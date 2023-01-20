Ганзейский Висмар - самый шведский город Германии

Этот немецкий город на Балтике за свою историю успел побывать шведским, датским, снова шведским… Наполеоновские войска тоже не обошли эти места стороной.

В XVII веке шведы превратили Висмар в город с самой мощной системой оборонительных укреплений во всей Европе. Семь сотен пушек было установлено здесь на двадцати бастионах, двух равелинах, двух цитаделях и одном форте на острове Вальфиш.

Датская осада Висмара в 1675 году

Начиная с XIII века Висмар вместе со Штральзундом, Ростоком, Любеком и Гамбургом играл решающую роль в создании Ганзейского союза - торгового содружества свободных немецких городов. Во времена Ганзы наиболее тесные торговые связи поддерживал с Любеком, Великим Новгородом, Ригой, Бергеном, Висбю и Гентом.

С 1266 года здесь действовало Любекское городское право. По средневековым меркам Висмар был городом крупным - в нем проживало пять тысяч человек. На городском гербе изображен традиционный ганзейский парусник - когг и голова быка, показывающего красный язык.

Шведский период

Членство Висмара в Ганзе завершилось в 1627 году после взятия города католическими войсками под командованием имперского генералиссимуса Альбрехта фон Валленштейна (Albrecht von Wallenstein). Однако в дальнейшем ходе Тридцатилетней войны (1618-1648) город был занят шведами, позже получившими права на него по Вестфальскому миру.

Фасады домов в Старом городе и готические Водные ворота Фото: DW/Maksim Nelioubin

Готические Водные ворота (Wassertor) ведут из исторического центра к морской бухте, удобной и хорошо защищенной. Она служила местом для стоянки судов еще во времена викингов в VIII-IX веках. На воротах можно обнаружить табличку, сообщающую, что 26 апреля 1716 года Висмар посетил российский царь Петр I, интересовавшийся здешними фортификационными сооружениями.

Ресторан "Старый швед" на Рыночной площади Фото: DW/Maksim Nelioubin

Незадолго до этого город сдался союзникам России датчанам - после пятилетней осады в ходе Северной войны (1700-1721). Обратно под контроль Швеции Висмар вернулся всего через пару лет, но датчане за это время успели разобрать все укрепления. Сегодня о шведских временах здесь напоминают так называемые "Шведские головы" (Schwedenköpfe), установленные в порту и некоторых других местах.

Первое письменное упоминание порта в Висмарской бухте датировано 1211 годом - за полтора десятилетия до основания самого города. В Средние века около здешних причалов швартовались ганзейские парусники, перевозившие товары между городами Северной Европы. Во времена ГДР он был второй по значению гаванью Восточной Германии после Ростока, а на здешних верфях ремонтировали советские военные корабли.

Фасад фахверкового дома середина XVII века в Висмаре Фото: DW/Maksim Nelioubin

История одного залога

Шведское владычество над Висмаром продолжалось в общей сложности 155 лет. К началу XIX века Висмар потерял стратегическое значение и стал для Швеции обузой. В 1803 году его передали Мекленбургу - на сто лет по Мальмскому залоговому договору за 1,25 миллиона талеров. Позже шведы решили не возвращать залог, поэтому город окончательно перешел немецкому герцогству.

Мальмский залоговый договор предусматривал возможность продления залога на следующие сто лет, то есть до 2003 года. К этой дате эксперты, ради исторического интереса, подсчитали, во сколько сейчас обошлось бы Швеции возвращение Висмара по условиям этого соглашения. С учетом всех процентов получилось бы около миллиарда евро. Искать шведские следы в Висмаре можно круглый год, но лучше всего - в августе во время праздника Schwedenfest.

Рыбацкие лодки в Старом порту Висмара Фото: DW/Maksim Nelioubin

Исторический Старый порт (Alter Hafen) свое экономическое значение давно утратил, но стал одной из популярных городских достопримечательностей. Прямо с рыбацких лодок здесь продают разные морские деликатесы. В соседних кварталах работает много пивных и ресторанчиков - на любой вкус.

Традиции пивоварения в городе давние - ведь пиво наравне с солью и селедкой было одним из важнейших ганзейских товаров. В XV веке число пивоварен в городе достигало почти двух сотен, а в окрестностях находилось 130 хмелевых плантаций. Продукцию пивоварен продавали в другие немецкие города и европейские страны.

Всемирное наследие

Здание одной из бывших пивоварен в Старом городе Фото: DW/Maksim Nelioubin

После падения Берлинской стены в городе решили официально дополнить его название указанием на ганзейские корни - Hansestadt Wismar. В 2002 году архитектурно-исторические памятники Ганзейского города Висмар вместе с объектами в Штральзунде были включены ЮНЕСКО в список Всемирного культурного наследия.

Как было указано в обосновании этого решения, оба города во многом сохранили свои типичные структуру и облик, характерные для ганзейских городов на момент наивысшего расцвета этого средневекового торгового союза в XIV столетии.

Храм Николая Чудотворца

Церковь Святого Николая - Николайкирхе в Висмаре Фото: Jens Büttner/dpa/picture-alliance

Типичным архитектурным стилем ганзейских городов является кирпичная готика. Наиболее впечатляющий и лучше всего сохранившийся памятник этого стиля в Висмаре - храм Николая Чудотворца (Nikolaikirche или St. Nikolai), воздвигнутый в 1381-1487 годах на средства мореплавателей и рыбаков. Святой Николай считается их главным покровителем.

Осиротевшая колокольня

Колокольня снесенного храма Святой Марии Фото: Schickert/Bildagentur-online/picture alliance

Вид на Рыночную площадь с колокольни храма Девы Марии Фото: DW/Maksim Nelioubin

Второй снимок выше сделан с колокольни храма Святой Марии (Marienkirche) - осиротевшей в 1960 году, когда саму эту церковь взорвали по решению властей ГДР. Ближе к вечеру тень колокольни падает в сторону Рыночной площади, на которой расположено сразу несколько достопримечательностей, которые никак нельзя пропустить при знакомстве с городом.

Церковь Святого Георгия

Храм Святого Георгия Фото: Jens Büttner/dpa/picture alliance

Готические своды храма Святого Георгия Фото: picture-alliance/dpa

По пути на Рыночную площадь заглянем в храм Святого Георгия (Georgenkirche). Его заложили в конце XIII века в качестве приходской церкви тогдашнего Нового города (Neustadt) - в период, когда Висмар во второй раз расширил свою территорию. Во время Второй мировой войны церковь сильно пострадала, в годы ГДР постепенно разрушалась. Основные работы по восстановлению этого храма были завершены в 2010 году.

Архидьяконат

Здание архидьяконата в Висмаре Фото: DW/Maksim Nelioubin

"Готическая жемчужина" (Gotisches Kleinod) написано на табличке, закрепленной на фасаде этого выдающегося памятника северогерманской кирпичной готики. Здание архидьяконата (Archidiakonat) было возведено напротив храма Девы Марии в середине XV века. В результате бомбардировок 1945 года получило очень сильные повреждения. Было восстановлено на государственные средства еще во времена ГДР.

"Старый швед"

Рыночная площадь в Висмаре на фотографии около 1910 года Фото: akg-images/picture alliance

Фасад "Старого шведа" на Рыночной площади Фото: Jens Büttner/dpa/picture alliance

Рыночная площадь в Висмаре в наши дни Фото: DW/Maksim Nelioubin

Рыночная площадь (Marktplatz) Висмара с домами разных эпох и стилей, от готики до модерна, считается одной из самых больших и красивых таких площадей Северной Германии. Особой известностью пользуется кирпичный "Старый швед"- в центре на фотографии. Свое нынешнее название этот старейший бюргерский дом города, построенный в 1380 году, получил в конце позапрошлого века после открытия в нем харчевни "Der Alte Schwede".

Ренессансный павильон

Водный павильон (Wasserkunst) на Рыночной площади Висмара Фото: DW/Maksim Nelioubin

Посреди Рыночной площади находится памятник ренессансного периода - 12-гранный павильон для раздачи воды - Wasserkunst, возведенный в 1579-1602 годах по проекту голландского архитектора и скульптора Филиппа Брандина. Через него ключевая вода поступала в 220 домов Старого города и на полтора десятка общественных колонок. Водный павильон - главный архитектурный символ города.

Историзм и модерн

Здание ресторана Seestern на Рыночной площади Висмара Фото: DW/Maksim Nelioubin

Слева от "Старого шведа" находится здание, привлекающее внимание не менее затейливым видом. В 1837 году в эпоху архитектурного историзма его украсили ступенчатой крышей в неоготическом стиле. Более поздние росписи в стиле модерн появились на фасаде в начале XX века. Они были восстановлены во время реконструкции здания по историческим фотографиям.

Домик над ручьем

Фахверковый дом около Старого порта в Висмаре Фото: DW/Maksim Nelioubin

Висмар поражает богатством памятников разных архитектурных стилей, свидетельствующих о его благополучии и прогрессивности на протяжении многих столетий. Здесь охотно обращались к новому, одновременно проявляя заботу о старом. Например, этот горбатый фахверковый домик "Свод" (Gewölbe) над Мельничным ручьем (Mühlenbach) был построен в XVII веке, но повторяет здание, возведенное здесь около 1400 года.

Экспрессионизм

Старая пожарная станция в Висмаре Фото: DW/Maksim Nelioubin

Это здание появилось в городе в 1920-х годах. Старая пожарная станция (Alte Feuerwache) возведена в стиле кирпичного экспрессионизма. Он возник в Германии параллельно с идеями Баухауса и отличался собственным орнаментальным языком с многочисленными углами, ребрами, разными горизонтальными и вертикальными формами. Век этого стиля был недолог, он закончился с приходом к власти национал-социалистов.

Первый "Карштадт"

Первый магазин "Карштадт" (Karstadt) Фото: DW/Maksim Nelioubin

В духе ганзейских традиций, но через два столетия после распада Ганзы в Висмаре была основана фирма, надолго ставшая одним из крупнейших торговых концернов Германии, сейчас - часть общества Galeria Karstadt Kaufhof GmbH. В 1881 году 25-летний Рудольф Карштадт (Rudolph Karstadt) открыл в Висмаре свое первое предприятие. Собственный первый универмаг был возведен в 1907 году, когда Карштадту принадлежало уже 25 магазинов.

P.S.

Старый порт Висмара Фото: DW/Maksim Nelioubin

Вечерний Висмар - не город контрастов. Он тих, уютен, живописен. И, несомненно, заслуживает отдельной прогулки в это время, начиная от причалов Старого порта, мимо спящих яхт, горбатого фахверкового домика над Мельничным ручьем - к церкви Святого Георгия и другим местам, около которых побывали днем.