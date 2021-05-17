 Самые популярные немецкие острова | Информация о Германии и советы туристам | DW | 17.05.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

По Германии

Самые популярные немецкие острова

Рюген, Зюльт, Узедом, Гельголанд… В Балтийском и Северном морях насчитывается около 80 немецких островов. Представляем самые известные и популярные.

  • Пляжные корзины

    Самые любимые немецкие острова

    Судя по всему, летние отпуска многие жители Германии в 2021 году проведут в своей стране. Особым спросом будут пользоваться острова на Балтийском и Северном морях, где даже до пандемии туристов всегда было много. В этой фотогалерее - самые популярные из них в алфавитном порядке.

  • Боркум

    Самые любимые немецкие острова

    Всего на этих двух морях Германии принадлежит почти восемьдесят островов. Многие из них - очень маленькие или необитаемые, некоторые закрыты для туризма - имеют статус птичьих заповедников. Однако нас интересуют только те, на которых есть отели, пансионы и частные апартаменты.

  • Амрум
    Еще по теме

    Самые любимые немецкие острова

    Остров Амрум (Amrum), Шлезвиг-Гольштейн. На фотографии - песчаные дюны на Амруме.

  • Бальтрум

    Самые любимые немецкие острова

    Остров Бальтрум (Baltrum), Нижняя Саксония. На фотографии - чайки на восточной оконечности острова.

  • Боркум
    Еще по теме

    Самые любимые немецкие острова

    Остров Боркум (Borkum), Нижняя Саксония. На фотографии - маяк на южной стороне острова.

  • Вангероге

    Самые любимые немецкие острова

    Остров Вангероге (Wangerooge), Нижняя Саксония. На фотографии - песчаный пляж на Вангероге.

  • Гельголанд

    Самые любимые немецкие острова

    Остров Гельголанд (Helgoland), Шлезвиг-Гольштейн. На фотографии - домики около причалов на острове Гельголанд.

  • Зюльт
    Еще по теме

    Самые любимые немецкие острова

    Остров Зюльт (Sylt), Шлезвиг-Гольштейн. На фотографии - Ваттовое мелководье между островами Зюльт и Фёр.

  • Йюст
    Еще по теме

    Самые любимые немецкие острова

    Остров Йюст (Juist), Нижняя Саксония. На фотографии - спасенные осиротевшие детеныши тюленей, выпущенные на свободу на острове Йюст.

  • Лангенес

    Самые любимые немецкие острова

    Остров Лангенес (Langeneß), Шлезвиг-Гольштейн. На фотографии - Лангенес во время шторма.

  • Лангеог
    Еще по теме

    Самые любимые немецкие острова

    Остров Лангеог (Langeoog), Нижняя Саксония. На фотографии - Лангеог с высоты птичьего полета.

  • Нордернай
    Еще по теме

    Самые любимые немецкие острова

    Остров Нордернай (Norderney), Нижняя Саксония. На фотографии - белощекие казарки и маяк на остове Нордернай.

  • Пелльворм

    Самые любимые немецкие острова

    Остров Пелльворм (Pellworm), Шлезвиг-Гольштейн. На фотографии - стадо овец около маяка на острове Пелльворм.

  • Пёль

    Самые любимые немецкие острова

    Остров Пёль (Poel), Мекленбург - Передняя Померания. На фотографии - типичные здешние дома с тростниковыми крышами.

  • Рюген
    Еще по теме

    Самые любимые немецкие острова

    Остров Рюген (Rügen), Мекленбург - Передняя Померания. На фотографии - неожиданные гости пляжа на рюгенском курорте Бинц.

  • Узедом
    Еще по теме

    Самые любимые немецкие острова

    Остров Узедом (Usedom), Мекленбург - Передняя Померания. На фотографии - морской причал на курорте Цинновиц.

  • Фемарн
    Еще по теме

    Самые любимые немецкие острова

    Остров Фемарн (Fehmarn), Шлезвиг-Гольштейн. На фотографии - ночное небо над Фемарном во время звездопада.

  • Фёр
    Еще по теме

    Самые любимые немецкие острова

    Остров Фёр (Föhr), Шлезвиг-Гольштейн. На фотографии - жительницы острова в традиционных одеждах.

  • Хиддензе
    Еще по теме

    Самые любимые немецкие острова

    Остров Хиддензе (Hiddensee), Мекленбург - Передняя Померания. На фотографии - маяк на холме Дорнбуш.

  • Шпикерог
    Еще по теме

    Самые любимые немецкие острова

    Остров Шпикерог (Spiekeroog), Нижняя Саксония. На фотографии - музейная конная узкоколейка на острове Шпикерог.

    Автор: Максим Нелюбин


  • Пляжные корзины

    Самые любимые немецкие острова

    Судя по всему, летние отпуска многие жители Германии в 2021 году проведут в своей стране. Особым спросом будут пользоваться острова на Балтийском и Северном морях, где даже до пандемии туристов всегда было много. В этой фотогалерее - самые популярные из них в алфавитном порядке.

  • Боркум

    Самые любимые немецкие острова

    Всего на этих двух морях Германии принадлежит почти восемьдесят островов. Многие из них - очень маленькие или необитаемые, некоторые закрыты для туризма - имеют статус птичьих заповедников. Однако нас интересуют только те, на которых есть отели, пансионы и частные апартаменты.

  • Амрум
    Еще по теме

    Самые любимые немецкие острова

    Остров Амрум (Amrum), Шлезвиг-Гольштейн. На фотографии - песчаные дюны на Амруме.

  • Бальтрум

    Самые любимые немецкие острова

    Остров Бальтрум (Baltrum), Нижняя Саксония. На фотографии - чайки на восточной оконечности острова.

  • Боркум
    Еще по теме

    Самые любимые немецкие острова

    Остров Боркум (Borkum), Нижняя Саксония. На фотографии - маяк на южной стороне острова.

  • Вангероге

    Самые любимые немецкие острова

    Остров Вангероге (Wangerooge), Нижняя Саксония. На фотографии - песчаный пляж на Вангероге.

  • Гельголанд

    Самые любимые немецкие острова

    Остров Гельголанд (Helgoland), Шлезвиг-Гольштейн. На фотографии - домики около причалов на острове Гельголанд.

  • Зюльт
    Еще по теме

    Самые любимые немецкие острова

    Остров Зюльт (Sylt), Шлезвиг-Гольштейн. На фотографии - Ваттовое мелководье между островами Зюльт и Фёр.

  • Йюст
    Еще по теме

    Самые любимые немецкие острова

    Остров Йюст (Juist), Нижняя Саксония. На фотографии - спасенные осиротевшие детеныши тюленей, выпущенные на свободу на острове Йюст.

  • Лангенес

    Самые любимые немецкие острова

    Остров Лангенес (Langeneß), Шлезвиг-Гольштейн. На фотографии - Лангенес во время шторма.

  • Лангеог
    Еще по теме

    Самые любимые немецкие острова

    Остров Лангеог (Langeoog), Нижняя Саксония. На фотографии - Лангеог с высоты птичьего полета.

  • Нордернай
    Еще по теме

    Самые любимые немецкие острова

    Остров Нордернай (Norderney), Нижняя Саксония. На фотографии - белощекие казарки и маяк на остове Нордернай.

  • Пелльворм

    Самые любимые немецкие острова

    Остров Пелльворм (Pellworm), Шлезвиг-Гольштейн. На фотографии - стадо овец около маяка на острове Пелльворм.

  • Пёль

    Самые любимые немецкие острова

    Остров Пёль (Poel), Мекленбург - Передняя Померания. На фотографии - типичные здешние дома с тростниковыми крышами.

  • Рюген
    Еще по теме

    Самые любимые немецкие острова

    Остров Рюген (Rügen), Мекленбург - Передняя Померания. На фотографии - неожиданные гости пляжа на рюгенском курорте Бинц.

  • Узедом
    Еще по теме

    Самые любимые немецкие острова

    Остров Узедом (Usedom), Мекленбург - Передняя Померания. На фотографии - морской причал на курорте Цинновиц.

  • Фемарн
    Еще по теме

    Самые любимые немецкие острова

    Остров Фемарн (Fehmarn), Шлезвиг-Гольштейн. На фотографии - ночное небо над Фемарном во время звездопада.

  • Фёр
    Еще по теме

    Самые любимые немецкие острова

    Остров Фёр (Föhr), Шлезвиг-Гольштейн. На фотографии - жительницы острова в традиционных одеждах.

  • Хиддензе
    Еще по теме

    Самые любимые немецкие острова

    Остров Хиддензе (Hiddensee), Мекленбург - Передняя Померания. На фотографии - маяк на холме Дорнбуш.

  • Шпикерог
    Еще по теме

    Самые любимые немецкие острова

    Остров Шпикерог (Spiekeroog), Нижняя Саксония. На фотографии - музейная конная узкоколейка на острове Шпикерог.

    Автор: Максим Нелюбин


Где находятся "Немецкие Гавайи" и "Фризские Карибы"? На каком немецком острове недвижимость стоит дороже лондонской, а где запрещено движение автомобильного транспорта? Какой из них упоминается в трудах античного историка Страбона? Сколько мест насчитывается в островных отелях и пансионах… Ответы на эти вопросы, а также другая интересная и полезная информация - в визитных карточках по ссылкам ниже.

Визитные карточки

Амрум - маленький остров больших просторов

Этот морской курорт находится посреди национального парка, имеющего статус Всемирного природного наследия.  

Бальтрум - остров без машин и названий улиц

Очень маленький остров, вызывающий большую любовь. Так говорят о Бальтруме его жители.  

Боркум - морской курорт с океанским климатом

Ежегодно на этот популярном морском курорте отдыхают около 300 тысяч человек.  

Вангероге - остров, принадлежавший Екатерине II

Некоторое время этот немецкий остров в Северном море принадлежал Российской короне, но было это очень давно.  

Гельголанд - остров беспошлинной торговли

Его любили пираты. Им владели датчане, немцы, британцы. Восхищался Гейне. Здесь произвели самый мощный неядерный взрыв в истории человечества.  

Гламурный Зюльт, или 30 тысяч евро за метр²

Цены на недвижимость здесь - лондонские, а кое-где на этом немецком острове - даже выше, но для туристов найдется достаточно мест в отелях.  

Йюст - морской курорт без автомобилей

Йюст - один из шести немецких островов Северного моря, полностью свободных или почти свободных от автомобилей.  

Лангеог - длинный остров высоких дюн

Первый курортник отдохнул здесь в 1830 году, а первое письменное упоминание этого острова связано с походами Друза Старшего более двух тысяч лет назад.  

Нордернай - остров с собственным блогером

Этот остров в Северном море в 2019 году вошел в тройку самых любимых немецких островов по версии сайта travelbook.de - после Боркума и Рюгена.  

Рюген - самый большой и самый зеленый

Если будить немцев ночью и спрашивать название какого-нибудь немецкого острова, то большинство ответит: "Rügen".  

Узедом - немецкий курорт для Горького и Толстого

По этому острову в Балтийском море проходит германо-польская граница, но она сейчас не разделяет, а соединяет.  

Фемарн - самый солнечный остров Германии

Солнце над этим островом светит 2200 часов в году, поэтому Фемарн и в шутку, и всерьез называют "Немецкими Гавайями".  

Фёр - карибский остров в Северном море

"Фёр - это фризские Карибы!" - так и никак иначе приветствуют посетителей на туристическом сайте этого немецкого острова.  

"Балтийский Капри" - Хиддензе

Балтийский остров Хиддензе славится ландшафтным разнообразием и богатой природой. Среди достопримечательностей - живописный маяк и дача нобелевского лауреата…  

Шпикерог - любимый остров федеральных президентов

Постоянными гостями этого немецкого острова были три президента Германии. Один из них даже женился в здешней церкви.  

Балтийское море

10 аргументов в пользу отдыха на Балтийском море

Общая протяженность балтийского побережья в немецких землях Мекленбург - Передняя Померания и Шлезвиг-Гольштейн составляет почти 2250 километров.  

Северное море

10 аргументов в пользу отдыха на Северном море

Побережье Северного моря и его острова - один из самых популярных туристических регионов Германии.  

Контекст

Самые любимые немецкие острова  

Аудио- и видеофайлы по теме

Рыболовецкая гавань в Заснице - #DailyDrone  

Охотничий замок Границ - #DailyDrone  

Бинц - #DailyDrone  

Морской причал Зеллин - #DailyDrone  

Также по теме

Пляжные корзины

Самые любимые немецкие острова 17.05.2021

На Балтийском и Северном морях Германии принадлежит около восьмидесяти островов.

Seebäder in Deutschland Prerow

10 лучших морских курортов Германии (фотогалерея) 19.06.2020

В нашей подборке - Зюльт, Рюген, Хиддензе, Йюст, Боркум, Санкт-Петер-Ординг, Узедом, Амрум, Тиммендорфер-Штранд и Преров. Порядок - произвольный.

Зюльт

Немецкие морские курорты 19.06.2020

В нашей подборке - самые популярные и известны немецкие курорты на Балтике и Северном море.

Реклама