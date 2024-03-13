Куда податься аллергикам в Германии?

Весна - время обострения сезонных аллергий. Где в Германии можно хотя бы на время спастись от пыльцы, вызывающей болезненные симптомы?

Орешник (по-немецки - Hasel), ольха (Erle), береза (Birke), травы (Gräser), рожь (Roggen), полынь (Beifuß), амброзия (Ambrosia), ясень (Esche)... У людей, страдающих от сезонных аллергий - сенной лихорадки или поллиноза, уже одни названия этих растений вызывают неприятные чувства и дискомфорт, связанный с предчувствием жжения в глазах, слезотечения, першения в горле, всерьез и надолго заложенного носа, ощущений усталости и слабости.

Согласно оценкам экспертов, в одной только Германии такие проблемы из-за аномальной реакции иммунной системы на пыльцу в разной степени затрагивают около 10 миллионов взрослых жителей страны и около 1,5 миллиона детей. В целом же от разных видов аллергий (пищевых, перекрестных, бытовых, лекарственных, контактных, на укусы насекомых и так далее) здесь страдает около 25 миллионов человек. В некоторых случаях аллергические реакции могут представлять угрозу для жизни, однако и обычные легкие симптомы особой радости никому не доставляют.

Согласно народной примете, если на немецком телевидении после некоторого зимнего затишья вновь появились ролики об антигистаминных препаратах и соответствующе плакаты выставили в витринах аптек вместо рекламы безрецептурных медикаментов от простуд, значит в Германию уже пришла весна!

Домашний воробей на ветке обыкновенной полыни Фото: blickwinkel/McPHOTO/picture alliance

Где узнать информацию об уровне содержания пыльцы?

Немецкие метеорологи включают информацию о наличии и концентрации основных аллергенов в воздухе на территории страны в свои региональные и местные сводки и прогнозы, которые доступны в разных мобильных приложениях и на сайте немецкой метеослужбы DWD . В Германии первые неприятные симптомы некоторые аллергики отчетливо начинают замечать уже в где-то феврале, когда в воздухе заметно увеличивается содержание пыльцы ольхи и орешника - первых весенних ласточек сезонных аллергий.

В 2024 году в некоторых местах эти деревья и кустарники начали цвести уже 5 января, но затем, после похолодания, процесс на пару недель приостановился. Заканчивают эту череду в Германии разные виды амброзии, пик цветения которых приходится на август, но заметная для аллергиков концентрация пыльцы этих травянистых растений может наблюдаться здесь вплоть до октября. При этом потепление климата приводит к изменению сроков и увеличению периодов цветения разных проблемных растений.

Сезонные аллергии - диагностика, лечение, профилактика

Чтобы точно выявить причину сезонной аллергии, нужно проконсультироваться с врачом и пройти специальную диагностику. Затем, в зависимости от результатов и остроты симптомов, пациентам назначают лечение: капли, спреи, таблетки или длительную терапию - десенсибилизацию. Некоторым удается обходиться без медикаментов, придерживаясь определенных правил профилактики - в частности, меньше находиться на свежем воздухе в период цветения, после возвращения с улицы принимать душ и менять одежду, чаще проводить влажную уборку, пользоваться очистителями воздуха со специальными фильтрами, перейти на щадящий рацион питания, чтобы избегать перекрестных аллергий.

Некоторые жители Германии, чтобы хотя бы на пару дней или недель отдохнуть от симптомов аллергии, отправляются на морское побережье или в горы, то есть уезжают подальше из своих регионов в разгар цветения растений, пыльца которых вызывает подобного рода аномальную реакцию иммунной системы организма.

При этом некоторые немецкие курорты и коммуны уделяют таким гостям особое внимание: предлагают специальные сервисы, обучают персонал и получают сертификаты Европейского фонда по исследованию аллергий (ECARF ) - некоммерческого общества, основанного в Германии в 2003 году и сотрудничающего с берлинской клиникой Шарите. Сертификаты ECARF также присваиваются разным аллергобезопасным товарам и услугам - от постельных принадлежностей до косметики.

Немецкий остров Боркум в Северном море Фото: imagebroker/IMAGO

Боркум - целый остров для аллергиков

Еще в 2013 году свою первую сертификацию ECARF успешно прошел целый немецкий остров - расположенный в Северном море Боркум (Borkum ), давно пользующийся популярностью среди людей, страдающих от сезонных аллергий и астмы. Ежегодно сюда приезжает на отдых и лечение около 300 тысяч человек.

Здешний особый морской климат способствует смягчению симптомов и помогает укрепить организм. Плюс благодаря сильному ветру и удаленности от континента в островном воздухе, богато насыщенном ионами соли, содержится лишь незначительное количество пыльцы и других веществ, вызывающих аллергические реакции.

Боркум входит в число немецких Восточно-Фризских островов. Часть прилегающих мелководий принадлежит национальному парку Нижнесаксонское ваттовое море - одному из немецких природных памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Отели, пансионы, магазины и предприятия общественного питания Боркума прошли соответствующие проверки и соблюдают рекомендации для приема и обслуживания гостей, страдающих от разного вида аллергий, включая аллергии пищевые и бытовые. Например, в сертифицированных гостиницах отказались от ковровых покрытий, при уборке помещений используют пылесосы со специальными фильтрами, постели застилают антимикробным бельем, чтобы препятствовать появлению пылевых клещей.

В булочных и кондитерских этого курорта, в частности, предлагают продукты без глютена и орехов, в ассортименте кафе есть мороженое без лактозы и так далее. Сотрудники, работающие в туристическом секторе, получили дополнительную квалификацию, позволяющую лучше учитывать потребности гостей с разными аллергиями, отвечать на вопросы и так далее. То есть здесь и в других таких местах стараются по возможности создать максимально комфортные условия для этой категории посетителей.

Градирня на термальном курорте Бад-Зальцуфлен в Вестфалии Фото: S. Ziese/blickwinkel/picture alliance

Термальный курорт Бад-Зальцуфлен

Однако места, подходящие для отдыха людей с разными аллергиями, в Германии есть не только на островах и морском побережье. В 2015 году свой такой курорт появился в земле Северный Рейн - Вестфалия, когда сертификацию по стандартам ECARF прошла коммуна Бад-Зальцуфлен (Bad Salzuflen ), известная своими термальными источниками.

Подышать воздухом, насыщенным полезными ионами, здесь можно, посетив соляную градирню. Раньше такие сооружения строили на соляных промыслах. Стекая вниз по терновым веткам соляной раствор, который качали из подземного источника, становился более насыщенным, что снижало расход топлива, когда он затем поступал отсюда на солеварню. Сейчас такие градирни используют на разных немецких курортах в оздоровительных целях.

Терапевтический сеанс в оздоровительной штольне в Норденау Фото: Klaus Rose/picture alliance

Шмалленбергер-Зауэрланд

Регион Шмалленбергер-Зауэрланд с общиной для отдыха Эслоэ (Schmallenberger Sauerland mit der Ferienregion Eslohe ), впервые получившие сертификат ECARF в 2013 году, также находится в земле Северный Рейн - Вестфалия. Одной из здешних медицинско-туристических достопримечательностей является так называемая оздоровительная штольня в Норденау (Heilstollen Nordenau ), в который раньше добывали сланцевый шифер.

Вот уже более пятнадцати лет эту штольню используют для проведения 25-минутных лечебных ингаляционных сеансов. Постоянная температура составляет здесь около восьми градусов круглый год при почти 100-процентной влажности воздуха.

Этот микроклимат позитивно влияет на состояние пациентов с заболеваниями дыхательных путей, легких и аллергиями. Особый эффект терапия в оздоровительной штольне оказывают на детей и подростков, страдающих бронхиальной астмой. Питьевая вода из этой штольни отличается особой мягкостью и низким содержанием натрия.

Живописный ландшафт альпийских предгорий около Швангау Фото: Peter Schickert/picture alliance

Климатический курорт Швангау

В 2016 году список сертифицированных коммун в Германии пополнил лечебный климатический курорт Швангау (Heilklimatischer Kurort Schwangau ) в Баварии, около которого находится всемирно известный замок Нойшванштайн. Соответствующую проверку ECARF здесь успешно прошло около 25 предприятий гостиничного бизнеса и туристического сектора. В 2022 году сертификат был обновлен.

Проверки и подтверждение сертификатов

Как сообщили DW в Европейском фонде по исследованию аллергий, в данный момент ECARF осуществляет большой проект по ресертификации коммун и курортов, итоги которого будут представлены позже.

Сертификаты ECARF могут также получать отдельные предприятия туристической отрасли. Такие сертифицированные гостевые апартаменты есть, например, на балтийском курорте Гросенброде (Großenbrode) в земле Шлезвиг-Гольштейн. Еще одним таким местом на побережье является морской курорт Бабе (Baabe) на балтийском острове Рюген в земле Мекленбург - Передняя Померания.