Где посмотреть немецкий фахверк?
В Германии насчитывается около двух миллионов фахверковых домов - во множестве городов по всей стране. Один даже мелькает в фильме про Гарри Поттера!
Вернигероде
Wernigerode • В интернете можно найти разные списки красивых фахверковых городов в Германии, но ни один не будет полным, как и наша подборка. Сделав эту ремарку, начнем около Старой ратуши Вернигероде (Саксония-Анхальт) и продолжим в спонтанном порядке…
Ротенбург
Rothenburg ob der Tauber • Баварский Ротенбург-об-дер-Таубер можно смело назвать самым известным за пределами Германии немецким фахверковым городом. Помимо большого количества таких домиков здесь почти целиком сохранилась средневековая городская стена.
Гамельн
Hameln • В этом городе на реке Везер в Нижней Саксонии можно увидеть много старого фахверка, но большинство туристов приезжает сюда из-за средневековой легенды о Гамельнском крысолове. Одно другому не мешает - скорее, дополняет.
Бернкастель-Кус
Bernkastel-Kues • Почти все города на Мозеле в Германии радуют посетителей своими фахверковыми зданиями - от Кохема до Трира и так далее, однако, пожалуй, самым интересным здесь можно назвать Бернкастель-Кус - родина философа Николая Кузанского, где мы задержимся, так как...
Бернкастель-Кус
... одно из фахверковых зданий Бернкастель-Куса даже мелькает в фильме про Гарри Поттера - первой части "Даров Смерти". В сцене, когда Волан-де-Морт проникает в сознание юного волшебника, на экране появляется этот домик необычной формы - Spitzhäuschen, похожий на острие копья.
Кведлинбург
Quedlinburg • Этот город в Саксонии-Анхальт можно рассматривать в качестве свое рода круглосуточно открытого музея немецкого фахверка под открытым небом. Памятники фахверковой архитектуры Кведлинбурга внесены в список Всемирного наследия.
Бамберг
Bamberg • Еще один немецкий город из списка ЮНЕСКО. Самым известным памятником фахверка в Бамберге является знаменитая Старая ратуша, построенная на острове посреди реки. Среди других ключевых достопримечательностей - собор, древние храмы и монастыри.
Гослар
Goslar • Еще одним объектом ЮНЕСКО в Германии, в котором особое место занимает фахверк, является нижнесаксонский Гослар в Гарце. Этот древной город имел стратегически важное значение, благодаря руднику Раммельсберг, где добывали серебро и другие металлы.
Целле
Celle • Фахверк в чистом виде - так можно перевести слоган на своего рода визитной карточке этого города в Нижней Саксонии. Здесь насчитывается более 500 таких зданий, возведенных в XV-XVIII веках. По плотности фахверковой застройки Целле занимает одно из первых мест в мире.
Бюдинген
Büdingen • Этот небольшой город в Гессене не так часто появляется в списках для любителей фахверка, так что вполне может считаться своего рода тайной рекомендацией. Старый город, замок и городская стена - все для тех, кто хочет насладиться средневековой романтикой.
Мильтенберг
Miltenberg • Расположен на реке Майн и считается одним из самых красивых фахверковых городов Баварии, частью которой стал в 1816 году. Находится недалеко от границ нынешних Гессена и Баден-Вюртемберга.
Гёттинген
Göttingen • Возраст многих фахверковых домов Гёттингена в Баден-Вюртемберге превышает 500 лет. Фасады богато украшены резными орнаментами, фигурами и другими изображениями. Большинство этих домов было возведено во времена готики и эпоху Ренессанса.
Эслинген
Esslingen am Neckar • Еще одна, без всякого преувеличения, жемчужина фахверка в Баден-Вюртемберге на реке Неккар. Здесь насчитывается более двух сотен таких зданий XIII-XVI веков и находится самый старый в Германии ряд фахверковых домов, возведенных в 1328-1331 годах.
Фрицлар
Fritzlar • Небольшой гессенский город, включенный, как и многие другие такие места, в 3500-километровый маршрут Немецкий фахверковый путь. Одна из достопримечательностей - старейшее в Германии административное здание, заложенное в начале XII века и перестроенное через несколько столетий.
Моншау
Monschau • Очаровательный фахверковый город в богатом природными красотами регионе Айфель в земле Северный Рейн - Вестфалия. Популярная цель однодневных поездок, например, из Ахена, Кельна и соседней Бельгии.
Бад-Мюнстерайфель
Bad Münstereifel • Задержимся в Айфеле, как можно понять из названия этого курорта - Бад-Мюнстерайфель, пострадавшего во время наводнения 2021 года. Следы катастрофы устранены и здесь вновь очень ждут туристов.
Лимбург
Limburg an der Lahn • В этом гессенском городе на реке Лан находятся восемь из двадцати старейших фахверковых домов Германии. Фасады большинства зданий в историческом центре богато украшены резными орнаментами и фигурами.
Марбург
Marburg • Еще один очень красивый фахверковый город на реке Лан, история которого насчитывает более восьми столетий. Также известен своим замком и университетом, в котором учились, в частности, Михаил Ломоносов и Борис Пастернак.
Шмалькальден
Schmalkalden • Шмалькальден, история которого насчитывает более тысячи лет, считается самым красивым фахверковым городом Тюрингии. В 1530 году здесь был заключен Шмалькальденский союз - образована оборонительная лига для защиты протестантской веры.
Айнбекк
Einbeck • Этот город в Нижней Саксонии известен не только своими фахверковыми зданиями, но и традициями пивоварения. Прекрасная комбинация. Большинство здешних фахверковых домов построили в ренессансном стиле после двух больших пожаров середины XVI века.
Мюнден
Hannoversch Münden • Средневековый немецкий город Ганноверш-Мюнден или просто Мюнден стоит на слиянии двух рек - Верры и Фульды, образующих Везер. Почти 80 процентов домов Старого города здесь построены фахверковым способом в разные эпохи и разных стилях.
Штаде
Stade • Штаде расположен между Гамбургом и Куксхафеном. Старый центр окружен водой - вокруг него можно совершить экскурсию на лодке. Особо известен памятниками эпохи барокко. Этот дом 1733 года находится на острове, где работает музей под открытым небом.
Бахарах
Bacharach • Этот город находится в Рейнланд-Пфальце посреди долины Среднего Рейна, достопримечательности которого включены в список Всемирного наследия. Рядом возвышается замок Шталек, который можно посетить после прогулки по эти уютным улочкам. / Фотогалерею подготовил Максим Нелюбин
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