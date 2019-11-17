Бальтрум - немецкий остров без машин и названий улиц

Очень маленький остров, вызывающий большую любовь - так говорят о Бальтруме здешние жители. Остров имеет официальный статус лечебного морского курорта.

Остров Бальтрум (Baltrum) - самый маленький из шести Восточно-Фризских островов, расположенных в Северном море у побережья федеральной земли Нижняя Саксония: пять километров в длину, полтора километра в ширину и никаких автомобилей.

Бальтрум - самый маленький Восточно-Фризский остров в Северном море Фото: Sina Schuldt/dpa/picture alliance

Жители, курортники и просто туристы передвигаются здесь пешком, на велосипедах или лошадиных повозках. Названий улиц на острове нет. Номера домам дают в хронологическом порядке в зависимости от даты строительства.

Большую часть территории острова занимают живописные песчаные дюны и маршевые луга, заливаемые морской водой. Также здесь растет несколько сортов шиповника: морщинистый, который немцы также называют сибирским или камчатским (Sibirische Kartoffelrose, Kamtschatka-Rose), собачий - Hundsrose, а также колючейший - Dünenrose.

Ландшафт острова Бальтрум Фото: Ralf Kalytta/vizualeasy/picture alliance

К числу самых старых зданий относится островной храм, возведенный в 1820-х годы, когда на Бальтруме проживало около семидесяти человек. Колокол для этой церкви сняли с голландского корабля, севшего по соседству на мель.

Островная церковь на Бальтруме Фото: picture alliance/U. Bernhart

В 1966 году острову присвоили официальный статус лечебного морского курорта. Здесь есть центр талассотерапии, в котором можно, среди прочих процедур, принять грязевые ванны с морским илом. Морским курортом, то есть купальней Бальтрум стал еще в 1876 году, примерно на сто лет позже соседнего острова Нордернай.

Остров Бальтрум. Фотографии

Песчаные дюны на острове Бальтрум. Здесь живет всего шестьсот человек, но ежегодно отдыхает около 70 тысяч туристов. Примерно столько же приезжает сюда на один день - без ночевки Фото: picture alliance/blickwinkel/G. Franz

На острове запрещено движение автомобильного транспорта Фото: picture alliance/dpa/I. Wagner

На острове водятся фазаны. Этот попал в объектив фотокамеры во время токования Фото: picture alliance/H. Bäsemann

Типичное растение прибрежных песчаных дюн армерия приморская. Немецкое название - Grasnelke, в переводе - травяная гвоздика Фото: picture-alliance/blickwinkel/A. Jagel

Ваттовое мелководье перед Бальтрумом. Во время отлива здесь можно поучаствовать в пешеходной экскурсии Фото: picture alliance/dpa/J. Stratenschulte

Завсегдатаи здешних пляжей - большие и маленькие тюлени Фото: picture alliance/U. Bernhart

Прибрежный краб - один из обитателей ваттового мелководья, которых показывают туристам Фото: picture alliance/dpa/J. Stratenschulte

Здешнее мелководье является частью Национального парка Нижнесаксонские ватты и имеет статус Всемирного природного наследия ЮНЕСКО Фото: picture alliance/blickwinkel/A. Jagel

Добраться на Бальтрум можно на пароме. Также на острове есть взлетно-посадочная полоса для легких самолетов, которые используются, в частности, для обзорных экскурсий. Остров находится на территории Национального парка Нижнесаксонское ваттовое мелководье, включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Визитная карточка острова Бальтрум

Регион: Северное море

Федеральная земля: Нижняя Саксония

Площадь: 6,5 км²

Население: 630 человек

Количество мест в отелях, пансионах и туристических апартаментах: 3,5 тысячи

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