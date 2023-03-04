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Княжеское подворье - Фюрстенхоф в Висмаре
Одно из окон внешнего фасада Княжеского подворья в ВисмареФото: Ullrich Gnoth/Zoonar/picture alliance
ТуризмГермания

Фюрстенхоф - первый ренессансный дворец Мекленбурга

Максим Нелюбин

Это здание в Висмаре положило начало особому региональному стилю эпохи Ренессанса в Северной Германии. | 15 фотографий

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Немецкий город Висмар на побережье Балтийского моря известен своими архитектурными памятниками в стиле кирпичной готики, внесенными в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, но буквально посреди них находится особенная достопримечательность ренессансного зодчества - бывшее Княжеское подворье или Фюрстенхоф (Fürstenhof Wismar).

Сейчас в этом здании расположен административный суд, так что внутрь стремиться вовсе не обязательно. Интерес представляют фасады - прекрасно отреставрированные и богато украшенные барельефами, фигурами, фризами и другими декоративными элементами.

Княжеское подворье - Фюрстенхоф в Висмаре
Украшения фасада со стороны внутреннего двора Фото: Michael Jänecke/imageBROKER/picture alliance
Княжеское подворье - Фюрстенхоф в Висмаре
Медальоны под окнами и фигуры на колоннахФото: DW/Maksim Nelioubin
Княжеское подворье - Фюрстенхоф в Висмаре
Шут и музыкант Фото: DW/Maksim Nelioubin

Балтийский Ренессанс

Возведенный в XVI веке для герцогов Мекленбурга (Haus Mecklenburg или Obodriten), Фюрстенхоф стал первым дворцом ренессансного стиля в регионе. Образцом для немецких зодчих послужил палаццо Роверелла (Palazzo Roverella) в итальянском городе Феррара. Существование более старой резиденции правителей Мекленбургского дома в Висмаре впервые письменно упоминается еще в документах середины XIII века. Сам этот княжеский род славянского происхождения правил в здешних землях с XII века и до основания Веймарской республики.

Феррара
Часть фасада палаццо Роверелла в итальянском городе ФеррараФото: picture-alliance/Will Pryce Thames and Hudson/Arcaid

Нынешнее место для Фюрстенхофа выбрали между двумя городскими храмами - Святой Марии и Святого Георгия - еще в 1329 году. То есть здание, дошедшее до наших дней, не было первым. Долгое время между герцогами и членами городского совета велись споры о том, как строить резиденцию - в виде оборонительного замка или дворца. К этому времени Висмар уже входил в Ганзейский союз и являлся свободным городом на территории мекленбургских правителей, так что вопрос был политическим и решился в пользу мирного репрезентативного варианта.

Княжеское подворье - Фюрстенхоф в Висмаре
Внутренний двор ФюрстенхофаФото: Exss/Bildagentur-online/picture alliance
Княжеское подворье - Фюрстенхоф в Висмаре
Фюрстенхоф в Висмаре на фотографии 1890 годаФото: akg-images/picture alliance
Княжеское подворье - Фюрстенхоф в Висмаре
Вид на Княжеское подворье с колокольни разрушенного храма Святой Марии, на заднем плане - церковь Святого ГеоргияФото: DW/Maksim Nelioubin

Дворцы к свадьбам

Хроники XIV столетия свидетельствуют о проводившихся в Висмаре гофтагах, то есть королевских советах, праздниках, турнирах, похоронах и свадьбах. Всего за полвека до начала возведения ренессансного дворца на этом месте в 1512 году было построено новое здание в позднеготическом стиле - специально к бракосочетанию тогдашнего герцога Генриха V Мекленбургского (Heinrich V. von Mecklenburg) и Елены Пфальцской (Helene von der Pfalz).

Однако уже вскоре, в середине XVI века, до побережья Балтийского моря из Италии добралась строительная мода эпохи Возрождения. Очередной правитель Мекленбурга, герцог Иоганн Альбрехт I (Johann Albrecht I), готовясь к своей свадьбе, приказал возвести для этого радостного события новый дворец в духе времени - нынешнее Княжеское подворье. Для этого почти полностью разобрали почти новую… позднеготическую постройку.

Отметим, что главной резиденцией правителей из этой династии являлся Шверинский замок, ныне - здание парламента земли Мекленбург - Передняя Померания. Помимо Висмара другие резиденции находились, в частности, в Ростоке, Людвигслюсте и Гюстрове.

Княжеское подворье - Фюрстенхоф в Висмаре
Резные украшения арки Фото: DW/Maksim Nelioubin
Княжеское подворье - Фюрстенхоф в Висмаре
Лицо с гримасой и человек с бородой Фото: Ullrich Gnoth/Zoonar/picture alliance
Княжеское подворье - Фюрстенхоф в Висмаре
Изображение на сюжет о Троянской войне Фото: DW/Maksim Nelioubin

После Тридцатилетней войны

В 1648 году Висмар по Вестфальскому миру, положившему конец Тридцатилетней войне в Европе, перешел во владение Швеции - стал частью Шведской Померании. Уже вскоре в бывшей княжеской резиденции обосновался трибунал - верховный суд новой шведской провинции. Позже в разное время в Фюрстенхофе также работали или были обустроены театр, лазарет, архив, кухня для бедных, конюшня и даже станция для случки лошадей.

Во времена ГДР в Княжеском подворье располагался окружной суд, поэтому в начале 1950-х годов власти выделили средства на капитальный ремонт. После воссоединения Германии большая  реставрация была проведена здесь в 1999-2002 годах.

Княжеское подворье - Фюрстенхоф в Висмаре
Сцена охоты Фото: DW/Maksim Nelioubin
Княжеское подворье - Фюрстенхоф в Висмаре
Терракотовый барельеф на фасаде Княжеского подворьяФото: DW/Maksim Nelioubin
Княжеское подворье - Фюрстенхоф в Висмаре
Танцующие люди Фото: DW/Maksim Nelioubin

Стиль Иоганна Альбрехта

Палаццо Роверелла в Северной Италии и Княжеское подворье в Северной Германии дошли до наших дней. При этом дворец в Висмаре даже положил начало особому региональному стилю эпохи Ренессанса, названному в честь заказчика этого дворца Иоганна Альбрехта - Johann-Albrecht-Stil. Характерными для него являются как раз такие вот фасады, богато украшенные рельефами и фризами из терракоты.

Для части украшений в Висмаре был использован известковый камень, однако большинство декоративных элементов изготовлено из обожженной глины. Заказ выполнила мастерская Статия Дюренского (Statius von Düren) в Любеке. Она делала терракотовые рельефы для многих регионов Северной Германии, например, для Шверинского замка, немецких городов Фленсбург и Штральзунд, а также для заказчиков в Дании.

В качестве образцов для терракотовых орнаментов в этой мастерской часто обращались к работам вестфальского гравера Генриха Альдегревера (Heinrich Aldegrever), ученика Альбрехта Дюрера. Для скульптурных украшений фасадов строители Княжеского подворья в Висмаре использовали классические итальянские мотивы, но обращались к стилистическим приемам северогерманских и нидерландских художников.

Княжеское подворье - Фюрстенхоф в Висмаре
Спящий Самсон, Далида и другие фигурыФото: DW/Maksim Nelioubin

Не все сюжеты узнаются на первый взгляд. Для некоторых требуются подсказки, другие очевидны - они часто встречаются в произведениях искусства самых разных эпох. Троянская война, библейская притча о блудном сыне, история Самсона и предавшей его обольстительницы Далилы. Спящий ветхозаветный герой, сила которого заключалась в его длинных волосах, расположился над аркой со стороны внутреннего двора…

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