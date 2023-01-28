Николайкирхе в Висмаре - памятник кирпичной готики

Висмар - ганзейский город на Балтике. О былом богатстве здешних купцов сейчас напоминают старые церкви, возведенные в Средние века в стиле кирпичной готики. Лучше всех сохранился храм Святого Николая - Николайкирхе (Nikolaikirche или St. Nikolai). В 2002 году эта архитектурная достопримечательность вместе с другими историческими памятниками Висмара была внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Три миллиона кирпичей

Храм Святого Николая в Висмаре со смотровой площадки на сохранившейся колокольне разрушенной церкви Девы Марии Фото: DW/Maksim Nelioubin

Закладка первого камня датирована 1370 годом. Закончились работы в 1508 году, когда был доделан шпиль. Основной этап строительства пришелся на 1381-1487 годы. Размеры храма впечатляют - 85 метров в длину и 58 метров в ширину. Для строительства, согласно подсчетам экспертов, потребовалось около трех миллионов кирпичей - как стандартных, так и покрытых глазурью, украшенных декоративными элементами или изображениями Николая Чудотворца, Богородицы, львов и драконов.

Символ солнца

Фасад южного поперечного нефа Николайкирхе Фото: DW/Maksim Nelioubin

Большинство декоративных кирпичей были доставлены в Висмар из Люнебурга - ганзейского города, известного своими соляными промыслами. Фасад южного поперечного нефа над нынешним главным входом в храм украшают сотни таких кирпичей с выложенным в центре символическим изображением солнца.

Готика и барокко

Дверь эпохи барокко и декоративные элементы фасада Фото: DW/Maksim Nelioubin

Церковь Святого Николая - жемчужина кирпичной готики, но более поздние эпохи также оставили свои следы в облике этого храма. Например, выполненные в барочном стиле двери, а также элементы внутреннего убранства.

Центральный неф

Центральный неф Николайкирхе Фото: Jens Büttner/dpa/picture-alliance

Сильное впечатление на посетителей до сих пор производит очень узкий и высокий центральный неф - 37 метров от пола до сводчатого потолка и всего десять с половиной метров ширины. По высоте центрального нефа церковь Святого Николая занимает четвертое место в Германии, лишь немногим уступая, например, храму Святой Марии в Любеке, который считается эталоном кирпичной готики Северной Европы.

Окна на небеса

Главный алтарь и центральный неф Фото: DW/Maksim Nelioubin

Центральный неф - стройный и легкий, пронизанный светом. Особую выразительность и экспрессивность ему придают узкие боковые пролеты шириной чуть менее семи метров, а также чередование светлых полос и темной кладки. Эффект усиливается с помощью расположенных под самыми сводами окон, словно ведущими прямиком на Небеса.

Храм купцов и моряков

Модель ганзейского торгового парусника Фото: DW/Maksim Nelioubin

Эта модель корабля полутораметровой длины, изготовленная в 1910 году, напоминает о ганзейском прошлом Висмара и храма Святого Николая. Николайкирхе была возведена на средства купцов и моряков. Торговым гильдиям здесь принадлежали особые собственные алтари. Такие ганзейские храмы можно посетить и в других немецких городах на Балтике - например, в Штральзунде.

Святой Христофор

Изображение Святого Христофора Фото: DW/Maksim Nelioubin

Практически ни один ганзейский храм не обходился без изображений главного покровителя путников и мореплавателей Святого Христофора - бывшего воина огромного роста, несущего через реку маленького Иисуса. Настенная роспись в Висмаре высотой более десяти метров считается одним из самых известных изображений этого святого в христианском искусстве. Она датируется 1450 годом.

Родословие Иисуса

Родословие Иисуса в Николайкирхе Фото: DW/Maksim Nelioubin

Среди других росписей позднеготического периода особого внимания заслуживает монументальное Родословие Иисуса в виде древа со средневековыми портретными изображениями, реставрированными и дополненными в XIX веке. Их можно увидеть в южном башенном зале, а Святой Христофор находится с северной стороны - в менее посещаемом, удаленном от основного входа боковом северном зале.

Спасенные ценности

Изображение Иисуса Христа и фрагмент одного из алтарей в Николайкирхе Фото: DW/Maksim Nelioubin

В 1524 году произошло обрушение сводов в боковых нефах храма. В 1699 году он пострадал после взрывов на соседних пороховых складах. Ремонт привел к изменениям внутреннего убранства, замене средневековых элементов барочными произведениями сакрального искусства. После Второй мировой войны к ним прибавились церковные ценности, спасенные из разрушенных или сильно пострадавших других храмов Висмара.

Выдающееся произведение

Резные фигуры средневековой алтарной картины в Николайкирхе Фото: DW/Maksim Nelioubin

К числу таких спасенных произведений церковного искусства относится ретабло1430 года из церкви Святого Георгия, сильно поврежденной во время бомбежек в апреле 1945 года. Эта многоярусная запрестольная композиция - один из важнейших памятников средневекового сакрального искусства всего балтийского региона.

Николай Чудотворец и другие святые

Фигуры святых Фото: DW/Maksim Nelioubin

Средневековые посетители ганзейских храмов могли без труда различать многих святых, не нуждаясь в подписях - по одним лишь характерным для этих святых атрибутам. В этом ряду запрестольной композиции слева направо расположены фигуры святых Маврикия, норвежского короля Олафа, Викентия Сарагосского, Лаврентия Римского, Николая Чудотворца и Леонарда Лиможского.

На крыше

Окна центрального нефа и настил для экскурсий под крышей храма Фото: DW/Maksim Nelioubin

С 2004 года у посетителей церкви появилась возможность заглянуть под крышу храма, пройти с экскурсией по чердаку, откуда через круглые средневековые окна можно увидеть внутренние помещения храма и посетителей с необычной перспективы…