецких монастырях.

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Контекст

Люнебургская пустошь

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По Люнебургской пустоши - в ганзейский лепрозорий

Люнебургская пустошь возникла в эпоху неолита, славится своими ландшафтами и средневековыми достопримечательностями.
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Почтовая открытка около 1915 года

Дом Мартина Лютера - самый большой в мире музей Реформации

Дом Мартина Лютера - самый большой в мире музей Реформации

Среди посетителей этого места в Виттенберге был царь Петр I, оставивший здесь свой автограф мелом.
Туризм11 мая 2023 г.
Андексское аббатство

Где находится самая большая монастырская пивоварня Германии

Где находится самая большая монастырская пивоварня Германии

Андексское аббатство расположено недалеко от столицы Баварии - Мюнхена. | 18 фотографий
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Штральзунд

Ганзейский город Штральзунд - заповедник кирпичной готики

Ганзейский город Штральзунд - заповедник кирпичной готики

Штральзунд находится на балтийском побережье Померании напротив острова Рюген. | 25 фотографий
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Корвейское аббатство

Аббатство Корвей - памятник эпохи Каролингов

Аббатство Корвей - памятник эпохи Каролингов

Корвейское аббатство было основано по воле Карла Великого более 1200 лет назад. | 25 фотографий
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BG Klöster in Deutschland Abtei Neresheim

Самые известные и живописные монастыри Германии

Самые известные и живописные монастыри Германии

Действующие и бывшие монастыри входят в число особенных достопримечательностей. | 21 фотография
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