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Бальтрум - немецкий остров без машин и названий улиц

Максим Нелюбин

Очень маленький остров, вызывающий большую любовь - так говорят о Бальтруме здешние жители. Остров имеет официальный статус лечебного морского курорта.

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Морж на острове Бальтрум
Редкий гость! В 2021 году на Бальтруме некоторое время можно было увидеть этого моржа, навестившего остров с дружественным ластоногим визитомФото: Bärbel Nannen/Gemeinde- u. Kurverwaltung Baltrum/picture alliance

Остров Бальтрум (Baltrum) - самый маленький из шести Восточно-Фризских островов, расположенных в Северном море у побережья федеральной земли Нижняя Саксония: пять километров в длину, полтора километра в ширину и никаких автомобилей.

Остров Бальтрум
Бальтрум - самый маленький Восточно-Фризский остров в Северном мореФото: Sina Schuldt/dpa/picture alliance

Жители, курортники и просто туристы передвигаются здесь пешком, на велосипедах или лошадиных повозках. Названий улиц на острове нет. Номера домам дают в хронологическом порядке в зависимости от даты строительства.

Большую часть территории острова занимают живописные песчаные дюны и маршевые луга, заливаемые морской водой. Также здесь растет несколько сортов шиповника: морщинистый, который немцы также называют сибирским или камчатским (Sibirische Kartoffelrose, Kamtschatka-Rose), собачий - Hundsrose, а также колючейший - Dünenrose.

Остров Бальтрум
Ландшафт острова Бальтрум Фото: Ralf Kalytta/vizualeasy/picture alliance

К числу самых старых зданий относится островной храм, возведенный в 1820-х годы, когда на Бальтруме проживало около семидесяти человек. Колокол для этой церкви сняли с голландского корабля, севшего по соседству на мель.

Остров Бальтрум
Островная церковь на БальтрумеФото: picture alliance/U. Bernhart

В 1966 году острову присвоили официальный статус лечебного морского курорта. Здесь есть центр талассотерапии, в котором можно, среди прочих процедур, принять грязевые ванны с морским илом. Морским курортом, то есть купальней Бальтрум стал еще в 1876 году, примерно на сто лет позже соседнего острова Нордернай.

Остров Бальтрум. Фотографии

Остров Бальтрум
Песчаные дюны на острове Бальтрум. Здесь живет всего шестьсот человек, но ежегодно отдыхает около 70 тысяч туристов. Примерно столько же приезжает сюда на один день - без ночевкиФото: picture alliance/blickwinkel/G. Franz
Остров Бальтрум
На острове запрещено движение автомобильного транспортаФото: picture alliance/dpa/I. Wagner
Остров Бальтрум
На острове водятся фазаны. Этот попал в объектив фотокамеры во время токованияФото: picture alliance/H. Bäsemann
Остров Бальтрум
Типичное растение прибрежных песчаных дюн армерия приморская. Немецкое название - Grasnelke, в переводе - травяная гвоздикаФото: picture-alliance/blickwinkel/A. Jagel
Остров Бальтрум
Ваттовое мелководье перед Бальтрумом. Во время отлива здесь можно поучаствовать в пешеходной экскурсииФото: picture alliance/dpa/J. Stratenschulte
Остров Бальтрум
Завсегдатаи здешних пляжей - большие и маленькие тюлениФото: picture alliance/U. Bernhart
Остров Бальтрум
Прибрежный краб - один из обитателей ваттового мелководья, которых показывают туристамФото: picture alliance/dpa/J. Stratenschulte
Остров Бальтрум
Здешнее мелководье является частью Национального парка Нижнесаксонские ватты и имеет статус Всемирного природного наследия ЮНЕСКОФото: picture alliance/blickwinkel/A. Jagel

Добраться на Бальтрум можно на пароме. Также на острове есть взлетно-посадочная полоса для легких самолетов, которые используются, в частности, для обзорных экскурсий. Остров находится на территории Национального парка Нижнесаксонское ваттовое мелководье, включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Визитная карточка острова Бальтрум

Регион: Северное море
Федеральная земля: Нижняя Саксония
Площадь: 6,5 км²
Население: 630 человек
Количество мест в отелях, пансионах и туристических апартаментах: 3,5 тысячи

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