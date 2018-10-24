Вестфальский мир: как мирилась враждующая Европа

375 лет назад был заключен так называемый Вестфальский мир. Кажется невероятным, но выработанные тогда принципы до сих пор остаются основой международных отношений.

Вестфальский мир 1648 года занимает особое место в истории не только потому, что он завершил Тридцатилетнюю войну (1618-1648), затронувшую почти все европейские страны и опустошившие их (в регионах Германии, например, от войны, эпидемий и голода погибло почти две трети населения). И даже не потому, что Вестфальский мир декларировал на уровне международного права свободу вероисповедания. Еще более важное его значение с исторической точки зрения состоит в том, что он выстроил систему международных отношений, принципы которой действуют и сегодня.

Вестфальский мир стал результатом первого международного конгресса, ставшего образцом для подобных конгрессов в последующие века. Он впервые заложил в основу европейского порядка принципы государственного суверенитета, коллективной ответственности, права наций на самоопределение, установил гарантии сохранения мира.

Тридцатилетняя война: все против всех

Надо сказать, что хотя 375-летие заключения Вестфальского мирного договора отмечается 24 октября, но в этот день в немецком городе Мюнстере были подписаны два соглашения - принятые в Мюнстере и Оснабрюке. Почему в двух городах? Так было решено. Ведь Мюнстер был католическим городом, а Оснабрюк - преимущественно протестантским. А Тридцатилетняя война началась как война религиозная, конфликт между католиками и протестантами. И подписание Вестфальского мира в католическом и протестантском городах явилось одним из компромиссов, которые и сделали Вестфальский мир дипломатическим образцом.

Начались мирные переговоры еще раньше, за несколько лет до заключения Вестфальского мира. Война еще продолжалась, а отдельные ее участники (в частности, Габсбурги и Франция) уже пытались найти точки соприкосновения. В конце концов, стало ясно, что нужно собрать в одном месте представителей всех заинтересованных сторон, иначе ничего не получится. А окончания войны хотели все: слишком много бед она принесла Европе.

Кто договаривался в Мюнстере

В выработке мирных соглашений участвовали почти 150 дипломатов, представлявшие не только императора Священной Римской империи германской нации и Францию, но также, в частности, Швецию, Испанию, Нидерланды, папу римского, Венецианскую республику, влиятельных немецких курфюрстов.. С одной стороны - австрийские и испанские Габсбурги и их союзники, с другой - Франция, Швеция и их союзники. Была еще и третья сторона - города, которые боролись за большую независимость.

Вопросов, которые надо было решить, накопилось очень много, и все представлялись принципиальными: от конституционных прерогатив императора Священной Римской империи германской нации до прав отдельных провинций и даже городов, от территориальных притязаний и уступок до секуляризации церковных земель, от гегемонии на Балтике до амнистии мятежников.

Итоги Вестфальского мира

Главные итоги Вестфальского мира таковы. Он провозгласил на уровне международного права свободу вероисповедания, декларированную почти за сто лет до этого, но фактически не соблюдавшуюся. Были оговорены даже такие детали, как сосуществование католиков и протестантов в одном городе, а именно - число церквей, представительство в городском совете и так далее. Для Германии это означало, среди прочего, укрепление независимости отдельных регионов и в конечном итоге, проецируя это на сегодняшний день, когда религиозный фактор уже не играет никакой роли в государственном устройстве, - федеральное устройство страны.

Участники конгресса в Мюнстере, подписавшие Вестфальский мир. Картина Герарда Терборха (1648) Фото: Wikipedia/geheugenvannederland.nl

Если раньше субъектами международного права были монархи, то теперь ими стали суверенные государства. Даже отдельные курфюршества получили возможность проводить самостоятельную внешнюю политику, объявлять войну и заключать мир (если это не было в ущерб империи). Новые свободы регионов стали чувствительным ударом по единовластию Габсбургов, которые к тому же вынуждены были пойти на территориальные уступки: Франция получила Эльзас и закрепила свои права на Лотарингию, Швеция приобрела порты на Балтийском и Северных морях, контролируя устья всех крупных северных немецких рек и став на 70 лет, до поражения от Петра I и его датских и саксонских союзников, гегемоном на Балтике.

Был провозглашен принцип правового равенства между государствами и невмешательства одного государства во внутренние дела другого.

Были сняты все торговые блокады и ограничения. Это (вместе, конечно, с прекращением боевых действий) принесло Европе достаточно быстрое процветание. Континент, потерявший несколько миллионов человек, оправился от войны. Не случайно, например, во Франции вторая половина XVII - начало XVIII веков, время правления Людовика XIV, "короля-солнца", прославилась процветанием промышленности, торговли и искусств, великосветским блеском Версаля.

Разумеется, Вестфальский мир не принес полного и окончательного спокойствия Европе. И все же главные, ключевые принципы международных отношений, выработанные тогда, очень многое сделали для сохранения мира на всей нашей планете.

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