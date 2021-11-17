Монастыри в Германии

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Материалы рубрики DW "По Германии". Достопримечательности Германии. Досье о немецких монастырях.
Пропустить раздел Контекст
Контекст
По Люнебургской пустоши - в ганзейский лепрозорий
По Люнебургской пустоши - в ганзейский лепрозорий
Люнебургская пустошь возникла в эпоху неолита, славится своими ландшафтами и средневековыми достопримечательностями.
Туризм
18.06.2023
18 июня 2023 г.
Дом Мартина Лютера - самый большой в мире музей Реформации
Дом Мартина Лютера - самый большой в мире музей Реформации
Среди посетителей этого места в Виттенберге был царь Петр I, оставивший здесь свой автограф мелом.
Туризм
11.05.2023
11 мая 2023 г.
Где находится самая большая монастырская пивоварня Германии
Где находится самая большая монастырская пивоварня Германии
Андексское аббатство расположено недалеко от столицы Баварии - Мюнхена. | 18 фотографий
Туризм
06.11.2022
6 ноября 2022 г.
Ганзейский город Штральзунд - заповедник кирпичной готики
Ганзейский город Штральзунд - заповедник кирпичной готики
Штральзунд находится на балтийском побережье Померании напротив острова Рюген. | 25 фотографий
Туризм
14.10.2022
14 октября 2022 г.
Аббатство Корвей - памятник эпохи Каролингов
Аббатство Корвей - памятник эпохи Каролингов
Корвейское аббатство было основано по воле Карла Великого более 1200 лет назад. | 25 фотографий
Туризм
24.08.2022
24 августа 2022 г.
Самые известные и живописные монастыри Германии
Самые известные и живописные монастыри Германии
Действующие и бывшие монастыри входят в число особенных достопримечательностей. | 21 фотография
Туризм
19.08.2022
19 августа 2022 г.
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Залемское аббатство на Боденском озере
В бывшем Залемском аббатстве работает интернат, в котором учился принц Филипп. | 18 фотографий
Туризм
05.07.2022
5 июля 2022 г.
К Хильдегарде - великой травнице и первой "зеленой"
Мы посетили этот монастырь, чтобы узнать о тайне исчезновения и возвращения предсказаний Хильдегарды Бингенской.
История
17.11.2021
17 ноября 2021 г.