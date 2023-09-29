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Немец решил бороться за мир навозными вилами

Вера Фридрих
29 сентября 2023 г.

1648 выкрашенных в белый цвет вил на время стали деталью фасада ратуши в немецком городе Оснабрюке - в память о жертвах Тридцатилетней войны.

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Художник Фолькер Йоханнес Триб на фоне своего арт-объекта
Художник Фолькер Йоханнес Триб на фоне своего арт-объектаФото: Detlef Heese/epd-bild/picture alliance

Немецкий художник Фолькер Йоханнес Триб (Volker Johannes Trieb), известный созданием крупномасштабных арт-объектов, по случаю 375-летия Вестфальского мира подготовил инсталляцию из 1648 вил, выкрашенных в белый цвет. Под Вестфальским миром, напомним, принято понимать два знаковых мирных соглашения: Мюнстерское и Оснабрюкское. Подписаны они были 15 мая и 24 октября 1648 года - отсюда и количество сельхозпредметов, формирующих произведение. 

Вилы, которые в мирное время используются для уборки клубней, сена или навоза, а во время конфликтов - в качестве оружия, чаще - оборонительного, теперь украшают фасад ратуши города Оснабрюка. Художник считает свое произведение "временным мемориалом" жертвам затяжной войны.

С вилами - за мир. Что хотел сказать художник?

В свое время Вестфальский мир положил конец Тридцатилетней войне в Священной Римской империи. В Европе была установлена новая система международных отношений. Арт-проект под названием "forx.pitchforks for Peace", по словам Фолькера Йоханнеса Триба, - не только о той войне. Художник сожалеет, что человечество с того времени ничему так и не научилось. В ходе Тридцатилетней войны люди массово гибли не только на полях сражений, они становились жертвами грабителей, мародеров, поджигателей, насильников. Страдало гражданское население - и это, по словам художника, только одна из параллелей, которые можно провести между Тридцатилетней войной и войной в Украине, которая началась 24 февраля 2022 года. 

Арт-объект Фолькера Йоханнеса Триба
Арт-объект "forx.pitchforks for Peace" Фолькера Йоханнеса ТрибаФото: Detlef Heese/epd-bild/picture alliance

"Вилы образуют своеобразную сеть - в знак мира и согласия", - подчеркивает Триб. Острые концы художник обезопасил, прикрепив к ним деревяшки. Таким образом, согласно его задумке, предмет лишен своего опасного потенциала - мирный функционал одержал победу. Белый цвет также символизирует надежду на мирное разрешение конфликта. 

Инсталляция пробудет в Оснабрюке до 31 октября, потом ее разберут, а вилы - распродадут. Собранные средства пойдут на финансирование проекта, цель которого - улучшение водоснабжения в Африке.

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