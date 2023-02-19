Средневековый кроссворд, или Загадочные фрески в Висмаре

Госпитальная церковь Святого Духа (Heilig-Geist-Kirche) была заложена в ганзейском городе Висмар около 1320 года. Новый храм решили тогда возвести при уже существовавшем Госпитале Святого Духа (Heiligen-Geist-Hospital), основанном в 1255 году в качестве больницы и приюта для бедняков и паломников.

Госпиталь и храм находятся, так сказать, под одной крышей на пересечении двух улочек в историческом центре Висмара. При этом церковное помещение использовалось не только для служб - вдоль стен здесь были также установлены койки для постояльцев приюта.

Особый статус

Фасад храма и настенные росписи Фото: DW/Maksim Nelioubin

В 1323 году богоугодное заведение, расположенное на далеком от Рима берегу Балтийского моря, получило даже особый статус - прямое папское покровительство. В госпиталь регулярно поступали пожертвования от местных купцов. Продуктами и припасами он обеспечивал себя сам - располагал собственными обширными угодьями в здешнем регионе.

"Слава Богу!"

Средневековая фреска ''Deo Gracias'' в госпитальной церкви Святого Духа Фото: gemeinfrei

Церковь и госпиталь за многие столетия существования несколько раз перестраивали. В 1411 году добавили новое крыло, образовавшее с храмом общее пространство - для того, чтобы находившиеся в нем больные могли следить за службами прямо с постелей. В это время храм уже украшала необычная фреска, похожая на разгаданный кроссворд, в котором 504 раза содержится один ответ: "Deo Gracias" - "Слава Богу!". Читать следует от буквы "D" в центре - к расположенным по углам четырем "S".

Во второй половине XVI века неимущих больных, бедных и странников из Госпиталя Святого Духа перевели в один из бывших католических монастырей Висмара, распущенный в ходе Реформации и опустевший. Койки из госпитального храма убрали, обустроив в нем приходскую церковь. Боковое больничное крыло разгородили под комнатушки для бедняков, проявив ганзейскую заботу о жителях города.

Витражи из церкви, которой больше нет

Витражи церкви Святого Духа в немецком городе Висмар Фото: DW/Maksim Nelioubin

В отличие от главных храмов Висмара, построенных в стиле кирпичной готики, небольшая госпитальная церковь Святого Духа не пострадала во время Второй мировой войны. Поэтому именно в нее на хранение перевезли спасенные обстановку, произведения сакрального искусства и другие ценности. Многое позже, после завершения ремонта городских церквей, вернули на прежние места, однако в храме Святого Духа до сих пор находятся уцелевшие витражи главной городской церкви Святой Марии - Мариенкирхе, от которой осталась стоять лишь кирпичная колокольня. Эти готические витражи XIV века относятся к числу важнейших таких произведений сакрального искусства всего Балтийского региона.

Старые фрески

Настенные росписи в церкви Святого Духа немецкого города Висмар Фото: DW/Maksim Nelioubin

"Мы были такими, как вы. Вы станете такими, как мы"… Среди настенных фресок, дошедших до наших дней, особое внимание привлекает изображение на сюжет средневековой притчи о трех мертвых и трех живых, в которой принц, герцог и граф - молодые и полные сил - встречают трех оживших мертвецов. Первый мертвец предупреждает богатых и гордых, что они станут такими же уродливыми. Второй мертвец жалуется на ад. Третий говорит о неизбежности смерти.

Смотреть в потолок

Потолок церкви Святого Духа в Висмаре Фото: cc/by/sa/Siegfried von Brilon

Однако самое интересное в госпитальной церкви Висмара следует искать на плоском деревянном потолке - целую галерею изображений на библейские сюжеты. Они помещены в овальные медальоны и окружены акантовыми орнаментами, среди которых прячется целая сотня крылатых младенцев - путто. На разглядывание этих картин может уйти много времени. Не будем сопротивляться возникшему интересу.

Фрески на библейские сюжеты

Сотворение Адама Фото: DW/Maksim Nelioubin

Необходимость в новом потолке возникла после разрушений, вызванных взрывом порохового склада в 1699 году, от которого пострадали целые кварталы. В склад тогда попала молния. В результате этой катастрофы в церкви Святого Духа обрушились готические своды. Средств и мастеров для восстановления не нашлось, поэтому выбор был сделан в пользу плоского деревянного варианта, украшенного модными тогда барочными росписями.

И был вечер, и было утро

В первый день Бог создал небо, землю и свет, и отделил свет от тьмы Фото: DW/Maksim Nelioubin

В общей сложности потолок украшают 26 медальонов эпохи барокко - XVII века. Первые посвящены сотворению мира, а также Адаму и Еве - вплоть до их изгнания из райского сада. Далее - история Каина и Авеля, Всемирный потоп, Вавилонская башня… Исследователи предполагают, что изображения были выполнены на основе рисунков Маттеуса Мериана Старшего (1593-1650) - швейцарского художника, графика и издателя.

И увидел Бог, что это хорошо

В шестой день творения Бог создал зверей земных, скот, гадов земных и человека Фото: DW/Maksim Nelioubin

Правда, в своих работах, созданных для иллюстрированной детской Библии, Маттеус Мериан использовал аллегорию - Всевидящее Око, вписанное в треугольник, а на висмарских медальонах Создатель изображен в человеческом облике.

"И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему по подобию Нашему"…

Наполняйте землю, и обладайте ею

Рождение Евы из ребра Адама Фото: DW/Maksim Nelioubin

"И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле".

К моменту создания этого цикла Библия уже была переведена на немецкий язык, но большинство верующих еще не умели читать...

И были оба наги, … и не стыдились

Адам и Ева в Эдеме Фото: DW/Maksim Nelioubin

Красочные изображения должны были наглядно напоминать прихожанам важнейшие моменты из Священного Писания.

"И взял Господь Бог человека, и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь".

Змей был хитрее всех зверей полевых

Изгнание Адама и Eвы из Рая Фото: DW/Maksim Nelioubin

"И выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят. И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Едемского Херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни".

Потоп водный пришел на землю

Ноев ковчег Фото: DW/Maksim Nelioubin

"И сказал Бог Ною: конец всякой плоти пришел пред лице Мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями; и вот, Я истреблю их с земли. Сделай себе ковчег из дерева гофер; отделения сделай в ковчеге и осмоли его смолою внутри и снаружи. И сделай его так"...

Был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец

Убийство Авеля Каином Фото: DW/Maksim Nelioubin

"И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. И сказал Господь Каину: где Авель, брат твой? Он сказал: не знаю; разве я сторож брату моему?".

На всей земле был один язык и одно наречие"

Строительство Вавилонской башни Фото: DW/Maksim Nelioubin

"Построим себе город и башню, высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал Господь: вот, один народ, и один у всех язык; и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать; сойдем же и смешаем там язык их, так чтобы один не понимал речи другого".

У некоторого человека было два сына

Притча о блудном сыне Фото: DW/Maksim Nelioubin

"Отец сказал рабам своим: принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги; станем есть и веселиться! Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся".

В госпитальной церкви Висмара можно увидеть еще примерно полтора десятка таких изображений, но мы уже отправимся к другим достопримечательностям этого ганзейского города...