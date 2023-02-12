Башня Мариенкирхе - колокольня без церкви в Висмаре

Храм Святой Марии в Висмаре являлся одним из важнейших памятников кирпичной готики всего балтийского региона. В 1960 году церковь взорвали по решению СЕПГ. | 14 фотографий

Она считалась одной из самых значимых готических церквей всего балтийского региона. После Второй мировой войны на восстановление висмарского храма Святой Марии - Мариенкирхе (Marienkirche или Sankt Marienkirche), согласно тогдашним подсчетам, потребовалось бы всего три года, два десятка рабочих и 835 тысяч марок ГДР. Затраты - ничтожные ввиду мировой значимости этого памятника архитектуры, но по решению СЕПГ храм взорвали, сохранив лишь колокольню.

Мариенкирхе в Висмаре на фотографии 1920-х годов Фото: arkivi/picture alliance

Ориентир для моряков

Возведенная в этом портовом городе в XIII-XIV веках, 80-метровая церковная башня Мариенкирхе на протяжении столетий служила ориентиром для капитанов морских судов и до сих пор отмечена на международных навигационных картах. Когда в 1960 году власти ГДР приговорили храм к уничтожению, именно это уберегло колокольню Мариенкирхе от сноса. Осиротевшая более шести десятилетий назад, колокольня храма Святой Марии продолжает быть главным архитектурным символом города.

Висмар, наряду с Любеком, Гамбургом и Штральзундом, входил в число богатейших членов Ганзейского союза. Главные приходские храмы, строившиеся на средства купцов и ремесленников, были зримой демонстрацией экономической мощи и городской свободы.

Характерным архитектурным стилем ганзейской эпохи являлась кирпичная готика. Этот стиль зародился в Средние века в Северной Германии под влиянием французской архитектуры. Затем с ганзейскими торговцами он распространился по всему балтийскому региону. В готическую эпоху из кирпича строили церкви и монастыри, ратуши и купеческие дома, приюты и городские стены...

Городские храмы Висмара

Кирпичная кладка фасада Фото: DW/Maksim Nelioubin

Сегодня памятники кирпичной готики Висмара внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Из трех главных церквей лучше всех сохранился храм Николая Чудотворца. На восстановление другого храма - церкви Святого Георгия, начатое после воссоединения Германии и занявшее два десятилетия, было потрачено 40 миллионов евро. От него - рукой подать до колокольни взорванной церкви Святой Марии.

Висмар до войны

Висмар на гравюре Маттеуса Мериана 1640 года Фото: public domain

Церковь Святой Марии в Висмаре на рисунке 1896 года Фото: public domain

Порт Висмара на картине XIX века из городской ратуши. Справа - Мариенкирхе, слева - Николайкирхе Фото: gemeinfrei

Облик города сильно изменился после налетов весной 1945 года, главной целью которых были авиационные заводы фирмы Dornier, но церкви бомбили тоже целенаправленно, чтобы деморализовать население. Мариенкирхе пострадала больше других. Обрушились своды и алтарная часть. Однако долгое время горожане даже не сомневались, что храм будет восстановлен - рано или поздно.

Колокольня становится бомбоубежищем

Колокольня церкви Святой Марии в Висмаре Фото: DW/Maksim Nelioubin

Один из двенадцати колоколов на башне храма Святой Марии в Висмаре Фото: DW/Maksim Nelioubin

Круг, нанесенный фосфоресцирующей краской внутри колокольни Фото: DW/Maksim Nelioubin

Ганзейские купцы строили прочно и на века. Во время Второй мировой войны колокольня храма Святой Марии, благодаря толстым кирпичным стенам, стала для сотен жителей соседних домов наземным бомбоубежищем. Внутри об этом до сих пор напоминают круги - ориентиры, светившиеся в темноте.

По просьбам общественности

Мариенкирхе в 1930 году во время съемок документального фильма "По следам Ганзы" ("Auf den Spuren der Hanse") режиссера Вальтера Хеге (Walter Hege) Фото: akg-images/picture alliance

Внешняя сторона обходной галереи вокруг алтарной части храма Святой Марии в 1930 году Фото: akg-images/picture alliance

Указание уничтожить храм поступило в Висмар в начале 1960 года. Чтобы придать этой варварской акции законный вид, руины объявили якобы опасными для соседних домов и детей, здесь игравших. Горожане и евангелические священники, узнав об этом, сразу же выступили с протестами - обращались с ними вплоть до кабинета министров ГДР, но ответа не получили.

В это же время в местную газету стали поступать обращения горожан, требовавших снести, как утверждалось, опасную развалину. Их исправно публиковали, чего нельзя сказать о письмах с протестами. Шесть столетий назад храм возводили на средства членов городского совета, поэтому формально принадлежал он городу, власти которого в ГДР посчитали себя вправе решать его судьбу, отстранив от решения здешнюю церковную общину.

Осиротевшая колокольня

Башенные часы на колокольне храма Святой Марии в Висмаре Фото: DW/Maksim Nelioubin

Фундамент церкви Святой Марии в Висмаре Фото: DW/Maksim Nelioubin

Колокольня храма Святой Марии. Такой вид открывается с колокольни на Рыночную площадь Фото: DW/Maksim Nelioubin

Час пробил 6 августа 1960 года в 9 часов 8 минут. Взрывали в несколько приемов - такими прочными оказались якобы опасные церковные развалины. Обломки и кирпичи вывозили на грузовиках одной из частей Красной Армии, располагавшихся в Висмаре. Позже, пропустив через дробильные машины, их использовали для производства элементов панельных жилых домов…

На башню можно подняться с экскурсией. С нее открывается потрясающий вид на город. Например, на Рыночную площадь с прекрасно отреставрированными фасадами, среди которых особенно выделяется "Старый швед" - кирпичный дом с готическим ступенчатым фронтоном.

Ближе к вечеру тень осиротевшей колокольни падает на остатки фундамента и новую невысокую кладку, с помощью которой после падения Берлинской стены здесь обозначили очертания храма, взорванного за год до начала ее строительства... Во времена ГДР на этом месте находилась автомобильная стоянка - прямо на могилах горожан, оставивших свой след в истории Висмара и похороненных в церкви Святой Марии.