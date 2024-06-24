LWL-Freilichtmuseum Detmold • Не первый в нашем обзоре, но самый большой такой музей в Германии. Музей в Детмольде занимает площадь в 90 гектаров. Здесь собрано более 120 архитектурных памятников из деревень и небольших городов Вестфалии - в том числе, эта водяная мельница 1841 года.