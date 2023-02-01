Какие тюлени обитают в Германии и где на них посмотреть?

Сможете ли вы без труда и невооруженным глазом отличить тюленя обыкновенного (нем. Seehund) от тюленя длинномордого (нем. Kegelrobbe)? Тюлени этих двух видов (и никакие другие) обитают в дикой природе в Германии - в прибрежных регионах Северного и Балтийского морей, в частности, на территории Ваттового мелководья (Wattenmeer) - одного из 16 немецких национальных парков и объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Для защиты и охраны тюленей в Германии работает два специальных центра - Seehund-Aufzuchtstationen. В Европе еще три находятся в соседних Нидерландах и один - в Ирландии. Немецкие приюты для тюленей расположены в городе-курорте Норддайх в Нижней Саксонии и во Фридрихскоге в Шлезвиг-Гольштейне. Ежегодно на каждой из этих станций в Германии выхаживают и выпускают в море до двухсот молодых тюленей, осиротевших или потерявшихся.

Помимо выполнения разных задач по охране природы, эти станции также ведут научную, просветительскую, информационную и педагогическую работу. В конце января во Фридрихскоге в посетительском центре станции официально открыли новую экспозицию, посвященную местным, то есть родным немецким тюленям в Ваттовом море - "Heimische Robben im Weltnaturerbe Wattenmeer".

Тюлени во Фридрихскоге. Фотографии

Проекция кадров подводной съемки на потолке в одном из помещений новой экспозиции Фото: Marcus Brandt/dpa/picture alliance

Один из длинномордых тюленей (они же - горбоносые или серые тюлени) во Фридрихскоге Фото: Marcus Brandt/dpa/picture alliance

Любопытный длинномордый тюлень наблюдает за посетителями через окно из просторного бассейна Фото: Marcus Brandt/dpa/picture alliance

Обыкновенный тюлень совершает подводный заплыв на спине Фото: Alimdi/Arterra/imageBROKER/picture alliance

Руководитель станции во Фридрихскоге Таня Розенбергер (Tanja Rosenberger) и министр экологии земли Шлезвиг-Гольштейн Тобиас Гольдшмидт (Tobias Goldschmidt) во время открытия новой выставки Фото: Marcus Brandt/dpa/picture alliance

"Тюленья панорама" - смотровая площадка новой экспозиции Фото: Marcus Brandt/dpa/picture alliance

Длинномордый тюлень по кличке Неми во Фридрихскоге Фото: Marcus Brandt/dpa/picture alliance

Аппетитная рыба из рук министра Фото: Marcus Brandt/dpa/picture alliance

Пора подкрепиться... Длинномордый или обыкновенный? Решайте сами! Фото: Marcus Brandt/dpa/picture alliance

Новая экспозиция

Тюлени не знают о существовании государственных границ и границ заповедников, поэтому авторы новой постоянной экспозиции основное внимание уделили соседству этих диких животных и человека, отмечает информационное агентство dpa. Посетители могут получить информацию о среде обитания тюленей в прибрежных регионах Германии, биологических особенностях, опасностях и угрозах для обоих видов, а также мерах по защите.

Интерактивная и познавательная экспозиция рассчитана на посетителей всех возрастов. Особое внимание привлекает примерно двадцатиметровая стена со стеклянными окнами, через которые можно наблюдать за здешними обитателями, плавающими в бассейне.

Длинномордые тюлени в Германии

Длинномордые тюлени - самые крупные хищники в Германии. 100 лет назад в результате охоты они были почти полностью истреблены. В немецкой части Северного моря постоянные популяции этих ластоногих есть около островов Амрум, Гельголанд и Йюст. В Германии численность постепенно увеличивается. Сейчас этих тюленей также можно увидеть около островов Боркум и Бальтрум.

По данным на 2019 год, немецкая популяция длинномордых тюленей в Ваттовом море и около острова Гельголанд составила около 6,5 тысяч животных. В начале 2010-х годов - не превышала здесь и нескольких сотен.

Обыкновенные тюлени в Ваттовом море

Обыкновенные тюлени - самые известные обитатели Ваттового моря. С мая по сентябрь они используют здешние песчаные косы и отмели для выращивания потомства и поэтому собираются в группы. Маленькие тюлени появляются на свет в июне - начале июля на суше. Первый раз оказываются в воде уже во время первого же здешнего прилива.

Несмотря на угрозы и проблемы, вызываемые загрязнением воды, болезнями, вмешательством человека в среду обитания и так далее, популяция обыкновенных тюленей в Ваттовом море в последнее время остается на стабильно высоком уровне - около 20-25 тысяч. При этом она быстро восстановилась после двух эпидемий тюленьей чумы в 1988 и 2002 годах, в результате которых здесь погибла примерно половина животных.

Ваттовое море и охрана природы

Станция во Фридрихскоге (Seehundstation Friedrichskoog ) была открыта в 1985 году. Она и станция в Норддайхе являются единственными такими центрами в Германии, которые имеют право принимать, выхаживать и выпускать обратно в дикую природу потерявшихся или осиротевших детенышей тюленей. Вопросы охраны этих животных закреплены в специальной международной конвенции.

Ваттовое море - так называют прибрежное мелководье Северного моря. Общая площадь этого необычного ландшафта и уникальной среды обитания составляет более 10 тысяч квадратных километров. В 2009 году часть Ваттового моря была включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Затем территорию дважды расширяли - в 2011 и 2014 годах. Сейчас площадь этого межгосударственного объекта Всемирного наследия в Германии, Дании и Нидерландах составляет в общей сложности 1100 квадратных километров. Здесь обитает и встречается около 10 тысяч видов животных и растений, среди них - около сотни видов птиц и более сотни видов рыб.

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