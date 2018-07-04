"Академия дерзких побегов" - замок Колдиц в Саксонии

За свою почти тысячелетнюю историю замок Колдиц (Schloss Colditz) не только многократно переходил от одних владельцев к другим, но и использовался в самых разных целях. В начале XIX века знатных особ и придворных сменили заключенные тюрьмы и постояльцы приюта для бедных и немощных, затем - пациенты психиатрической больницы, после прихода к власти в Германии НСДАП в 1933 году - политические противники Гитлера, позже во время Второй мировой войны - пленные офицеры из Польши, Бельгии, Франции, Нидерландов, Великобритании... Сейчас в замке работает музей, находится молодежная турбаза и расположена Музыкальная академия федеральной земли Саксония.

Замок Колдиц на картине 1818 года. Эрнст Фердинанд Эме (Ernst Ferdinand Oehme, 1797-1855) Фото: E.F.Oehme/akg-images/picture-alliance

Первое письменное упоминание замка датировано 1046 годом, когда император Священной Римской империи Генрих III (Heinrich III) подарил Колдиц своей жене Агнессе (Agnes). Его преемник Генрих IV (Heinrich IV) передал замок одному из своих верных вассалов. Следующие три столетия он многократно менял хозяев, а в 1404 году надолго перешел в собственность княжеского рода Веттинов.

Расположен замок в стратегически важном месте на берегу реки Мульде в нескольких десятках километрах от крупных саксонских городов Лейпциг, Дрезден и Кемниц. Он возвышается на скалистом утесе над тихим восточногерманским городком Колдиц, возникшим в качестве торгового поселения у крепостных стен в XII веке.

В XII веке, во времена императора Священной Римской империи Фридриха Барбароссы (Friedrich Barbarossa), замок входил в число имперских укреплений. Позже он стал одной из резиденций правившего в Саксонии рода Веттинов, использовался в качестве вдовьего поместья, охотничьего замка. С начала XV века в одной из его частей размещалась окружная управа Мейсенского маркграфства.

Замок Колдиц на гравюре 1871 года Фото: A. Eltzner/akg-images/picture-alliance

Новый облик

Заложенный в самом начале XI века по всем правилам средневековой фортификации, этот замок после многочисленных пожаров и разрушений был в XVI веке перестроен в стиле Ренессанса, в результате став одним из самых важных архитектурных памятников эпохи в этой части Германии. В частности, была снесена центральная средневековая башня Бергфрид, но сохранены некоторые позднеготические элементы. Произошло это при Фридрихе III Мудром (Friedrich der Weise) - том самом саксонском курфюрсте, который укрывал у себя основоположника немецкой церковной Реформации Мартина Лютера (Martin Luther) и всячески ему содействовал. При Фридрихе в замке обустроили зверинец - один из самых первых зоопарков в Германии.

Замок Колдиц - памятник ренессансной архитектуры Фото: Peter Endig/dpa/dpa-Zentralbild/picture alliance

Внутренний двор замка Колдиц Фото: Peter Endig/dpa/dpa-Zentralbild/picture alliance

Замок Колдиц и река Цвиккауэр-Мульде Фото: picture-alliance/dpa/J. Woitas

Увы, все пышное внутреннее убранство замка полностью распродали в 1787 году, когда его отдали под приют и тюрьму, так как замок уже не отвечал требованиям, которые предъявлялись к дворцам и резиденциям эпохи абсолютизма. Он выглядел слишком старомодно. Последним монархом, побывавшим здесь на охоте за несколько десятилетий до этого, был саксонский король Август Сильный (August der Starke).

Клиника для душевнобольных

Долгое время в замке размещалась клиника для душевнобольных на четыре сотни пациентов, считавшихся неизлечимыми. Самым известным среди них был Людвиг Шуман (Ludwig Schumann). Сын саксонского композитора эпохи немецкого романтизма Роберта Шумана (Robert Schumann) провел здесь 28 лет. Он умер в замке в 1899 году.

В этой же больнице в возрасте 47 лет скончался от туберкулеза изобретатель Георг Баумгартен (Georg Baumgarten) - конструктор немецких дирижаблей. Принципы их построения Баумгартен описал в вышедшей в 1877 году книге "Управляемый воздушный корабль". Первые патенты на его изобретения были выданы в Германии, Бельгии, Франции и Англии.

Колдиц вскоре после окончания Второй мировой войны Фото: United Archives/picture alliance

"Академия побегов"

Но широкую известность в Германии и за границей Колдиц получил благодаря строптивому характеру содержавшихся в нем во время Второй мировой войны военнопленных офицеров. Среди невольных постояльцев замка были, например, племянники премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля и короля Георга VI.

Считалось, что из неприступного замка невозможно бежать, но далеко не все его узники готовы были просто так согласиться с этим утверждением. Из около 300 попыток бегства около 30 закончилось удачно. Заключенные организовали своего рода подпольный цех для подготовки побегов. В их распоряжении было самодельное оборудование для пошива гражданской и военной немецкой одежды, для изготовления фальшивых документов... Заключенные здесь офицеры армий западных союзников имели право получать посылки по линии Красного Креста, так как на них распространялась Женевская конвенция. Продукты и вещи они использовали для подкупа охранников.

Двухместный дельтаплан на чердаке замка Колдиц. Дата снимка неизвестна Фото: Jan Woitas/dpa/lth/lsn/picture alliance

Уже ближе к концу войны пленные даже начали строить на чердаке двухместный дельтаплан из дерева и простыней. В 1941-1942 годах французским офицерам удалось за восемь месяцев выкопать 44-метровый туннель, но его обнаружили, когда до выхода на поверхность оставалось всего полтора десятка метров. Одного из беглецов застрелили во время неудачной попытки вырваться на свободу - девятой по счету.

Самый первый побег в 1941 году считается и самым дерзким. Одного из офицеров на вывели прогулку в соседний парк, который строго охранялся и был обнесен высоким забором. Офицер смог взять с собой гражданскую одежду. На обратном пути он незаметно юркнул в соседний переулок.

Большинство бежавших офицеров смогли затем пробраться в нейтральную Швейцарию. Среди них был будущий автор романа "The Colditz Story" - британский офицер Пэт Райд. Его популярная книга легла в основу одноименного художественного фильма, снятого в 1955 году. Начало легенде было положено. Сейчас замок ежегодно посещают более 15 тысяч туристов. Свыше половины из них - из Великобритании.

Фотография военнопленного, переодевшегося для побега в женскую одежду. Одно из исторических изображений в замке Колдиц Фото: Jan Woitas/dpa/picture alliance

В 1972 году британская компания BBC выпустила телевизионный фильм о побегах из замка, а в 2005 году, к 60-летию окончания Второй мировой войны, в Великобритании сняли новую версию по роману "The Colditz Story" из двух частей. Неоднократно истории Колдица посвящались документальные ленты. Немецкие охранники детально расследовали каждый побег, чтобы не допустить таких попыток в будущем. Эти материалы позже послужили базой для создания музея: www.schloss-colditz.de .