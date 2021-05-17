Самые популярные немецкие острова

Рюген, Зюльт, Узедом, Гельголанд… В Балтийском и Северном морях насчитывается около 80 немецких островов. Представляем самые известные и популярные.
Где находятся "Немецкие Гавайи" и "Фризские Карибы"? На каком немецком острове недвижимость стоит дороже лондонской, а где запрещено движение автомобильного транспорта? Какой из них упоминается в трудах античного историка Страбона? Сколько мест насчитывается в островных отелях и пансионах… Ответы на эти вопросы, а также другая интересная и полезная информация - в визитных карточках по ссылкам ниже.
Этот морской курорт находится посреди национального парка, имеющего статус Всемирного природного наследия.
Очень маленький остров, вызывающий большую любовь. Так говорят о Бальтруме его жители.
Ежегодно на этот популярном морском курорте отдыхают около 300 тысяч человек.
Некоторое время этот немецкий остров в Северном море принадлежал Российской короне, но было это очень давно.
Его любили пираты. Им владели датчане, немцы, британцы. Восхищался Гейне. Здесь произвели самый мощный неядерный взрыв в истории человечества.
Цены на недвижимость здесь - лондонские, а кое-где на этом немецком острове - даже выше, но для туристов найдется достаточно мест в отелях.
Йюст - один из шести немецких островов Северного моря, полностью свободных или почти свободных от автомобилей.
Первый курортник отдохнул здесь в 1830 году, а первое письменное упоминание этого острова связано с походами Друза Старшего более двух тысяч лет назад.
Этот остров в Северном море в 2019 году вошел в тройку самых любимых немецких островов по версии сайта travelbook.de - после Боркума и Рюгена.
Если будить немцев ночью и спрашивать название какого-нибудь немецкого острова, то большинство ответит: "Rügen".
По этому острову в Балтийском море проходит германо-польская граница, но она сейчас не разделяет, а соединяет.
Солнце над этим островом светит 2200 часов в году, поэтому Фемарн и в шутку, и всерьез называют "Немецкими Гавайями".
"Фёр - это фризские Карибы!" - так и никак иначе приветствуют посетителей на туристическом сайте этого немецкого острова.
Балтийский остров Хиддензе славится ландшафтным разнообразием и богатой природой. Среди достопримечательностей - живописный маяк и дача нобелевского лауреата…