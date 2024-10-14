Моншау в Айфеле - самый красивый малый город Германии
Моншау занял первое место в туристическом рейтинге малых немецких городов. Чем он так хорош и привлекателен?
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