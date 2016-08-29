Замок Вернигероде, где снимали "Мюнхгаузена"

Вернигероде входит в число самых красивых фахверковых городов Германии. Над ним возвышается замок, известный по фильму "Тот самый Мюнхгаузен".

Замок Вернигероде (Schloss Wernigerode) впервые упоминается в хрониках XII века. Был возведен на пути, который германские императоры Средних веков проделывали к местам охоты в лесах Гарца - например, из расположенного неподалеку королевского пфальца в Госларе.

Первый владелец замка и основатель графской династии Вернигероде переселился сюда, по всей видимости, из Швабии во времена императора Священной Римской империи Генриха V (Heinrich V), укреплявшего новые земли с помощью верной ему знати.

Окрестности Вернигероде в середине XIX века на картине Эрнста Хельбига Фото: Schloß Wernigerode® GmbH

Замок Вернигероде на фотографии 1930-х годов Фото: arkivi /picture alliance

Внутренний двор замка Вернигероде на почтовой открытке 1911 года Фото: akg-images/picture-alliance

За долгую историю замок несколько раз перестраивали, в том числе в эпоху Просвещения, а после разрушений Тридцатилетней войны - в барочном стиле.

Свой нынешний облик замок приобрел во второй половине XIX века, когда рядом со старыми постройками разных столетий резиденцию дополнили и расширили в стиле модного тогда историзма, одним из направлений которого была хорошо узнаваемая здесь неоготика.

Так в позапрошлом веке был окончательно создан гармоничный архитектурный ансамбль, импозантно возвышающийся над городом.

Тогдашний владелец замка граф Отто цу Штольтеберг-Вернигероде (Otto Graf zu Stoltenberg-Wernigerode) обладал большими финансовыми возможностями и влиянием. Он добился огромных успехов на государственной службе, а на пике карьеры даже занимал должность заместителя "железного канцлера" Отто фон Бисмарка (Otto von Bismarck). В 1890 году получил титул князя.

Старая пушка около входа в замок Фото: DW / Schloss Wernigerode

Тот самый Мюнхгаузен

В 1979 году во времена ГДР Вернигероде превратили в съемочную площадку под открытым небом. Советский режиссер Марк Захаров приехал сюда экранизировать пьесу Григория Горина "Тот самый Мюнхгаузен" с Олегом Янковским в главной роли.

Даже у тех, кто помнит этот фильм хотя бы эпизодично, посещение замка вызывает легкое ощущение дежавю. Большинство же туристов, приезжающих сюда со всего мира, поднимаются к нему за средневековой романтикой, которая при ближайшем рассмотрении оказывается вполне удачной смесью самых разных эпох и стилей.

От старого центра Вернигероде наверх можно удобно доехать на типичном для немецких курортов и туристических центров автомобильном поезде, увидев по пути множество других местных достопримечательностей.

С высоты замка открывается шикарный вид на город и окрестности. Обратно же лучше пройтись пешком, если позволяет время и погода, по пути заглянув во двор бывших господских конюшен, в которых ныне устроены квартиры, а затем - в княжеский парк с оранжереей эпохи барокко.

Оранжерея эпохи барокко Фото: DW / Nelioubin

В 1826 году оранжерею превратили в придворную библиотеку. Насчитывавшая около 100 тысяч томов, среди которых было немало редких изданий, она являлась одной из важнейших частных библиотек в этом регионе. После Второй мировой войны большая часть ее фондов была перевезена в СССР в качестве так называемого "трофейного искусства".

Из книг, находящихся сейчас в Германии, особо стоит упомянуть хранившийся в этой библиотеке экземпляр так называемой Библии Лютера - первое издание завершенного им в 1534 году немецкого перевода Священного Писания. После войны и до середины семидесятых годов прошлого века бывшая оранжерея пустовала и постепенно разрушалась. Затем ее передали земельному архиву Саксонии-Анхальт.

Замок Вернигероде. Фотографии

Главный вход и башенки замка Фото: DW / Schloss Wernigerode

Главная башня и скульптуры около парадной лестницы Фото: DW / Schloss Wernigerode

Фахверковый фасад одной из частей замка Фото: DW / Schloss Wernigerode

Вид на город Вернигероде Фото: Matthias Bein/dpa/picture alliance

Неоготическая часовня Фото: Matthias Bein/dpa-Zentralbild/picture alliance

Витраж в часовне Фото: Schloss Wernigerode

Парадный зал Фото: Jens Wolf/ZB/picture-allianc

Резные украшения на спинке кресла Фото: Schloss Wernigerode

Обстановка в одной из комнат Фото: DW / Schloss Wernigerode

Силуэт замка Вернигероде на фоне вечернего неба Фото: Matthias Bein/dpa-Zentralbild/picture alliance

Резиденция, ставшая музеем

Одной из последних коронованных особ, посещавших замок по приглашению его тогдашних хозяев, в 1929 году был король Египта Ахмад Фуад I. Ранее здесь неоднократно останавливался германский кайзер Вильгельм I (Wilhelm I).

Знатные владельцы замка использовали его в качестве основной резиденции вплоть до 1930 года, бережно заботясь о сохранении наследства, доставшегося от предков. Затем переехали в другие владения, открыв часть помещений для публики в качестве музея. Ничего необычного в этом не было. К таким мерам уже тогда прибегали, чтобы финансировать содержание исторических памятников.

После окончания Второй мировой войны замок был национализирован и уже в 1949 году стал государственным музеем ГДР, что гарантировало его сохранность.

После войны часть утраченной обстановки для музея пришлось подбирать из других замков и коллекций, но при осмотре экспозиции это практически незаметно. Кажется, что именно так все оставили последние жившие здесь владельцы.

Обширные реставрационные работы с целью восстановления оригинальной отделки проводились особенно интенсивно в начале этого века. Одновременно осуществлялись розыск и приобретение предметов и произведений искусства, ранее находившихся в замке.