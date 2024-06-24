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Максим Нелюбин
24 июня 2024 г.
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Ссылки в интернете:
Гессенский парк (Freilichtmuseum Hessenpark)
Шварцвальдский музей под открытм небом Вогтсбауэрнхоф (Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof)
Музейная деревня Леде в Шпревальде (Freilandmuseum Lehde)
Музей под открытым небом Рик Хаус в Гамбурге (Rieck Haus)
Детмольдский музей под открытым небом (LWL-Freilichtmuseum Detmold)
Международный музей мельниц в Гифхорне (Internationales Mühlenmuseum Gifhorn)
Музей под открытым небом в Коммерне (LVR-Freilichtmuseum Kommern)
Музей кельтов Хойнебург (Keltenmuseum Heuneburg)
Музей полабских славян в Ольденбурге (Oldenburger Wallmuseum)
Поселение викингов Хедебю (Wikingersiedlung Haithabu)
Свайные жилища в Унтерульдингене (Pfahlbaumuseum Unteruhldingen)
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Археологический парк Ксантена (LVR-Archäologischer Park Xanten)
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Пограничный музей Шифлерсгрунд (Grenzmuseum Schifflersgrund)
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