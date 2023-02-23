Немного промахнулись - как римляне не нашли 200 тонн серебра

Две тысячи лет назад римляне искали серебро в долине немецкой реки Лан и не дошли до жилы всего лишь пару метров.

Первый век нашей эры. На территории Германии уже существуют и развиваются древнеримские поселения, которым предстоит стать самыми старыми немецкими городами. Среди них - Трир, Кельн, Майнц, Кобленц, Аугсбург. В это же время римские легионеры начинают обустраивать два новых военных лагеря недалеко от нынешнего курорта Бад-Эмс в долине реки Лан, впадающей в Рейн.

Один из них площадью восемь гектаров рассчитан, предположительно, на три тысячи человек. Этот лагерь хорошо защищен - окружен деревянной стеной, усиленной десятками башен. Внутри пока построено лишь три каменных здания, солдаты спят в палатках - так сказать, в походных условиях. Второй лагерь находится по соседству на другой стороне долины - размерами поменьше, всего на 40 человек.

Следы малого лагеря были обнаружены еще в 1897 году. До недавних пор предполагалось, что в этом месте находилась плавильная печь для переработки серебряной руды, но полученные сейчас результаты позволили сделать другие выводы, то есть говорить о небольшом военном укреплении. Остатки плавильной печи оказались фундаментом дозорной башни. Про существование второго большого лагеря вообще ничего не было известно. Оба просуществовали всего лишь несколько лет - были преданы огню, разрушены самими римлянами и забыты. Что пошло не так?

Зерновое поле на холме Эрлих (Ehrlich) около Бад-Эмса со следами от защитных рвов вокруг большого лагеря Фото: H.-J. du Roi

Каждый охотник желает знать...

2016 год. Охотник-любитель, поджидая добычу на своей вышке, случайно заметил, что соседнее зерновое поле выглядит как-то странно - словно по нему когда-то очень давно проехал гигантский трактор. Местный житель поделился этими наблюдениями с археологами, которые для начала провели аэрофотосъемку и геомагнитные исследования. Научное руководство проектом было поручено профессору Франкфуртского университета имени Гете (Goethe-Universität Frankfurt am Main) Маркусу Шольцу (Markus Scholz).

Результаты геомагнитной археологической разведки участка около Бад-Эмса Фото: C. Mischka, FAU Erlangen-Nürnberg

На полученных изображениях четко видны линии, которые оказались следами двойного рва, окружавшего когда-то большой военный лагерь. Участок включили в программу полевой практики для студентов. Раскопки продолжались несколько лет - не только на новом месте, но и на месте малого лагеря. Через некоторое время здесь также удалось найти следы системы штолен, прорубленных римлянами. В феврале 2023 года во Франкфурте были представлены первые результаты и выводы, о которых уже частично рассказано выше, но самое интересное все же впереди.

Во время раскопок на месте сожженного древнеримского лагеря были обнаружены кованые шипы для защитных заграждений Фото: Auth

Ирония судьбы и удача археологов

Как считают исследователи, римские лагеря были созданы для поисков месторождения серебряной руды. В небольших количествах она здесь добывалась еще с кельтских времен. Военные укрепления заложили таким образом, чтобы обеспечить надежную охрану будущего рудника в случае обнаружения жилы. Однако после нескольких лет безуспешных попыток эту, так сказать, военно-геологоразведочную экспедицию решили завершить. Укрепления уничтожили, чтобы ими не могли воспользоваться германцы.

Как удалось выяснить сейчас, до серебряной жилы римляне не дошли всего чуть-чуть - достаточно было вести одну из штолен на пару метров глубже. Спустя несколько столетий, когда месторождение было открыто, из руды здешних недр удалось извлечь, в общей сложности, 200 тонн серебра, однако сделали это уже не древние римляне.

Курорт Бад-Эмс и долина реки Лан на почтовой открытке конца XIX века Фото: akg-images/picture alliance

Первое письменное упоминание добычи серебра около Бад-Эмса датировано 1158 годом. Оно содержится в грамоте германского императора Фридриха I Барбароссы (Friedrich I Rotbart) о передаче соответствующих прав архиепископам Трира, которые затем получали доходы со здешних рудников на протяжении всего Средневековья.

Пик добычи серебра и других металлов вроде свинца и цинка в долине Лана пришелся на XVIII-XIX столетия - время наивысшего расцвета здешнего всемирно известного водолечебного курорта Бад-Эмс, среди гостей которого были германский император Вильгельм I (Wilhelm I), российский царь Александр II, а также Федор Достоевский, Рихард Вагнер (Richard Wagner), Николай Гоголь, Виктор Гюго и Иоганн Вольфганг фон Гете (Johann Wolfgang von Goethe).

Римская дозорная башня и ров на Верхнегерманско-ретийском лимесе. Иллюстрация начала XX века Фото: akg-images/picture alliance

О чем писал Тацит

Ученые из Франкфурта смогли найти упоминания об этих местах в записях древнеримского историка Тацита, который рассказывает про безуспешные поиски серебра на Лане около 47 года нашей эры - во времена императора Клавдия. Тацит также упоминает о недовольстве солдат, которые перестали видеть смысл в дальнейшей трате своих сил на столь тяжелых и безрезультатных работах, о чем даже написали в Рим.

Около 110 года нашей эры в непосредственной близости от сожженных лагерей был проложен здешний участок Верхнегерманско-ретийского лимеса - 550-километровой системы пограничных сооружений Римской империи между Рейном и Дунаем. Лимес выполнял свои функции до конца третьего столетия. Археологические памятники, связанные ним, включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Научный слэм

Сейчас во Франкфурте готовят монографию, в которой будут подробно представлены результаты раскопок, одновременно указывая на необходимость дальнейших исследований. Первые выводы уже вызвали интерес в Германии и получили высокую оценку. Руководитель студенческой группы археологов Фредерик Аут (Frederic Auth) в начале февраля представил этот проект на междисциплинарном научном конкурсе Science Slam (www.science-slam.com ) в Висбадене, заняв первое место. Следующие выступления состоятся 2 марта - в Гейдельберге, 7 марта - в Бонне и 19 марта - в Мангейме.

P.S.

Самый известный рудник по добыче серебряной руды в Германии находится около нижнесаксонского города Гослар - Раммельсберг. Он эксплуатировался практически беспрерывно в течение тысячи лет. Сейчас является музеем и включен в список Всемирного наследия.