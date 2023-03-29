В Германии нашли большое поселение эпохи неолита

Немецкие археологи представили промежуточный отчет о раскопках на месте большого поселения эпохи неолита - новокаменного века, начатых в Саксонии в прошлом году около города Дёбельн, сообщает информационное агентство dpa в среду, 29 марта. Как говорится в отчете земельного ведомства по охране памятников, площадь поселения, существовавшего около 7000 лет назад, превышала десять гектаров.

Всего здесь насчитывалось несколько десятков домов, построенных в разное время в течение длительного времени. Это одно из самых крупных подобных поселений, до сих пор обнаруженных в этом саксонском регионе.

Место раскопок около Дёбельна. Фотографии

Здесь будет возведен парк развлечений Фото: Sebastian Kahnert/dpa/picture alliance

Археологи во время работы Фото: Sebastian Kahnert/dpa/picture alliance

Более темная почва в местах углублений для столбов Фото: Landesamt für Archäologie Sachsen, Thomas Lukas

Места расположения построек удалось установить по следам углублений для столбов. Размеры самого большого сооружения составляли 30 на 8 метров. Работы, в которых участвует почти два десятка специалистов, были начаты в октябре 2022 года. За это время было также обнаружено несколько тысяч разных предметов: фрагменты керамических изделий, части глиняных фигурок и идолов, а также разные изделия из кремня.

Раскопки ведутся на территории, отведенной для возведения нового парка развлечений "Karls Erlebnisdorf", который должен открыться весной следующего года. О существовании подобных поселений в этих местах было известно ранее, поэтому предварительные работы были начаты еще осенью 2021 года и будут продолжены позже на соседних участках, предусмотренных для прокладки дороги.