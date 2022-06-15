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Фото: Alice Dias Didszoleit/PantherMedia/picture alliance
Немецкий фахверк
Публикации по теме
Материалы рубрики DW "По Германии" о памятниках немецкой фахверковой архитектуры.
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Контекст
Ганзейский Висмар - самый шведский город Германии
Ганзейский Висмар - самый шведский город Германии
Архитектурные памятники немецкого города Висмар на Балтийском море внесены в список Всемирного наследия. | 22 фотографии
Туризм
20.01.2023
20 января 2023 г.
10 причин любить Саксонию-Анхальт
10 причин любить Саксонию-Анхальт
Главные достопримечательности немецкой земли Саксония-Анхальт. | 11 фотографий
Туризм
02.09.2022
2 сентября 2022 г.
Немецкие маршруты для автомобильного туризма
Немецкие маршруты для автомобильного туризма
По Германии проложено много тематических маршрутов для путешествий на машине. | 11 фотографий
Туризм
28.08.2022
28 августа 2022 г.
Город когтистых крыш, или Где учились Пастернак и Ломоносов
Город когтистых крыш, или Где учились Пастернак и Ломоносов
В 2022 году город Марбург в немецкой земле Гессен отметил свое 800-летние. | 12 фотографий
Туризм
08.08.2022
8 августа 2022 г.
10 причин любить Гессен
10 причин любить Гессен
Гессен - немецкая земля со столицей в Рулетенбурге из "Игрока" Достоевского, вернее - Висбадене. | 11 фотографий
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27.06.2022
27 июня 2022 г.
Гнев, чревоугодие и старый фахверк в Лимбурге
Гнев, чревоугодие и старый фахверк в Лимбурге
В этом гессенском городе находятся восемь из двадцати старейших фахверковых домов Германии. | 20 фотографий
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25 июня 2022 г.
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