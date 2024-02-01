Пляжи немецкого острова оказались среди лучших в мире
Пляжи немецкого острова Зюльт в Северном море попали в сотню лучших мире по версии популярного путеводителя Lonely Planet. Как они выглядят?
Путеводитель Lonely Planet включил пляжи Зюльта в число своих рекомендаций - список "100 of the World’s Most Incredible Beaches", опубликованный в конце января 2024 года.
Хороший повод, чтобы взглянуть на Зюльт поближе. Среди других лучших пляжей в этой части Европы оказались Haukland Beach - в Норвегии, Berneray West Beach - в Шотландии и Durdle Door Beach - в Англии.
В прошлом году остров Зюльт также попал список "The World's Greatest Places of 2023" журнала Time - пятидесяти мест для поездок по всему миру, выбранных этой редакцией.
Песчаные пляжи Зюльта протянулись на несколько десятков километров. Каждый найдет здесь себе участок по вкусу и предпочтениям.
Ежегодно в отелях, пансионах и частных апартаментах на этом острове отдыхает около 450 тысяч человек. Если прибавить останавливающихся на здешних кемпингах, то получится более 600 тысяч.
Так Зюльт выглядит с высоты птичьего полета. Любители этого острова в Германии часто размещают небольшие наклейки с хорошо узнаваемыми очертаниями Зюльта на своих машинах.
Зюльт находится посреди Ваттового моря - морского мелководья и уникальной экологической системы, включенной в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Эта фотография сделана после зимнего шторма.
На острове особенно заботятся об этих симпатичных обитателях Северного моря. Часть береговой линии отведена для отдыха тюленей.
Местные овечки - постоянные обитатели здешних ландшафтов, охотно позирующие для фотографов, начиная с самого юного возраста.
Побережье Зюльта - прекрасное место, чтобы заняться серфингом. Здесь также проводится популярный турнир Windsurf World Cup Sylt.
Живописный прибрежный ландшафт - утес около деревни Морзум.
На острове есть несколько маяков. Этот расположен посреди песчаных дюн около Кампена.
Такие деревянные сваи используют на Зюльте и других немецких островах для защиты от размытия песчаных пляжей во время непогоды.
Даже в полный штиль деревья здесь показывают, в каком направлении на этом острове обычно дует ветер…