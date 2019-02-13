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Архитектурные памятники ренессансного стиля в Германии.
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Контекст
Академия дерзких побегов - замок Колдиц в Саксонии
Академия дерзких побегов - замок Колдиц в Саксонии
Резиденция королей, приют для бедных, лагерь для военнопленных... У этого замка - богатая история. | 9 фотографий
Туризм
03.01.2023
3 января 2023 г.
Самые красивые замки на воде в Германии
Самые красивые замки на воде в Германии
В Германии насчитывается более 250 водных замков и дворцов разных эпох и стилей. | 21 фотография
Туризм
05.09.2022
5 сентября 2022 г.
Аббатство Корвей - памятник эпохи Каролингов
Аббатство Корвей - памятник эпохи Каролингов
Корвейское аббатство было основано по воле Карла Великого более 1200 лет назад. | 25 фотографий
Туризм
24.08.2022
24 августа 2022 г.
По следам Гамельнского крысолова
По следам Гамельнского крысолова
Здесь происходит действие легенды о потерянном поколении и загадочном Крысолове.| 30 фотографий
Туризм
29.07.2022
29 июля 2022 г.
Дессау - это не только Баухаус
Дессау - это не только Баухаус
Здесь можно посетить музей Юнкерса, а также парки, включенные в список Всемирного наследия.
Туризм
07.04.2019
7 апреля 2019 г.
Во Франкфурте показывают шедевры Тициана
Во Франкфурте показывают шедевры Тициана
Выставка работ выдающегося итальянского художника эпохи Ренессанса открылась во Франкфурте-на-Майне.
Туризм
13.02.2019
13 февраля 2019 г.
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