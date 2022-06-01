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Достопримечательности Северного моря в Германии
Тематическая страница DW "Достопримечательности Северного моря в Германии".
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Контекст
Куда податься аллергикам в Германии?
Куда податься аллергикам в Германии?
Где в Германии можно хотя бы на время спастись от пыльцы, вызывающей сезонные аллергии?
Туризм
13.03.2024
13 марта 2024 г.
На немецкий остров требуется спортивный смотритель маяка
На немецкий остров требуется спортивный смотритель маяка
Необычная вакансия на острове Вангероге в Северном море привлекла внимание немецких СМИ.
Туризм
09.02.2024
9 февраля 2024 г.
Пляжи немецкого острова оказались среди лучших в мире
Пляжи немецкого острова оказались среди лучших в мире
Пляжи острова Зюльт попали в сотню лучших мире по версии путеводителя Lonely Planet.
Туризм
01.02.2024
1 февраля 2024 г.
14 фото
Не могут найти! Живописному острову требуется машинист
Не могут найти! Живописному острову требуется машинист
На немецком острове Вангероге вновь ищут машиниста для здешней узкоколейки Deutsche Bahn.
Туризм
15.11.2023
15 ноября 2023 г.
В Германии прошли аукционы по продаже пляжных корзин
В Германии прошли аукционы по продаже пляжных корзин
На немецких курортах насчитывается более 100 тысяч плетеных пляжных корзин.
Туризм
16.10.2023
16 октября 2023 г.
Археологи нашли в Германии "Атлантиду Северного моря"
Археологи нашли в Германии "Атлантиду Северного моря"
Немецким ученым удалось обнаружить фундамент большого кирпичного храма - посреди Ваттового мелководья.
Туризм
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23 июня 2023 г.
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