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Фото: Alice Dias Didszoleit/PantherMedia/picture alliance

Немецкий фахверк

Публикации по теме

Материалы рубрики DW "По Германии" о памятниках немецкой фахверковой архитектуры.

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Контекст

Висмар

Ганзейский Висмар - самый шведский город Германии

Ганзейский Висмар - самый шведский город Германии

Архитектурные памятники немецкого города Висмар на Балтийском море внесены в список Всемирного наследия. | 22 фотографии
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10 причин любить Саксонию-Анхальт

Главные достопримечательности немецкой земли Саксония-Анхальт. | 11 фотографий
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Немецкие маршруты для автомобильного туризма

Немецкие маршруты для автомобильного туризма

По Германии проложено много тематических маршрутов для путешествий на машине. | 11 фотографий
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Город когтистых крыш, или Где учились Пастернак и Ломоносов

Город когтистых крыш, или Где учились Пастернак и Ломоносов

В 2022 году город Марбург в немецкой земле Гессен отметил свое 800-летние. | 12 фотографий
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Лимбург

Гнев, чревоугодие и старый фахверк в Лимбурге

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