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Достопримечательности Северного моря в Германии

Тематическая страница DW "Достопримечательности Северного моря в Германии".

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Контекст

Цветущий орешник

Куда податься аллергикам в Германии?

Куда податься аллергикам в Германии?

Где в Германии можно хотя бы на время спастись от пыльцы, вызывающей сезонные аллергии?
Туризм13 марта 2024 г.
Старый маяк на острове Вангероге

На немецкий остров требуется спортивный смотритель маяка

На немецкий остров требуется спортивный смотритель маяка

Необычная вакансия на острове Вангероге в Северном море привлекла внимание немецких СМИ.
Туризм9 февраля 2024 г.
Люди в лодке

Пляжи немецкого острова оказались среди лучших в мире

Пляжи немецкого острова оказались среди лучших в мире

Пляжи острова Зюльт попали в сотню лучших мире по версии путеводителя Lonely Planet.
Туризм1 февраля 2024 г.14 фото
Остров Вангероге

Не могут найти! Живописному острову требуется машинист

Не могут найти! Живописному острову требуется машинист

На немецком острове Вангероге вновь ищут машиниста для здешней узкоколейки Deutsche Bahn.
Туризм15 ноября 2023 г.
Пляжные корзины

В Германии прошли аукционы по продаже пляжных корзин

В Германии прошли аукционы по продаже пляжных корзин

На немецких курортах насчитывается более 100 тысяч плетеных пляжных корзин.
Туризм16 октября 2023 г.
Ваттовое мелководье

Археологи нашли в Германии "Атлантиду Северного моря"

Археологи нашли в Германии "Атлантиду Северного моря"

Немецким ученым удалось обнаружить фундамент большого кирпичного храма - посреди Ваттового мелководья.
Туризм23 июня 2023 г.
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