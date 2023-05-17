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Ландсхут
Обгоревшие зерна пшеницы новокаменного века, найденный в округе ЛандсхутФото: Kreisarchäologie Landshut
ИсторияГермания

Немецкие археологи нашли 7000-летние зерна вымершей пшеницы

Максим Нелюбин
35 мин. назад

Удивительную находку сделали археологи около города Ландсхут в Германии на месте поселения новокаменного века - неолита.

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В Германии опубликованы данные анализа смеси злаков, найденных на месте поселения новокаменного века в баварском округе Ландсхут. Раскопки проводились в рамках подготовительных работ на территории в три гектара, отведенной для расширения свалки нерециклируемых отходов - Reststoffdeponie Spitzlberg.

Во время археологических исследований были обнаружены хорошо сохранившиеся и многочисленные следы сразу двух поселений разных периодов - новокаменного века, существовавшего здесь приблизительно в 4900- 4500 годах до нашей эры, а также железного века - латенской культуры, находившегося в этих местах в 450-15 годах до нашей эры.

Развалившаяся печь

Как говорится в пресс-релизе окружной администрации Ландсхута, опубликованном во вторник, 16 мая, на месте поселения новокаменного века удалось обнаружить разные предметы из керамики, кремня и других материалов, характерных для этого периода, но особый сюрприз ожидал археологов под обломками обвалившегося каменного очага, в котором находилось около пяти килограммов обгоревших злаков - смеси разных видов пшеницы эпохи неолита.

Как предполагают эксперты, зерна, вероятно, находились в печи для сушки - подготовки для хранения и использования для приготовления хлеба, например, в зимний период. Однако по какой-то причине температура оказалась слишком высокой - злаки обгорели, а сама печь обрушилась, что обеспечило сохранность смеси до наших дней. Причиной происшествия мог стать пожар.

Выпечка хлеба в эпоху неолита
Выпечка хлеба в эпоху неолита. Иллюстрация 1870 годаФото: Ken Welsh/Design Pics/picture alliance

Доисторическая пшеница

Такого рода находки органических материалов, использовавшихся людьми в доисторическую эпоху, случаются очень редко и представляют большую научную ценность. Пробы были отправлены для ботанического исследования в специализированную лабораторию в литовской столице Вильнюсе. К удивлению ученых, всего лишь десять процентов смеси составили злаки пшеницы однозернянки (нем. Einkorn). Она относится к старейшим культивируемым видам пшеницы в Центральной Европе наряду с пшеницей двузернянкой или полбой (нем. Zweikorn, Emmer).

Основная же часть смеси, то есть около 90 процентов, состоит из вида, который до наших дней не дошел. Он был утрачен, предположительно, во времена бронзового века. До сих пор зерна этой пшеницы, получившей английское название New Glume Wheat, находили во время археологических раскопок всего лишь несколько раз.

Ученые не могут сказать, какие последствия для живших здесь людей имел пожар или какое-то другое неожиданное происшествие, но случившиеся около 7000 лет назад непредвиденное собыие предоставило нам уникальную возможность узнать больше о рационе питания и быте обитателей этих мест в доисторическую эпоху.

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