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Презентация находки в Земельного ведомства по охране археологических памятников Шлезвиг-Гольштейна
Золотые серьги-подвески в византийском стилеФото: Frank Molter/dpa/picture alliance
ТуризмГермания

Археолог-любитель нашел золотые серьги XI века

Максим Нелюбин
20 мин. назад

В Германии около бывшего поселения викингов Хедебю обнаружен клад золотых украшений и серебряных монет.

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Новичкам везет! В Германии участник курсов для археологов-любителей уже на третьем практическом занятии обнаружил уникальный клад золотых украшений и серебряных монет, возраст которого оценивается в 800 лет. Клад был найден в феврале этого года на поле недалеко от бывшего поселения викингов Хедебю (также - Хайтхабу, Haithabu), включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Украшения и монеты: чем интересен клад?

Как считают специалисты Земельного ведомства по охране археологических памятников Шлезвиг-Гольштейна, клад был закопан в этом месте в первой половине XIII века проезжим купцом или другим путешественником, но владелец за ним не вернулся. Ювелирные изделия находились в матерчатом мешке, о чем свидетельствуют обнаруженные следы ткани. Самого поселения викингов в это время уже не существовало - оно было окончательно разрушено в 1066 году.

Особый восторг специалистов вызвали золотые серьги-подвески в византийском стиле, изготовленные, предположительно, около 1100 года. Также была найдена позолоченная заколка, украшенная репликой арабской монеты - золотого динара XII-XIII веков. Такого рода заколки были распространены в свое время на соседнем Скандинавском полуострове. Возраст клада был установлен на основе анализа около 30 монет, которые относятся ко временам правления датского короля Вальдемара II Победоносного (1170-1241).

Золотые серьги, кольца и монеты
Презентация находки в Земельного ведомства по охране археологических памятников Шлезвиг-ГольштейнаФото: Frank Molter/dpa/picture alliance

Курсы для археологов-любителей

В немецкой федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн частные лица официально имеют право осуществлять археологические поиски с помощью специальных детекторов - металлоискателей. Условием для получения лицензии от властей является прохождение специальных курсов, состоящих из теоретических и практических занятий. Археологи-любители, в частности, должны знать, как действовать в случае обнаружения ценностей: кого и как информировать, как обеспечить максимальную сохранность места находки до прибытия специалистов и так далее. В программах обучения участвуют добровольные помощники-менторы, обладающие достаточным опытом и знаниями.

Как говорится в сообщении на сайте земельного ведомства, практическое занятие, во время которого была сделана находка, поводилось на фермерских угодьях около Хедебю. Места, где археологи предполагают наличие кладов, держатся в секрете, чтобы не привлекать внимание нелегальных искателей сокровищ. В этот день детектор, который держал в руках практикант - 44-летний сотрудник бундесвера Ники Андреас Штайнман (Nicki Andreas Steinmann), - подал сигнал о возможном наличии металлических предметов уже через несколько шагов.

Хедебю
Реконструированное поселение викингов Хедебю - важного торгового центра своего времени между Северным и Балтийским морямиФото: U. Gernhoefer/blickwinkel/McPHOTO/picture alliance

Начав осторожно раскапывать землю, археолог-любитель почти сразу заметил золотой блеск. Руководитель семинара проинформировал сотрудников ведомства, которые незамедлительно выехали на место, несмотря на воскресный день. Получив разрешение от владельца сельскохозяйственных угодий, специалисты провели раскопки на площади примерно в четыре квадратных метра, чтобы точно все задокументировать и проверить участок на наличие других предметов.

Традиция привлечения археологов-любителей к поискам монет, кладов и других ценностей в Шлезвиг-Гольштейне существует уже достаточно долго. Специальный реестр, в который вносятся сведения о таких находках, был создан здесь 100 лет назад - в 1923 году. Действующие сейчас условия и правила были закреплены в 1958 году в земельном законе об охране археологических памятников - первом таком законе в ФРГ.

Положена ли в Германии награда тому, кто найдет ценный клад?

В немецких федеральных землях действуют разные правила относительно возможных вознаграждений за такого рода исторические находки. В Шлезвиг-Гольштейне археологи-любители занимаются своим хобби на общественных началах. Археологические ценности являются государственной собственностью. Выплаты за находки здесь не предусмотрены.

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