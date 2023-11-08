Археологический парк в Ксантене - как жили римляне на Рейне
Этот музей под открытым небом находится на месте древнеримской Колонии Ульпия Траяна.
Каждое лето на несколько дней реконструированный античный амфитеатр в Ксантене становится местом проведения исторического фестиваля, однако посетить здешний археологический парк можно круглый год.
Около современного немецкого города Ксантена на Нижнем Рейне между 100 и 275 годом нашей эры существовал город Колония Ульпия Траяна.
Этот римский город возник в качестве гражданского поселения около крупного военного лагеря Castra Vetera. На заднем плане видны башни средневекового храма в Ксантене - собора Святого Виктора, заложенного в XIII веке.
В античном городе проживало до 10 тысяч человек. Колония Ульпия Траяна была третьим по величине римским городом севернее Альп - после Колонии Агриппина (Кёльна) и города Аугуста Треверорум (Трира).
После того как эта колония прекратила существование, территория не застраивалась. Позже, в VI веке, на месте римского кладбища возникло средневековое поселение - нынешний город Ксантен.
Археологический парк в Ксантене был открыт в 1977 году. На территории до сих пор продолжаются раскопки. Некоторые здания частично или полностью реконструированы на своих местах - например, так называемый Портовый храм.
Среди полностью реконструированных сооружений здесь можно посетить постоялый двор - осмотреть обстановку гостиничной комнаты и другие помещения.
Фрагмент надгробия I века нашей эры. Этот и другие экспонаты выставлены в музейном здании на месте больших городских терм.
Здание музея по форме и размерам является своего рода макетом античных терм, над фундаментами которых оно построено.
Останки фундамента терм интегрированы в экспозицию музея в Археологическом парке Ксантена.
Эту достопримечательность ежегодно посещает более 500 тысяч человек. Вдоль территории проходит велосипедная дорожка - этап дальнего велосипедного маршрута по Рейну.