Что посмотреть в Висмаре?

Этот немецкий город на Балтике в земле Мекленбург - Передняя Померания за свою историю успел побывать шведским, датским, снова шведским… Наполеоновские войска тоже не обошли его стороной. В XVII веке шведы превратили Висмар в город с самой мощной системой оборонительных укреплений во всей Европе. Начиная с XIII века Висмар вместе со Штральзундом, Ростоком, Любеком и Гамбургом играл решающую роль в создании Ганзейского союза - торгового содружества свободных немецких городов.

Висмар во Всемирном наследии

В 2002 году архитектурно-исторические памятники Висмара вместе с объектами в Штральзунде были включены ЮНЕСКО в список Всемирного культурного наследия. Как было указано в обосновании этого решения, оба города во многом сохранили свои типичные структуру и облик, характерные для ганзейских городов на момент наивысшего расцвета этого средневекового торгового союза в XIV столетии.