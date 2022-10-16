Балтийский остров Пёль - ландшафты и пейзажи

Первые немецкие поселенцы прибыли на этот остров в Висмарской бухте в 1210 году. | 16 фотографий
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Остров Пёль (Ostseebad Insel Poel) - немецкий морской курорт на Балтике. Расположен недалеко от побережья Мекленбурга - Передней Померании в Висмарской бухте примерно в десяти километрах от Висмара. Площадь острова составляет всего 36 квадратных километров. Здесь постоянно проживает около 2,5 тысячи человек.
Название острова, по одной из версий, происходит от древнескандинавского имени, которым в германской мифологии называли бога света. По другой - от славянского выражения, обозначавшего плоское поле. Долгое время Пёль являлся своего рода островом раздора между немцами, датчанами и шведами.
Балтийский остров Пёль. Фотографии
В первые остров был упомянут в 1163 году в дарительной грамоте, составленной в Бремене и спустя десять лет подтвержденной императором Барбароссой. Первые немецкие поселенцы прибыли на Пёль в 1210 году. Примерно в это же время здесь был заложен островной храм. Долгое время обширными землями и многим здешними деревнями владели церковь и монастыри Северной Германии, в частности, Госпиталь Святого Духа в Любеке.
Окончательно под контроль Мекленбурга Пёль, находившийся до этого в собственности Швеции, вернулся в 1903 году. Гости острова могут подробно познакомиться с его историей в небольшом краеведческом музее, расположенном в Кирхдорфе.
В 1927 году между островом и материковой частью построили дамбу, по которой проходит автомобильная дорога, однако многие туристы предпочитают добираться сюда на паромах. Особой популярностью Пёль пользуется среди велосипедистов, а также любителей водных видов спорта.
В 1871 году здесь в Тиммендорфе установили маяк, чтобы указывать путь кораблям, следующим в Висмар - город, игравший важную роль еще в средневековом Ганзейском союзе. Для ганзейских купцов он был одним из главных портовых городов наряду со Штральзундом и Любеком. Своего значения для морской навигации маяк на острове Пёль не потерял до сих пор. В этом же месте на острове находятся рыбацкие причалы. Небольшой порт в Тиммендорфе также используется в качестве стоянки для спортивных лодок, катеров и яхт.