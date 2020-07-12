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Фото: Udo Bernhart/picture alliance

Ваттовое море

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Ваттовое море - прибрежное мелководье Северного моря.

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Контекст

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