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Фото: Udo Bernhart/picture alliance
Ваттовое море
Публикации по теме
Ваттовое море - прибрежное мелководье Северного моря.
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Контекст
10 причин любить Шлезвиг-Гольштейн
10 причин любить Шлезвиг-Гольштейн
Представляем достопримечательности самой северной федеральной земли Германии. | 11 фотографий
Туризм
25.08.2022
25 августа 2022 г.
Национальные парки в Германии
Национальные парки в Германии
Шестнадцать национальных парков в Германии - от Баварского леса до Нижнесаксонских ваттов. | 19 фотографий
Туризм
11.06.2022
11 июня 2022 г.
10 причин любить Северное море
10 причин любить Северное море
Побережье и острова Северного моря - один из самых популярных туристических регионов Германии. | 11 фотографий
Туризм
08.06.2022
8 июня 2022 г.
Дыхание Ваттового моря
Дыхание Ваттового моря
Жизнь Ваттового моря - в голландско-немецком фильме "Дыхание моря".
Культура
17.08.2021
17 августа 2021 г.
Ваттовое море в Германии
Ваттовое море в Германии
Немецкий глагол "waten" означает "переходить вброд, шлепать по воде или грязи".
Туризм
30.06.2021
30 июня 2021 г.
Морские лисицы возвращаются к немецким берегам
Морские лисицы возвращаются к немецким берегам
Последний раз морскую лисицу в немецких прибрежных водах Северного моря видели 40 лет назад. Но эта информация устарела,
Туризм
12.07.2020
12 июля 2020 г.
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