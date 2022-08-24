Аббатство Корвей - памятник эпохи Каролингов

Корвейское аббатство было основано по воле Карла Великого более 1200 лет назад. Сейчас является объектом Всемирного наследия. | 25 фотографий

Как известно, все дороги ведут в Рим, однако в IX-XII веках пути многих германских королей и императоров хотя бы один раз пролегали через аббатство Корвей (Reichsabtei Corvey) - бенедиктинскую обитель на реке Везер недалеко от немецкого города Хёкстер в Северном Рейне - Вестфалии.

Этот имперский монастырь был основан по воле Карла Великого (Karl der Große, 747-814), однако уже после смерти самого императора - первого объединителя Европы. Он должен был стать тогда форпостом христианизации саксонских земель. На примере Корвея можно проследить этапы создания и развития крупного аббатства в период Раннего Средневековья. В более поздние времена последние годы своей жизни здесь в должности библиотекаря провел автор текста "Песни немцев" Гофман фон Фаллерслебен (Hoffmann von Fallersleben), третья строфа которой исполняется в качестве гимна объединенной Германии.

Перед нами - уникальный памятник не только немецкой, но и европейской истории, что стало главным основанием для включения бывшего Корвейского аббатства, сейчас - замка Корвей, в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО в 2014 году.

Клуатр (Kreuzgang) - обходная галерея вокруг внутреннего двора бывшего Корвейского аббатства Фото: Schoening/picture alliance

Имперский монастырь и королевский пфальц

По своему культурно-историческому значению это аббатство сравнимо с немецкими монастырями в Фульде и на острове Райхенау. На протяжении нескольких столетий Корвейский монастырь также служил королевским пфальцем, то есть был одной из резиденций, которыми средневековые монархи пользовались во время своих поездок. В седле же они находились практически беспрерывно. Каждое новое правление обычно начиналось с объезда подвластных земель и принесения клятв верности местными князьями.

Один лишь император Генрих II Святой (Heinrich II der Heilige, 973-1024) из Саксонской династии бывал в Корвее, по крайней мере, шесть раз, чему есть подтверждения в письменных источниках. Точно известно о более чем двадцати посещениях этой обители королями и императорами, а также о проводившихся здесь придворных советах.

Корвей на старых открытках

Бывшее Корвейское аббатство - замок Корвей в середине 1930-х годов Фото: Arkivi/akpool GmbH/picture alliance

Парадные въездные ворота замка Корвей на старой почтовой открытке Фото: Arkivi/akpool GmbH/picture alliance

Корвейский храм в середине 1930-х годов Фото: Arkivi/akpool GmbH/picture alliance

Барочное убранство Корвейской церкви Фото: Arkivi/akpool GmbH/picture alliance

Императорский зал замка Корвей Фото: Arkivi/akpool GmbH/picture alliance

Алтарная часть бывшего монастырского храма в Корвее Фото: Arkivi/akpool GmbH/picture alliance

Своим расцветом главный монастырь Саксонии и матерь всех саксонских обителей, как его называли сами бенедиктинцы, обязан представителям династии Каролингов - наследникам Карла Великого. В 816 году именно они пригласили сюда французских монахов из королевского аббатства Святого Петра в Корби. Французское аббатство было основано еще во времена Меровингов, правивших с конца V до середины VIII столетия.

Аббатство Святого Петра являлось крупным центром духовной жизни и учености, а также местом создания каролингского манускрипта - одного из типов средневекового письма с использованием латинских букв. Эти и другие знания монахи-бенедиктинцы из Корби принесли в свою новую обитель в немецких землях - "Nova Corbeia". "Новый Корби" позже превратился в Корвей...

Аббатство на Везере - наследие Каролингов

Первое место, выбранное для монастыря в 816 году, оказалось не очень выгодным, поэтому уже через шесть лет монахи перебрались ближе к броду через Везер, где пересекались две дороги - от рейнских земель в восточные саксонские районы, а также из Франкфурта в Бремен. На нынешнем месте строительство начали в 822 году - 1200 лет назад!

Уже в 833 году наследник Карла Великого - король франков и император Запада Людовик I Благочестивый (Ludwig der Fromme, 778-840) подтвердил отделение этого монастыря от французского аббатства, а также щедро наделил обширными земельными владениями и привилегиями - в частности, правами на проведение рынков и чеканку монет, заложив тем самым основы для процветания.

Бывшее аббатство Корвей в долине реки Везер Фото: Kulturkreis Höxter-Corvey

Карта владений имперского аббатства Корвей, 1620 год Фото: gemeinfrei

Корвей на картине Вильгельма Рифшталя и Александра Дункера, 1857 год Фото: gemeinfrei

По замыслу Людовика I Благочестивого, обитель должна была стать местом сохранения памяти о династии Каролингов, что себя оправдало, если взглянуть на историю этого места с нашей сегодняшней перспективы. На территории Германии осталось лишь немного значительных архитектурных свидетельств далекой эпохи Карла Великого и потомков этого императора, правивших с 751-го по 987-й годы.

Главным памятником эпохи Каролингов в Германии является Ахенский собор - первый немецкий объект, внесенный в список Всемирного наследия. Среди крупных памятников этого периода, дошедших до наших дней в Германии, осталось упомянуть лишь въездные ворота с Королевским надвратным залом (Königshalle) имперского монастыря в Лорше.

В период наибольшего расцвета у Корвейского аббатства насчитывалось более трех десятков земельных владений. Некоторые находились очень далеко - на расстоянии в сотни километров. Правда, отдельные такие дарения оспаривались или не были подтверждены - например, права на остров Рюген , полученные от императора Лотаря I (Lothar I, 795-855).

Вестверк - памятник эпохи Каролингов

Об эпохе Каролингов в Корвее сейчас напоминает монументальный западный фасад монастырского храма - вестверк (Westwerk), характерный памятник этого времени - так называемого Каролингского возрождения. В архитектуре оно выразилось обращением к примерам античного зодчества. В эти годы здесь также собирали и копировали манускрипты с текстами античных авторов, среди которых были труды Цицерона, Вергилия, Плиния Старшего и Тита Ливия. Они составляли значительную часть тогдашней монастырской библиотеки. Именно здесь уцелели "Анналы" Тацита, но об этом - позже.

Западный фасад монастырского храма в Корвее на старой цветной фотографии Фото: H. Wilhelmy/Bibliographisches Institut/picture alliance

Вестверк - западный фасад эпохи Каролингов Фото: Robert B. Fishman/picture alliance

Так называемые хоры Святого Иоанна (Johannischor) каролингской эпохи - высокое помещение в западной части храма Фото: Schuetze / Rodemann/akg-images/picture alliance

Фреска каролингской эпохи на сюжет античной мифологии в монастырском храме Корвея Фото: Kulturkreis Höxter-Corvey gGmbH

Первоначально вестверк был возведен в 873-885 годах с тремя башнями, но в 1145-1159 годах среднюю убрали, одновременно увеличив высоту двух других. Строгостью и мощью впечатляет внешний облик вестверка, а внутри - сохранившиеся в первоначальном виде сводчатый колонный зал и храмовое помещение, с трех сторон обрамленное аркадной галереей.

Здесь же находятся лепные фигуры и фрески на мифологические мотивы, например, одна из них изображает Одиссея со Скиллой, другая - дельфина с человеком на спине, третья - сказочную птицу со стрелой и луком. Изображение Одиссея в христианском храме уникально. Историки предполагают, что с точки зрения монахов этот античный герой олицетворял общие добродетели, присущие также отцам церкви.

Еще одним здешним памятником начального периода существования монастыря являются находящиеся под землей остатки заброшенного поселения Civitas Corvey. Поселение возникло по соседству вскоре после основания аббатства. Существование Civitas Corvey было доказано учеными лишь в начале 2010-х годов.

Этот город под монастырскими стенами был покинут в 1265 году в результате конфликта с жителями соседнего Хёкстера, считавшими, что его развитие в такой непосредственной близости ущемляет их права и вредит интересам.

Святой Вит

В 836 году, то есть уже вскоре после создания, в новое имперское аббатство на Везере были перенесены реликвии Святого Вита - останки римского мученика, погибшего во времена императора Диоклетиана, хранившиеся в бенедиктинской обители Сен-Дени в Париже. Они были подарком от аббата этого французского монастыря Гильдуина, который в 830 году сидел в Корвеее под стражей, так как обвинялся в участии в заговоре против Людовика Благочестивого, но был прощен.

Скульптурное изображение святого Вита на территории Корвейского аббатства Фото: Martina Berg/Fotolia.com

Судя по всему, заточение у братьев в Корвее не было для него сильно обременительным, о чем свидетельствует это проявление благодарности. В 844 году здесь было закончено строительство монастырского храма и состоялось его освящение. Перенос реликвий привел к началу паломничества в эти места. Поток верующих, желавших поклониться святому Виту, не иссякал на протяжении столетий. Своего наивысшего расцвета аббатство достигло в X веке.

Аббатство становится княжеством

Аббатство Корвей под Хёкстером являлось одним из важнейших средневековых центров сохранения и распространения знаний. За свою тысячелетнюю историю имперский Корвейский монастырь переживал разные периоды: от процветания под особым покровительством правителей из рода Каролингов и Саксонской династии - до разрушения средневековой обители в XVII веке, после которого последовало возведение новых зданий на старых фундаментах. Их построили в архитектурном стиле барокко, но бережно сохранив для потомков уцелевший западный церковный фасад - импозантный вестверк.

Монастырь был основан в IX столетии и прекратил существование в результате наполеоновской секуляризации в начале XIX века. В 1834 году эти владения на берегу реки Везер перешли по наследству в собственность герцогского рода Ратиборов, став его резиденцией. Внутренние помещения перестроили, а на смену монастырской обстановке пришла роскошная мебель и другие предметы светского интерьера.

Нынешний глава рода Виктор фон Ратибор носит также титул князя Корвейского (Viktor Herzog von Ratibor und Fürst von Corvey), а на картах это место называется не монастырем, а замком Корвей. Именно благодаря усилиям герцогов Ратиборских этот уникальный архитектурно-исторический памятник дошел до наших дней в таком отличном состоянии.

Внутренний двор Корвейского замка Фото: Angela to Roxel/imageBROKER/picture alliance

Фреска "Брак в Кане Галилейской" на потолке Императорского зала в замке Корвей Фото: Schoening/picture alliance

Часовня в бывшем монастырском храме Фото: Stefan Ziese/Zoonar/picture alliance

Конец империи

В последний период своего существования в 1792-1803 годах имперское территориальное аббатство, насчитывавшее тогда чуть более десятка братьев-бенедиктинцев, имело статус церковного княжества. Оно было создано на монастырских землях по решению папы римского Пия VI, а монахи вошли в соборный капитул - коллегию священнослужителей епископского храма. Население княжества составляло всего двенадцать тысяч человек.

Прошение о предоставлении суверенитета было вызвано опасениями, что аббатство с обширными владениями будет поглощено епископством Падерборна. Однако все это не смогло уберечь его. Став церковным княжеством, Корвей разделили судьбу других таких государственных образований Священной Римской империи германской нации, прекратившей свое существование в 1806 году: они были распущены, а их земли перешли под контроль светских правителей. В случае с Корвеем сначала - одной из линий Нассауского дома, а затем оказались у нынешних владельцев.

Восстановление в стиле барокко

Одним из сложнейших периодов в истории бенедиктинского аббатства в Корвее является Тридцатилетняя война (1618-1648), во время которой древний монастырь был разграблен и почти полностью разрушен. Монахи на некоторое время даже были вынуждены перебраться в соседний город Хёкстер. В частности, была утрачена или похищена большая часть церковной утвари, произведений сакрального искусства и библиотеки.

Готические своды и барочное убранство монастырского храма в Корвее Фото: Georg Knoll/DUMONT /picture alliance

Главный алтарь бывшей монастырской церкви Стефана Первомученика и Святого Вита Фото: Robert B. Fishman/picture alliance

Храм бывшего монастыря сейчас используется в качестве приходской церкви Корвея Фото: Caroline Seidel/dpa/picture alliance

Изображения ангелов в церкви Стефана Первомученика и Святого Вита Фото: Robert B. Fishman/picture alliance

После заключения Вестфальского мира бенедиктинцы приступили к восстановлению обители на фундаментах старых зданий, но по архитектурной моде того времени - в стиле барокко. Новые монастырские корпуса стали своего рода оправой для уцелевшей древней жемчужины - каменного вестверка, монументального западного фасада церкви каролингских времен.

Средневековые монастыри, как известно, были центрами хранения и распространения знаний. В немецких землях Корвей занимал среди них особое место. Основы его библиотеки были заложены в IX-X столетиях. В стенах обители также работал скрипторий - мастерская по копированию рукописей, в Раннем Средневековье известная по всей Европе.

Саксонская история корвейского монаха

Помимо копирования текстов, здесь также занимались написанием собственных книг. Отдельного упоминания заслуживает история Саксонии в трех частях "Деяния саксов" ("Res gestae Saxonicae"), созданная корвейским монахом Видукиндом (Widukind von Corvey, 925-973) по просьбе дочери императора Оттона I (Otto I, 912-973) аббатисы Кведлинбургского монастыря Матильды (Mathilde, 955-999).

Работая над "Деяниями саксов", он пользовался старыми сагами, песнями и преданиями, разными античными и средневековыми источниками, а также собственными знаниями. Манускрипт монаха Видукинда стал одним из важных источников для многих поколений ученых, изучающих этот средневековый период.

Где уцелели "Анналы" Тацита

Особое место в истории культуры корвейская библиотека занимает из-за обнаруженной здесь в начале XVI века единственной сохранившейся в мире копии первых шести книг "Анналов" Тацита. Предполагается, что она была изготовлена в IX веке в монастыре немецкого города Фульда, а затем попала в Корвей, где на несколько столетий затерялась в огромном хранилище.

Почтовая марка "Корвейское аббатство - памятник Всемирного наследия", 2016 год Фото: picture-alliance/dpa/Kloster Corvey

В эпоху Возрождения по всей Европе велись поиски утраченных произведений античных авторов, имевших ключевое значение для ренессансных гуманистов. Библиотека древнего монастыря на Везере была для них открыта. По одной из версий, ученые из Италии, выдавшие себя за обычных паломников, в 1508 году обнаружили манускрипт "Анналов" и тайно, без ведома монахов, увезли в Рим, где в 1515 году было напечатано первое полное собрание сочинений этого древнеримского историка.

Не исключается, что действовали они напрямую по указанию папы Льва X. Манускрипт в Корвей из Италии не вернули, однако направили... печатный экземпляр. Сейчас рукопись хранится в государственной Библиотеке Медичи Лауренциана во Флоренции.

Один из библиотечных залов в замке Корвей Фото: Friedel Gierth/picture alliance

Во время Тридцатилетней войны богатейшая корвейская библиотека была разграблена. Многие манускрипты и книги из нее оказались в других собраниях, многие были навсегда утеряны. Несмотря на этот удар, в последующие два столетия монахи смогли собрать здесь новую значительную библиотеку. Однако она пострадала в ходе секуляризации.

Новые светские владельцы позже позаботились о продолжении многовековых традицией. Сейчас в этом бывшем монастыре, ставшем родовым замком, находится одна из крупнейших и ценнейших частных библиотек Германии, насчитывающая около 74 тысяч томов. Интересно не только само это собрание, но и библиотечные интерьеры в стиле классицизма и бидермейера со шкафами из разных ценных пород дерева.

Одновременно ведутся работы по созданию виртуальной исторической библиотеки книг и манускриптов, хранившихся когда-то в Корвейском монастыре: Nova Corbeia - Die virtuelle Bibliothek Corvey . Оригиналы находятся сейчас, в частности, в библиотеках Бонна, Берлина, Марбурга, Мюнстера и Падерборна.

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