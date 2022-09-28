Гослар - Северный Рим в немецком Гарце

Давным-давно немецкий Гослар называли Северным Римом. В Средние века в этом городе находилась очень важная императорская резиденция. | 27 фотографий

Гослар сегодня - тихий провинциальный город в Нижней Саксонии, но в XI-XIII веках здесь находилась самая большая и важная резиденция германских правителей - Королевский или Императорский пфальц. Рядом расположен рудник, на котором более тысячи лет добывали серебро и другие ценные металлы.

В 1992 году Старый город и рудник Раммельсберг в Госларе были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2010 году этот список пополнили еще одним здешним памятником - Водозаборной системой Верхнего Гарца. В доиндустриальную эпоху до изобретения паровых машин именно вода приводила в движение деревянные подъемники и другие механизмы, использовавшиеся на горных промыслах в этом регионе.

В 2022 году здесь широко отмечают 1100-летие первого письменного упоминания Гослара - vicus Goslariae - в 922 году. Эта дата официально считается отправной точкой в истории города, хотя и вызывает споры, так как запись, в которой она содержится, была сделана в одной из средневековых хроник двумя веками позже и говорит об основании этого поселения первым германским королем Генрихом I Птицеловом (876-936). Если же подходить к вопросу более строго, датой первого упоминания Гослара в историческом документе своего времени следует считать 1005 год, о чем мы расскажем более подробно.

Однако, прежде чем перейти к истории города, отметим, что кульминацией юбилейных торжеств 29 сентября станет церемония, выступить на которой в качестве почетного гостя приглашена бывший канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel). За свою политическую карьеру Ангела Меркель посещала Гослар уже пять раз и сейчас произнесет речь в главном зале Императорского пфальца.

Старый город в Госларе Фото: Schoening/Bildagentur-online/picture alliance

Северный Рим

Почему Гослар занимает особое место в немецкой истории и заслужил статус памятника Всемирного наследия?

У Священной Римской империи (с 1512 года - Священной Римской империи германской нации), основанной в 962 году королем Германии Оттоном I и существовавшей до 1806 года, не было столицы, но дворец в Госларе более двух столетий занимал центральное место среди многочисленных королевских резиденций в этом надгосударственном союзе. В период правления императоров Салической династии и Гогенштауфенов здесь неоднократно проводились хофтаги и рейхстаги. Гослар называли Северным Римом. Сюда даже приезжал папа римский Виктор II - племянник Генриха III.

Cердце Генриха III похоронено здесь в романской дворцовой часовне. Так он завещал. Останки покоятся на Рейне - в крипте Шпайерского собора. В прусский период в XIX веке пфальц отреставрировали, а в качестве символов преемственности королевской власти перед дворцом установили конные статуи императора Барбароссы (1122-1190) и кайзера Вильгельма I (1797-1888).

Место для резиденции было выбрано не случайно. В 1005 году Генрих II приказал заложить в Госларе новый пфальц - поближе к богатому месторождению благородных металлов, чтобы лучше контролировать доходы. На склонах горы Раммельсберг руда выходила прямо на поверхность. К систематической добыче серебра, меди и свинца здесь приступили еще в 968 году. При этом горное дело в Гарце ведет свою историю вообще со времен древних римлян.

Королевский пфальц в Госларе. Фотографии

Королевский пфальц в Госларе на рисунке середины XIX века Фото: Mary Evans Picture Library/picture-alliance

Королевский пфальц на фотографии 1935 года Фото: akpool GmbH/Arkivi/picture alliance

Королевский пфальц в наши дни. Слева - дворцовая часовнy, в которой похоронено сердце императора Генриха III Фото: Schoening/Bildagentur-online/picture alliance

Брауншвейгский лев - копия из бронзы пред пфальцем в Госларе Фото: GTW/imageBROKER/picture alliance

Фасад королевского пфальца в Госларе Фото: DW/Maksim Nelioubin

Надгробие над местом захоронения сердца Генриха III Фото: W. Korall/imageBROKER/picture alliance

Конные статуи кайзера Вильгельма I (1797-1888) и императора Барбароссы (1122-1190) Фото: GTW/imageBROKER/picture alliance

Выгодным оказалось и географическое положение нового пфальца, находившегося в центре Европы на пересечении торговых путей из Скандинавских стран - в Италию, из Франконии - в славянские земли. Еще и место само по себе красивое - горы, леса, ручьи. Горный массив Гарц, овеянный легендами, до сих пор не растерял свои магические чары.

Императорский дворец был центральным сооружением пфальца. Он являлся самым большим светским зданием своего времени на территории нынешней Германии. Длина фасада составляла 54 метра. Внутри имелось два больших парадных зала - один над другим. Верхний зал предназначался для императора и ближайшего окружения, нижний - для придворных и свиты попроще.

Реконструкция трона в Госларе Фото: akg-images / Schuetze / Rodemann/picture-alliance

Императорский трон, на котором восседали представители Салической династии и Гогенштауфены, сегодня можно увидеть в музейной экспозиции, расположенной на первом этаже дворца. До наших дней дошло лишь два трона германских императоров времен Средневековья: этот в Госларе и трон Карла Великого в Ахене. На фотографии - полная реконструкция с копией спинки трона, установленная в сохранившейся части собора - большого монастырского храма, который находился напротив пфальца.

Резиденции и география

Пфальцы располагались, как правило, на расстоянии одного дневного похода, то есть на расстоянии, которое за день мог преодолеть всадник. Германские правители фактически постоянно находились в пути. После коронации новый король начинал объезд всех земель (Königsumritt), во время которого немецкие князья приносили ему клятву верности. Например, Генрих II был избран германским королем в Майнце в июле 1002 года. Объезд земель, продолжавшийся до следующего января, проходил по такому маршруту: Райхенау,

Бамберг, Кирхберг (Саксония), Мерзебург, Гёттинген, Падерборн, Дуйсбург, Неймеген, Утрехт,

Ахен, Брухзаль, Аугсбург, Регенсбург, Франкфурт-на-Майне, Тьонвиль.

В качестве пфальцев для коротких остановок могли использоваться находившиеся в прямом подчинении императора монастыри или имперские замки, служившие для сбора таможенных пошлин. Больших резиденций, в которых могли собираться рейхстаги, было немного. Гослар принимал их несколько десятков раз. Последний раз в качестве пфальца этот дворец использовался в 1253 году, когда здесь сделал остановку король Германии и граф Голландии Вильгельм II. Последний рейхстаг состоялся в Госларе еще раньше - в 1219 году. В конце XIII века здание пострадало от пожара, а затем перешло к городу. После ремонта в нем находился суд, а затем зерновой склад. В часовне устроили тюрьму.

Кайзеровская Германия

В 1871 году немецкие земли объединились под эгидой Пруссии. Кайзеровская Германия стремилась к демонстрации исторической связи между Священной Римской империей германской нации (962-1806) и новой Германской империей (1871-1945). В 1875 году Гослар посетил кайзер Вильгельм I.

Императорская коронация Генриха II Святого папой римским Бенедиктом VIII в 1014 году - одна из монументальных картин в Королевском пфальце Фото: imageBROKER/GTW/picture alliance

Восстановление Императорского пфальца стало делом государственной важности. Полностью воссоздать исторический облик было невозможно, да и задача такая не ставилась. Во время реконструкции пфальца в конце XIX века главную аулу украсили 67 настенными изображениями на сюжеты, связанные с посещавшими Гослар германскими королями и ключевыми событиями немецкой истории.

Так выглядел большой монастырский храм в Госларе, находившийся раньше напротив Королевского пфальца Фото: Kaiserpfalz Goslar

Внешние изменения заметны при сравнении исторических изображений и современных фотографий. С правой стороны раньше находилась дворцовая церковь Девы Марии, но она полностью разрушена, как и стоявший напротив дворца романский собор. Соборами помимо главных храмов католических епископств часто называли большие монастырские церкви, хотя формально они соборами не являлись. От такой монашеской обители и ее храма в Госларе осталась лишь паперть - зал главного входа. На протяжении столетий после закрытия пфальца собор ветшал, разрушался и в 1819 году был разобран.

Гослар являлся имперским городом, то есть был свободным - подчинялся непосредственно императору, а не князю, правившему на этих землях. На фасаде Широких ворот, самых мощных в оборонительной системе Гослара, горожан, путников и потенциальных неприятелей встречал и сейчас встречает каменный император - покровитель и защитник. Пфальц обладал дополнительным укреплением.

Башни Широких ворот в Госларе Фото: Bildagentur-online/picture alliance

Проезд через ворота и скульптурное изображение императора Фото: DW/Maksim Nelioubin

Первое письменное упоминание о городской стене датировано 1181 годом. Несмотря на покровительство императора, городу было, от кого защищаться. В 1167 году его тщетно пытался взять герцог Саксонии Генрих Лев. Через несколько лет он будет требовать Гослар у императораБарбароссы в обмен на поддержку в очередном его итальянском походе, но получит отказ.

На гербе Гослара изображен имперский орел, что еще раз подчеркивает значение пфальца, находившегося в этом городе. Самые старые его изображения датированы серединой XIV века. Один орел несколько веков украшал фонтан около Старой ратуши. Сейчас оригинал находится в музее, расположенном в бывшей императорской резиденции, а на площади установлена копия.

Городская ратуша

Здание Старой ратуши было построено в середине XV века в готическом стиле. В это время город входил в Ганзейский союз, был одним из его влиятельных участников. Ганзейская торговля, а также прибыли от добычи серебра и других ценных металлов на соседнем руднике были основами богатства Гослара, а ратуша стала зримым выражением достатка и городской свободы.

Памятная золотая монета, выпущенная по случаю включения исторических памятников Гослара и рудника Раммельсберг в список Всемирного наследия ЮНЕСКО Фото: Holger Hollemann/dpa/picture alliance

Старая ратуша в Госларе на иллюстрации 1877 года Фото: Sunny Celeste/Bildagentur-online/picture alliance

Гербовая печать Фото: DW/Maksim Nelioubin

Потолочные росписи главного зала Старой ратуши Фото: Swen Pförtner/dpa/picture alliance

Средневековые росписи и резные украшения в главном зале Старой ратуши Фото: Ralf Freyer/DUMONT Bildarchiv/picture alliance

Изображения на деревянных панно в исторической ратуше Фото: Swen Pförtner/dpa/picture alliance

Официально статус свободного имперского города Гослар получил в 1290 году, хотя формально давно уже пользовался соответствующими правами. В 1340 году статус был еще раз подтвержден в королевской грамоте. Одной из самых прибыльных и важных привилегий, дарованных императором, было разрешение на чеканку собственной серебряной монеты - мариенгрошен.

На рубеже XV-XVI веков репутация Гослара была подпорчена из-за фальшивых монет, якобы отчеканенных в этом городе. После проведения расследования городской совет в 1500 году решил продемонстрировать свою невиновность, оформив росписями на религиозные и мифологические сюжеты новый зал для принесения клятв верности императорам и других торжественных случаев - уникальный памятник живописи позднего Средневековья.

Кайзерворт

Одним из самых примечательных зданий Гослара является отель Кайзерворт (Kaiserworth). Этот дом 1494 года постройки принадлежал здешней гильдии торговцев тканями. Гильдия была самой влиятельной в этом городе. Она пользовалась привилегиями от императоров, изображения которых до сих пор украшают фасад.

Отель Кайзерворт - бывший дом гильдии торговцев тканями Фото: Widmann/Bildagentur-online/picture alliance

Скульптурные изображения императоров на фасаде бывшего дома гильдии торговцев тканями в Госларе Фото: Widmann/Bildagentur-online/picture alliance

Адам и Ева на фасаде отеля Кайзерворт Фото: Uwe Gerig/picture-alliance

Рядом также присутствуют Адам и Ева, Геркулес, богиня Абунданция с рогом изобилия, всякие сказочные существа и какой-то человечек, повернувшийся к прохожим голой спиной и не только… спиной, из которого, так сказать, сыплются золотые монеты.

Композиция, как считается, изображает наказание, которое будет послано на купцов и торговцев, не отдающих вовремя долги. Однако, по другой версии, дукатный человечек или засранец (Dukatenmännchen, Dukatenscheißer) просто является символом богатства.

Дукатный человечек в Госларе Фото: Uwe Gerig/picture alliance

Город был богатым. Богатство это выросло на серебре, добывавшемся на рудниках горы Раммельсберг. Как и во многих других городах, входивших в Ганзейский союз, в Госларе процветала благотворительность, в частности, создавались приюты и госпитали для стариков и бедных. В Средние века их было в городе пять. Купцы жертвовали щедро в надежде получить место в раю и отпущение грехов.

Фахверковые дома в историческом центре Гослара Фото: Harald Wenzel-Orf/imageBROKER/picture alliance

Гослар на фотографии 1930-х годов Фото: arkivi/picture alliance

Одна из старых улочек в Госларе Фото: Widmann/Bildagentur-online/picture alliance

Немецкий поэт Генрих Гейне (Heinrich Heine), посетивший Гослар в разгар эпохи романтизма, был этим городом разочарован. Он рассчитывал увидеть еще больше старины, а фигуры императоров на Рыночной площади вообще презрительно назвал университетскими завхозами на вертеле.

Позволим себе не согласиться с великим классиком. В глазах современных путешественников город, в любом случае, выглядит настоящим заповедником средневековой архитектуры, а здешний рудник Раммельсберг заслуживает отдельного репортажа.