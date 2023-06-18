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По Люнебургской пустоши - в ганзейский лепрозорий

Максим Нелюбин

Этот ландшафт возник в эпоху неолита. Люнебургская пустошь славится своей природой и средневековыми достопримечательностями.

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Люнебургская пустошь
Раннее утро в Люнебургской пустошиФото: Olaf Juergens/Zoonar/picture alliance

Люнебургская пустошь раскинулась между Гамбургом, Ганновером и Вольфсбургом. Вереск, луговые цветы, можжевельник... Помимо природных красот, здесь много памятников архитектуры Средних веков, например, полностью сохранившийся лепрозорий. По пути к нему мы заглянем в монастырь и остановимся около деревенского… собора.

В эпоху неолита

Люнебургская пустошь
Люнебургская пустошь во время цветения верескаФото: Andreas Vitting/imageBROKER/picture alliance

Свое название пустошь получила от Люнебурга. Возникла она в эпоху неолита, когда древние леса в результате хозяйственной деятельности человека стали вытесняться полями и лугами.

До начала XIX века пустоши были характерными ландшафтами северной части Германии, но позже их площадь существенно сократилась. Пустошь - место далеко не пустое…

Женская обитель

Монастырь Люне
Внутренний двор монастыря Люне в Люнебургской пустошиФото: DW / Maksim Nelioubin

Монастырь Люне (Kloster Lüne) расположен всего в двух километрах от Люнебурга. За пару часов до захода солнца посетителей встречает хрестоматийная монастырская тишина. Эта женская обитель была основана в 1172 году. До Реформации принадлежала католическому Ордену Святого Бенедикта.

Готический памятник 

Монастырь Люне
Монастырь Люне на гравюре Матиаса Мериана 1654 годаФото: Gemeinfrei

В первые два века своего существования монастырь несколько раз горел. В 1372 году его практически заново отстроили. Нынешние готические здания относятся к XV-XVI векам. Сохранилось все в отличном состоянии, так как жизнь в этих стенах не прекращалась, хотя обитель давно перестала быть католическим монастырем. 

Протестантская вера

Монастырь Люне
Старый фахверковый дом на территории монастыря ЛюнеФото: Siegfried Kuttig/imageBROKER/picture alliance

Реформация, охватившая Северную Германию в XVI веке, не обошла монастырь стороной. Первая служба на немецком языке вместо латыни состоялась в 1528 году, но окончательно новую протестантскую веру и правила здесь приняли только через тридцать с лишним лет. Самостоятельность монастырю удалось сохранять до начала XVIII века

Для благородных девиц

Монастырь Люне
Резные украшения фасада фахверкового дома Фото: DW / Maksim Nelioubin

В 1711 году по распоряжению герцога Георга Ганноверского монастырь закрыли, а вместо него создали протестантский женский институт для незамужних дочерей из местных дворянских семей. Сам герцог, кстати сказать, через несколько лет станет первым представителем Ганноверской династии на британском троне - королем Георгом I.

Современный монастырь

Монастырь Люне
Готическое окно и цветущая глициния во дворе монастыря ЛюнеФото: DW / Maksim Nelioubin
Монастырь Люне
Фонтан и витражиФото: DW / Maksim Nelioubin
Монастырь Люне
Летняя трапезная монастыря ЛюнеФото: Philipp Schulze/dpa/picture alliance

В наши дни обитель принадлежит евангелической женской общине во главе с аббатисой, то есть является своего рода протестантским монастырем, что не противоречит учению Мартина Лютера в современной его интерпретации. Первые такие общины появились в середине XIX века. Причиной их возникновения стали социальные и общественные проблемы в ходе индустриализации.

Протестантские обеты

Монастырь Люне
Монастырский садФото: DW / Maksim Nelioubin

Сейчас в Германии насчитывается около 120 евангелических орденских общин. Каждая третья живет по правилам, схожим с теми, которые действуют в католических монастырях, включая обеты бедности, целомудрия, послушания. Первое евангелическое сообщество со строгим уставом было основано в 1947 году в Дармштадте.

Экскурсии

Монастырь Люне
Старая келья - часть музейной экспозицииФото: Klaus Rose/picture alliance
Монастырь Люне
Святая Анна. Настенная роспись 1500 года в зимней трапезнойФото: Gemeinfrei
Монастырь Люне
Роспись стен в одной келий Фото: Klaus Rose/picture alliance

Гостей встречает зал с фонтаном, далее - обходная галерея с витражами XIV-XVII веков. Особый интерес представляют трапезная и кельи с настенными росписями, обустроенные после Реформации, а также монастырская церковь 1410 года с готическим алтарем и барочным органом.

Собор без епископства

Бардовик
Собор в БардовикеФото: DW / Maksim Nelioubin

Всего в шести километрах от монастыря Люне расположен Бардовик, около тысячи лет назад являвшийся одним из важнейших торговых центров Северной Германии. Бардовик должен был стать центром католического епископства. Здесь даже успели построить свой соборный храм - Bardowicker Dom.

Здесь был город

Бардовик
Собор в Бардовике на рисунке 1720 годаФото: Gemeinfrei

Но этим планам не суждено было сбыться. Начало заката Бардовика положил Генрих Лев, разрушивший этот город за непокорность в 1189 году. Не тронули только церковь и часовни. В XIV веке Бардовик называли деревней, а затем - местечком. При этом городские права он получил в 972 году, а периметр его земляного вала составлял когда-то 1700 на 750 метров.

Торговля

Бардовик
Колокольня разрушенной фахверковой церквиФото: DW / Maksim Nelioubin

Первое письменное упоминание Бардовика датировано вообще 795 годом. Согласно одной из версий, название происходит от племени лангобардов. В IX веке он стал главным центром торговли со славянами, форпостом христианизации восточных земель. Позже лодочники из Бардовика по реке Ильменау перевозили в Любек соль из Люнебурга, участвуя в экономической жизни Ганзейского союза.

Лепрозорий

Подворье Святого Николая
Подворье Святого Николая в БардовикеФото: DW / Nelioubin

Именно в ганзейские времена в Бардовике появилась эта кирпичная готическая церквушка - храм при подворье Святого Николая, да и само подворье - St. Nikolaihof. Расположено оно, скажем так, на отшибе, окружено лесом и производит впечатление просто райского тихого уголка даже на фоне общего спокойствия Люнебургской пустоши. Сначала здесь располагался лепрозорий, а затем - приют для бедных.

Уникальный памятник

Бардовик
Кирпичная кладка церкви подворья Святого НиколаяФото: DW / Maksim Nelioubin

Лепрозорий принадлежал Люнебургу. Среди попечителей были члены городского совета и даже бургомистры. Первое упоминание датировано 1251 годом. Уникальность подворья в том, что оно сохранилось со всеми постройками и инфраструктурой. От других лепрозориев в Германии остались, в лучшем случае, церкви.

У большой дороги

Бардовик
Внутри готического храма подворья Святого НиколаяФото: DW / Maksim Nelioubin

Лепрозорий был богадельней, но богадельней самоокупаемой. Эти госпитали, по своему уставу и строгому распорядку напоминавшие монастыри, часто строили около важных дорог. В данном случае - возле водного пути по Ильменау и дороги из Любека через Гамбург во Франкфурт-на-Майне. Больные лепрой собирали подаяния с проходивших купцов, но это был не единственный источник доходов госпиталя.

Лепрозорию принадлежали пахотные земли и пастбища, которые сдавались в аренду. Он также владел долями соляного промысла в Люнебурге. Больные лепрой жили по строгому распорядку, с общими трапезами и молитвами. Прокаженные не имели права без разрешения покидать территорию, а при поступлении в госпиталь давали обет воздержания.

Общежития

Подворье Святого Николая в Бардовике
Жилые постройки на территории подворьяФото: DW / Maksim Nelioubin

Лепрозорий делился на мужскую и женскую половины. Массивный кирпичный дом с высокой крышей - Старое мужское общежитие 1316 года. Крыша сохранилась в оригинальном состоянии, как и само это средневековое здание. Небольшая фахверковая постройка слева - Новое мужское общежитие, возведенное в XVII веке, когда в бывшем лепрозории уже работал приют для бедных.

Пасторат 

Бардовик
Пасторский домФото: DW / Maksim Nelioubin

В этом доме, построенном в 1672 году, находилась квартира пастора и жил органист. За ним расположено несколько одноэтажных зданий с комнатами для бедных. Свой социальный характер подворье Святого Николая сохранило и в наши дни. Квартиры сдаются по низким ценам нуждающимся, некоторые помещения используются для экуменических церковных проектов.

Переходный период

Подворье Святого Николая в Бардовике
Окна средневековой церквиФото: DW / Maksim Nelioubin

Число больных лепрой в регионе стало сокращаться, начиная с XVI века. Болезнь постепенно перестала представлять угрозу для общества, а карантинный госпиталь получил новые функции. Причем, так сказать, в переходный период в его стенах проживали как больные лепрой, так и здоровые, но нуждавшиеся в приюте бедняки и пожилые люди.

Женская половина

Подворье Святого Николая в Бардовике
Изображение Горгоны Медузы над входом в жилое здание Фото: DW / Maksim Nelioubin

Самая поздняя постройка на территории бывшего лепрозория - Новое женское общежитие. Его возвели уже в эпоху барокко в 1721 году на месте старого здания. Расположено оно сразу за церковью. Вход в женское общежитие охраняет Горгона Медуза на замковом камне, а над ней высечен герб Люнебурга.

История болезни 

Подворье Святого Николая в Бардовике
Вход в храмФото: DW / Maksim Nelioubin

Лепрозории в средневековой Германии можно было встретить повсюду. О большинстве сейчас напоминают лишь оставшиеся на картах названия, да отдельные сохранившиеся часовни. С отступлением болезни карантинные госпитали сначала пришли в запустение, а потом были снесены, чтобы поскорее забыть о проказе и страхах, которые вызывала эта опасная инфекция.

Памятник

Подворье Святого Николая в Бардовике
Подворье Святого Николая перед закатом Фото: DW / Maksim Nelioubin

Подворье Святого Николая дошло до наших дней без существенных перестроек и изменений благодаря тому, что находится оно в Бардовике, а принадлежало Люнебургу. О нем просто забыли, перестали интересоваться. Сейчас подворье включено в список охраняемых памятников.

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