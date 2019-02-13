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Ренессанс

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Архитектурные памятники ренессансного стиля в Германии.

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Контекст

Deutschland | Schloss Colditz in Sachsen

Академия дерзких побегов - замок Колдиц в Саксонии

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Резиденция королей, приют для бедных, лагерь для военнопленных... У этого замка - богатая история. | 9 фотографий
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Самые красивые замки на воде в Германии

В Германии насчитывается более 250 водных замков и дворцов разных эпох и стилей. | 21 фотография
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Аббатство Корвей - памятник эпохи Каролингов

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Корвейское аббатство было основано по воле Карла Великого более 1200 лет назад. | 25 фотографий
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По следам Гамельнского крысолова

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Здесь происходит действие легенды о потерянном поколении и загадочном Крысолове.| 30 фотографий
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Городской замок-резиденция в Дессау (Саксония-Анхальт)

Дессау - это не только Баухаус

Дессау - это не только Баухаус

Здесь можно посетить музей Юнкерса, а также парки, включенные в список Всемирного наследия.
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Галерея Штедель

Во Франкфурте показывают шедевры Тициана

Во Франкфурте показывают шедевры Тициана

Выставка работ выдающегося итальянского художника эпохи Ренессанса открылась во Франкфурте-на-Майне.
Туризм13 февраля 2019 г.