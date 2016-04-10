Люнебург - ганзейский город, разбогатевший на добыче соли

В Люнебурге более тысячи лет добывали соль, два года ходил в школу Бах и написал свою "Лорелею" Гейне. | 24 фотографии

Люнебург - уютный немецкий город с ганзейским прошлым. Одну из его школ посещал Иоганн Себастьян Бах. Здесь бывал в гостях у своих родителей Генрих Гейне. На Рыночной площади стоит одна из самых красивых ратуш Германии, а плотность баров и ресторанов - вторая в Европе после Мадрида. Своим богатством он обязан соли. "Белое золото" добывали здесь более тысячи лет, продавали повсюду в Северной Европе, везли даже в Россию.

Эпохи и стили

Фасад фахверкового дома около церкви Святого Николая Фото: DW / Maksim Nelioubin

Этот город ни разу серьезно не разрушался. Приходили и уходили эпохи: одни фасады оставались, на месте других появились новые, модные, более репрезентативные. Большинство - из кирпича, много фахверка. В Люнебурге сегодня можно увидеть выдающиеся архитектурные памятники самых разных стилей: от готики до барокко, от ренессансных до классицизма, от историзма до кирпичного экспрессионизма.

Готика

Храм Святого Николая в Люнебурге Фото: DW / Maksim Nelioubin

Над городом возвышаются три приходские готические церкви. Храм Святого Николая (St. Nicolai) XV века расположен около Водного квартала (Wasserviertel). Он был церковью нескольких гильдий - лодочников, извозчиков и бочкарей. В Средние века по соседству на пристанях реки Ильменау грузили в лодки соль и торговали селедкой с Балтики и Северного моря. Теперь принимают туристов.

Ренессанс

"Черный дом" (Schwarzes Haus) в Люнебурге Фото: Fotolia/eyewave

Песчаная площадь (Am Sande) в Люнебурге считается одной из самых красивых средневековых площадей Германии. Впрочем, здесь также есть здания эпохи Ренессанса. Самым известным считается бывшая пивоварня 1548 года постройки - "Черный дом". Пивоварен в Люнебурге было много - более 80. Процветали и другие ремесла. В архивах есть сведения о 63 профессиях - солеварах, пекарях, красильщиках…

Неоготика

Водонапорная башня (Wasserturm) в Люнебурге Фото: DW / Maksim Nelioubin

Это не рыцарский замок, а водонапорная башня, возведенная в 1907 году в неоготическом стиле. На ее крыше сейчас находится смотровая площадка. Первый же водопровод появился в Люнебурге еще в XVI веке. Резервуар тогда разместили в одной из башен городской стены. Слева - скульптура на одном из домов начала прошлого века, построенных в стиле кирпичного экспрессионизма.

Древние корни

Люнебург на литографии Маттеуса Мериана (Matthäus Merian) 1654 года Фото: public domain

Первое упоминание Люнебурга датировано 956 годом. Тогдашний германский король и будущий император Оттон I в своей грамоте распорядился передавать налоги с соляного промысла местному монастырю Святого Михаила. Рядом на белой горе Калькберг находился бург маркграфа - замок Lhiuniburc. Таким город в первой половине XVII века увидел швейцарский путешественник Маттеус Мериан.

Люнебург и Ганза

Старый грузовой кран на берегу реки Ильменау на фотографии около 1900 года Фото: public domain

Расцвет города пришелся на XV-XVI века и совпадает с периодом наивысшего могущества Ганзейского союза, в который он входил. Солью из Люнебурга торговали через Любек. Она была необходима для консервирования рыбы на морских промыслах, а в России - также для выделки шкур. На солеварнях было занято до тысячи человек, а годовой объем добычи достигал 25 тысяч тонн.

Легенда

Улица Salzstrasse am Wasser в историческом центре Люнебурга Фото: DW / Maksim Nelioubin

Соляная набережная - так можно перевести название этой улочки Salzstrasse am Wasser в центре города. К источнику благосостояния жителей Люнебурга, согласно легенде, привела свинья. Как гласят здешние хроники, однажды местные охотники убили дикого кабана, на щетине которого обнаружили засохшую соль. Отправившись по следу, они нашли болотце с водой - соляным раствором…

Пуд соли

Гравюра Густава Георга Ланге (Gustav Georg Lange) XIX века с изображением солеварен в городе Люнебург Фото: public domain

Какая-то кость якобы того самого легендарного кабана до сих пор хранится в ратуше в качестве своего рода талисмана. Залегала соль на глубине всего 40 метров, а добыча шла семь дней в неделю - круглыми сутками. Вымывали ее, закачивая под землю воду. Раствор доставали из шахт ведрами или откачивали, а затем выпаривали, как это изображено на гравюре XIX века, выполненной Густавом Георгом Ланге.

Вода, огонь и соль

Вид на портовый Водный квартал (Wasserviertel) Люнебурга со смотровой площадки на водонапорной башне (Wasserturm) Фото: DW / Maksim Nelioubin

Для выпаривания соли требовалась древесина. Когда-то город окружали дремучие леса, но за столетия этого промысла они исчезли. В лучшие времена у месторождения бурлило более 200 соляных ванн - площадью около метра и глубиной десять сантиметров. За сутки каждую выпаривали семь-восемь раз.

Люнебург и Вельфы

Гербы рода Вельфов и Люнебурга на фасаде Старой ратуши Фото: DW / Maksim Nelioubin

Сведения о строительстве первой ратуши Люнебурга датированы 1230 годом. Его городские права были подтверждены в 1247 году, а еще через три года здесь начали строить защитную стену и отсыпать вокруг города земляные валы. История Люнебурга тесно связана с родом Вельфов, о чем напоминают их гербовые львы на кирпичном фасаде ратуши, сохранившем свой облик в этой ее части с готического периода.

Свободный город

Фахверковый дом в историческом центре Люнебурга Фото: DW / Maksim Nelioubin

Большую часть соляного промысла в Люнебурге контролировали монастыри. Солевары, арендовавшие у них участки, разбогатев, начали претендовать на власть в городе. В 1371 году, воспользовавшись ослаблением люнебургской линии Вельфов, они изгнали герцогского наместника, а его замок разрушили. После этого Люнебург начал пользоваться правами свободного города, хотя формально их от императора не получил.

Новый фасад старой ратуши

Барочный фасад ратуши Люнебурга на картине Фридриха Зольтау (Friedrich Soltau) около 1850 года Фото: public domain

Власть герцогов над городом была восстановлена лишь в 1562 году. К этому времени Люнебург сильно вырос. Здесь проживало около 14 тысяч человек. В связи с этим ратушу расширили, придав всему комплексу еще более репрезентативный вид. Ее главный Княжеский зал был одним из самых больших в Ганзейском союзе. Более 20 раз в Люнебурге проходили ежегодные съезды Ганзы, обычно собиравшиеся в Любеке.

Соль и суд

Барочный фасад ратуши Люнебурга со скульптурным изображением Фемиды Фото: DW / Maksim Nelioubin

Новый барочный фасад ратуши, законченный в 1720 году, скрыл за собой несколько более ранних частей этого здания. Его украшают изображения германских королей и императоров, сыгравших роль в истории Люнебурга, а также фигуры Фемиды - с повязкой на глазах и без нее. К этому времени город начал становиться важным центром административной и судебной власти, а соль уже не приносила прежней прибыли.

Императоры и короли

Скульптуры на фасаде ратуши в Люнебурге Фото: DW / Maksim Nelioubin

Украшения фасадов позволяют представить роскошь внутреннего убранства ратуши. Росписи, витражи, резные элементы и мебель, мозаичные полы, кубки и чаши из золота и серебра... Фотографировать, увы, не разрешается. Историческая обстановка сохранилась до мельчайших деталей, а впечатление производит даже более сильное, чем знаменитая ратуша главного города Ганзы - Любека.

Луна и Люнебург

Фонтанчик Луны в Люнебурге Фото: DW / Maksim Nelioubin

Покидая Ратушу, остановимся около фонтанчика Луны. Согласно легенде, сам Гай Юлий Цезарь заложил здесь храм, посвященный этой богине. Luna - Lüneburg! Мол, мы ведем свою историю от древних римлян, уверяли его средневековые жители. Есть, правда, неувязка. Римляне дошли до этих мест, когда Цезарь давно умер.

"Беременный дом"

"Беременный дом" (Das schwangere Haus) в Люнебурге Фото: DW / Maksim Nelioubin

Этот дом прозвали в городе "беременным" - Das schwangere Haus. "Беременность" длится уже несколько столетий и вызвана естественными процессами. Причина - в бракованном гипсовом кирпиче, который по ошибке слишком долго обжигали. Такой кирпич при контакте с влагой начинает постепенно разбухать. Говорят, если погладить эту стену, например, молодоженам, потомство долго ждать себя не заставит.

У Красного петуха

Красный петух и внутренний дворик бывшего приюта для бедных в Люнебурге Фото: DW / Maksim Nelioubin

Во всех ганзейских городах существовали приюты и больницы для бедных - например, в Любеке и Висмаре. Купцы, мастера-ремесленники и другие богатые жители жертвовали на эти цели значительные суммы, заботясь о жизни вечной и отпущении грехов. Один из таких приютов XVI века находится на улице Красного петуха. Он был рассчитан на два десятка постояльцев. По ганзейским меркам - приют скромный, но очень уютный.

Бах в Люнебурге

Храм Святого Михаила (St. Michaelis) в Люнебурге Фото: DW / Maksim Nelioubin

После распада Ганзы в Люнебурге продолжили поддерживать традиции ганзейской благотворительности. В начале XVIII века здесь при церкви Святого Михаила работал интернат для детей из знатных семей - "Рыцарская академия", с учеников которого не брали плату за обучение. После ранней смерти родителей сюда на два года попал Иоганн Себастьян Бах. Здесь он пел в церковном хоре и участвовал в богослужениях.

Старая мельница

Люнебургская мельница Lüner Mühle Фото: DW / Maksim Nelioubin

В Средние века важную роль в жизни этого города играли водяные мельницы. Одну из них мы уже видели со смотровой площадки - высокую кирпичную башню Водного квартала. Она принадлежала монастырю. В ней оборудованы апартаменты для туристов. Соседняя фахверковая мельница Lüner Mühle была построена в 1579 году на средства ратуши, то есть была городской. Сейчас здесь работает ресторан.

Старый кран

Люнебург в XIX веке на гравюре Густава Георга Ланге (Gustav Georg Lange) Фото: public domain

От мельницы рукой подать до главного символа Люнебурга. Первое упоминание о кране на этом месте относится к 1330 году. Нынешний Старый кран (Alter Kran) построили в 1797 году. Слева от крана расположен Старый торговый дом (Altes Kaufhaus), построенный в барочную эпоху. Сейчас в нем работает отель.

"Ручной привод"

Старый кран (Alter Kran) на берегу реки Ильменау в Люнебурге Фото: DW / Nelioubin

В свое время он принадлежал к числу самых грузоподъемных кранов всей Северной Германии, а приводился в действие человеческой силой: колесо внутри обычно вращали шестеро заключенных. Самым тяжелым грузом, поднятым этим краном, был паровоз, доставленный в Люнебург по воде из Англии в 1840 году. Его вес составил около 9,3 тонны, а колесо крутило 38 человек.

Где была написана ''Лорелея''

Дома на Рыночной площади в Люнебурге Фото: DW / Maksim Nelioubin

А как же Гейнрих Гейне? Где его следы? Справа - дом на Рыночной площади, в котором в 1823-1826 годах жили его родители, где поэт их регулярно посещал. Люнебург казался ему при этом очень скучным городом, но именно здесь он написал знаменитые строки: "Не знаю, о чем я тоскую. Покоя душе моей нет"… Правда, посвящены они не люнебургской средневековой романтике, а рейнской русалке.

Ночной эпицентр

Рыбный рынок Stintmarkt в Люнебурге Фото: DW / Maksim Nelioubin

Остаток вечера, да и большую часть ночи в Люнебурге можно провести на рыбном рынке Stintmarkt, названном так в память о продававшейся здесь когда-то корюшке. Более бойкого туристического места в городе, пожалуй, не найти.