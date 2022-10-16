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Остров Пёль
Маяк в Тиммендорфе на острове Пёль в Балтийском мореФото: Frank Röder/imageBROKER/picture alliance
ТуризмГермания

Балтийский остров Пёль - ландшафты и пейзажи

Максим Нелюбин

Первые немецкие поселенцы прибыли на этот остров в Висмарской бухте в 1210 году. | 16 фотографий

https://www.dw.com/ru/ostrov-pjol/a-18845119

Остров Пёль (Ostseebad Insel Poel) - немецкий морской курорт на Балтике. Расположен недалеко от побережья Мекленбурга - Передней Померании в Висмарской бухте примерно в десяти километрах от Висмара. Площадь острова составляет всего 36 квадратных километров. Здесь постоянно проживает около 2,5 тысячи человек.

Название острова, по одной из версий, происходит от древнескандинавского имени, которым в германской мифологии называли бога света. По другой - от славянского выражения, обозначавшего плоское поле. Долгое время Пёль являлся своего рода островом раздора между немцами, датчанами и шведами.

Балтийский остров Пёль. Фотографии

Остров Пёль
Остров Пёль расположен около балтийского побережья немецкой земли Мекленбург - Передняя Померания Фото: H. Blossey/picture alliance / blickwinkel
Остров Пёль
Вид на город Висмар с берега острова ПёльФото: Jens Büttner/dpa/picture alliance
Остров Пёль
Пляж и кемпинг в ТиммендорфеФото: Luftbild Bertram/blickwinkel/picture alliance
Остров Пёль
Дорожка для пеших прогулок и поездок на велосипеде между населенными пунктами Ам Шварцен Буш и ГолльвицФото: Joachim Pinkawa/Zoonar/picture alliance
Остров Пёль
Лебеди на территории орнитологического заповедника Фото: Jens Büttner/dpa/picture alliance
Остров Пёль
Обрывистый берег на острове Пёль около ТиммендорфаФото: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/picture alliance
Остров Пёль
Чернозобики (Alpenstrandläufer) - перелетные птицы по время остановки на острове ПёльФото: Jens Büttner/dpa/picture alliance
Остров Пёль
Дома с типичными для этого региона тростниковыми крышами Фото: picture-alliance/dpa/A.. Burgi
Кирхдорф
Готическая островная церковь в Кирхдорфе. Первое письменное упоминание датировано 1259 годом Фото: Bildagentur-online/picture alliance
Висмарская бухта
Парусная яхта в Висмарской бухтеФото: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/picture alliance
Остров Пёль
Пляжные корзины на берегу Балтийского моряФото: Jens Büttner/dpa/picture alliance
Остров Пёль
Лодки около причалов в Кирхдорфе Фото: Jens Büttner/dpa/picture alliance
Остров Пёль
Поросшие водорослям и прибрежные камни и валуны Фото: picture-alliance/dpa/Doerr, C. & R
Остров Пёль
Парусник перед островом во время заката Фото: picture-alliance/dpa/J. Büttner

В первые остров был упомянут в 1163 году в дарительной грамоте, составленной в Бремене и спустя десять лет подтвержденной императором Барбароссой. Первые немецкие поселенцы прибыли на Пёль в 1210 году. Примерно в это же время здесь был заложен островной храм. Долгое время обширными землями и многим здешними деревнями владели церковь и монастыри Северной Германии, в частности, Госпиталь Святого Духа в Любеке.

Окончательно под контроль Мекленбурга Пёль, находившийся до этого в собственности Швеции, вернулся в 1903 году. Гости острова могут подробно познакомиться с его историей в небольшом краеведческом музее, расположенном в Кирхдорфе.

В 1927 году между островом и материковой частью построили дамбу, по которой проходит автомобильная дорога, однако многие туристы предпочитают добираться сюда на паромах. Особой популярностью Пёль пользуется среди велосипедистов, а также любителей водных видов спорта.

В 1871 году здесь в Тиммендорфе установили маяк, чтобы указывать путь кораблям, следующим в Висмар - город, игравший важную роль еще в средневековом Ганзейском союзе. Для ганзейских купцов он был одним из главных портовых городов наряду со Штральзундом и Любеком. Своего значения для морской навигации маяк на острове Пёль не потерял до сих пор. В этом же месте на острове находятся рыбацкие причалы. Небольшой порт в Тиммендорфе также используется в качестве стоянки для спортивных лодок, катеров и яхт.

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