Музеи под открытым небом в Германии - фахверк, викинги и динозавры
В Германии насчитывается более полутора сотен музеев под открытым небом - как этот музей в Хагене. Многие посвящены деревенской жизни, но спектр - намного шире.
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Ссылки в интернете:
• Гессенский парк (Freilichtmuseum Hessenpark)
• Шварцвальдский музей под открытм небом Вогтсбауэрнхоф (Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof)
• Музейная деревня Леде в Шпревальде (Freilandmuseum Lehde)
• Музей под открытым небом Рик Хаус в Гамбурге (Rieck Haus)
• Детмольдский музей под открытым небом (LWL-Freilichtmuseum Detmold)
• Международный музей мельниц в Гифхорне (Internationales Mühlenmuseum Gifhorn)
• Музей под открытым небом в Коммерне (LVR-Freilichtmuseum Kommern)
• Музей кельтов Хойнебург (Keltenmuseum Heuneburg)
• Музей полабских славян в Ольденбурге (Oldenburger Wallmuseum)
• Поселение викингов Хедебю (Wikingersiedlung Haithabu)
• Свайные жилища в Унтерульдингене (Pfahlbaumuseum Unteruhldingen)
• Римская крепость Заальбург (Kastell Saalburg)
• Археологический парк Ксантена (LVR-Archäologischer Park Xanten)
• "Железный город" - Феррополис (Ferropolis)
• Музей внутреннего судоходства (Museum der Deutschen Binnenschifffahrt)
• Пограничный музей Шифлерсгрунд (Grenzmuseum Schifflersgrund)
• Музей динозавров Альтмюльталь (Dinosaurier Museum Altmühltal)