Археологи нашли в Германии "Атлантиду Северного моря"
Овеянная легендами "Атлантида Северного моря" ("Atlantis der Nordsee") была разрушена и навсегда ушла под воду в день сильнейшего урагана - 16 января 1362 года. Во время этой небывалой непогоды, вошедшей в летописи под названием Второго наводнения Святого Марцелла или Грёте-Мандренке, пострадали обширные территории в Англии, Нидерландах, Шлезвиге и северных немецких землях.
В результате штормового нагона воды за считаные часы было уничтожено множество поселений, располагавшихся вдоль побережья и на островах. Общее число погибших, согласно подсчетам историков, составило около 25 тысяч.
Средневековый торговый город на Северном море
Самым известным из всех исчезнувших тогда мест был и остается Рунгхольт (Rungholt). Этот средневековый город, славившийся своим богатством, находился на тогдашнем острове Нордштранд в Северной Фризии. Сейчас так называется здешняя община на полуострове Нордштранд - лечебный курорт и популярное место для туристов, которые хотят поближе познакомиться с ландшафтами и природой Ваттового моря. Обширные участки этой уникальной экологической системы в Германии, Нидерландах и Дании включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Ритм жизни этих мест задают приливы и отливы, во время которых под воду уходят и вновь появляются перед глазами многокилометровые участки здешних прибрежных отмелей. Во время отливов по дну водят экскурсии и не только… Отливами, например, пользуются археологи, но не будем забегать вперед.
Где-то посреди этого пространства на территории нынешней немецкой земли Шлезвиг-Гольштейн находился тот самый средневековый город, исчезнувший более шести с половиной столетий назад. На случай непогоды он был защищен деревянными дамбами, но они не выдержали напора стихии, в результате которой часть острова была смыта - вместе со всеми постройками.
Жители и животные посреди января погибли в ледяной воде Северного моря. Ландшафт уже тогда изменился так сильно, что место, где находился Рунгхольт, найти было уже невозможно. Начало легенде было положено.
Легенда о пьяной свинье и грешниках
Согласно этой легенде, Рунгхольт был богат, как Рим, и уничтожен стихией в наказание за грехи своих жителей. В XVI веке в регионе была широко распространена история, в которой описывается случай, якобы вызвавший столь сильный гнев Всевышнего. Несколько крестьян в кабаке напоили свинью и уложили в постель. Затем пригласили приходского священника, чтобы он провел обряд соборования больного. Когда тот все понял и захотел уйти, они силой заставили священника остаться и всячески над ним издевались. Принесенный потир наполнили пивом…
Вернувшись в храм, святой отец призвал Господа наказать пьянчуг, после чего покинул город. Уже вскоре над Северным морем пронесся тот самый атлантический ураган. Уже много столетий здесь рассказывают эту историю и до сих пор уверяют, что где-то в этих местах и сейчас иногда слышен звук церковного колокола, доносящийся неизвестно откуда.
Исторические свидетельства и археологические находки
О том, что Рунгхольт действительно существовал, свидетельствуют записи в разных средневековых документах и грамотах. Через здешний порт, по всей видимости, осуществлялась торговля солью, шерстью и янтарем. По поводу места, где он находился, в последние 100 лет появилось много разных гипотез.
Очередным поводом для возникновения новых версий стали находки, сделанные на побережье в 1921 году, но они не были точно документированы. В 1990-х годах во время студенческих экспедиций на дне Ваттового моря также были найдены разные предметы - осколки керамики, монеты, ювелирные камни. Это подогрело интерес к легенде о загадочной "Атлантиде Северного моря".
Определить и нанести на карты место, где находился Рунгхольт, долгое время не удавалось, несмотря на целенаправленные поиски. В конце весны - начале лета 2023 года немецкие археологи сначала сообщили о возможном успехе, а позже подтвердили свои предположения - после первого анализа полученных данных и фактов.
Результаты многолетних поисков
Как говорится в сообщении Университета имени Кристиана-Альбрехта в Киле, исследования, которые сейчас привели к обнаружению следов фундаментов ряда построек и городского храма, были начаты шесть лет назад. В проекте таже участвуют сотрудники Института географии Майнцского университета имени Иоганна Гутенберга.
Сначала ученые провели геофизическую разведку дна Ваттового моря, в результате которой обнаружили признаки фундаментов разрушенных зданий. Для этого были использованы методы магнитной градиометрии, электромагнитной индукции и сейсмики.
Затем приступили к полевым исследованиям, для чего в общей сложности выходили на прибрежные отмели во время отливов около 80 раз, доставляя необходимое оборудование по илистой поверхности на тележках. Время для выполнения работ каждый раз было ограничено расписанием отливов и приливов.
Городской храм и другие постройки
Как отмечает региональная медиакомпания NDR, в результате немецким археологом удалось обнаружить следы портовых сооружений, дренажные системы и фундамент кирпичного храма, общая площадь которого составляла около 600 квадратных метров. Очертание и расположение здания подтверждают гипотезу о том, что речь идет о большой городской церкви, возведенной в Средние века из кирпича - типичного материала, использовавшегося в этом регионе для строительства готических храмов.
Ранее по соседству были обнаружены следы около полусотни подворий, находившихся на искусственных насыпных холмах - терпах или варфтах. Жилые дома и хозяйственные постройки размещали таким образом для защиты от штормовых наводнений. Храм, очевидно, находился в центре этого большого поселения.
Точное место своей находки ученые пока не сообщают. В ближайшее время в лаборатории будут исследованы пробы кирпичей, взятые на месте. Затем раскопки будут продолжены, чтобы составить наиболее полную картину и узнать как можно больше об этом загадочном месте.
Смотрите также: