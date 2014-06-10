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Что посмотреть в Висмаре?

Максим Нелюбин

Ганзейский город Висмар - история и достопримечательности. Туристическое досье DW.

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Церковь Святого Николая (Nikolaikirche) в Висмаре
Готические своды храма Святого Николая в ВисмареФото: Jens Büttner/dpa/picture-alliance

Этот немецкий город на Балтике в земле Мекленбург - Передняя Померания за свою историю успел побывать шведским, датским, снова шведским… Наполеоновские войска тоже не обошли его стороной. В XVII веке шведы превратили Висмар в город с самой мощной системой оборонительных укреплений во всей Европе. Начиная с XIII века Висмар вместе со Штральзундом, Ростоком, Любеком и Гамбургом играл решающую роль в создании Ганзейского союза - торгового содружества свободных немецких городов.

Висмар во Всемирном наследии

В 2002 году архитектурно-исторические памятники Висмара вместе с объектами в Штральзунде были включены ЮНЕСКО в список  Всемирного культурного наследия. Как было указано в обосновании этого решения, оба города во многом сохранили свои типичные структуру и облик, характерные для ганзейских городов на момент наивысшего расцвета этого средневекового торгового союза в XIV столетии.

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