Археологи нашли в Германии "Атлантиду Северного моря"

Овеянная легендами "Атлантида Северного моря" ("Atlantis der Nordsee") была разрушена и навсегда ушла под воду в день сильнейшего урагана - 16 января 1362 года. Во время этой небывалой непогоды, вошедшей в летописи под названием Второго наводнения Святого Марцелла или Грёте-Мандренке, пострадали обширные территории в Англии, Нидерландах, Шлезвиге и северных немецких землях.

В результате штормового нагона воды за считаные часы было уничтожено множество поселений, располагавшихся вдоль побережья и на островах. Общее число погибших, согласно подсчетам историков, составило около 25 тысяч.

Средневековый торговый город на Северном море

Самым известным из всех исчезнувших тогда мест был и остается Рунгхольт (Rungholt). Этот средневековый город, славившийся своим богатством, находился на тогдашнем острове Нордштранд в Северной Фризии. Сейчас так называется здешняя община на полуострове Нордштранд - лечебный курорт и популярное место для туристов, которые хотят поближе познакомиться с ландшафтами и природой Ваттового моря. Обширные участки этой уникальной экологической системы в Германии, Нидерландах и Дании включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Карта острова Нордштранд до разрушительного урагана, составленная через несколько столетий после стихийного бедствия - в 1652 году на основе архивных записей и других документов Фото: Horst Pfeiffer/dpa/picture-alliance

Ритм жизни этих мест задают приливы и отливы, во время которых под воду уходят и вновь появляются перед глазами многокилометровые участки здешних прибрежных отмелей. Во время отливов по дну водят экскурсии и не только… Отливами, например, пользуются археологи, но не будем забегать вперед.

Где-то посреди этого пространства на территории нынешней немецкой земли Шлезвиг-Гольштейн находился тот самый средневековый город, исчезнувший более шести с половиной столетий назад. На случай непогоды он был защищен деревянными дамбами, но они не выдержали напора стихии, в результате которой часть острова была смыта - вместе со всеми постройками.

Жители и животные посреди января погибли в ледяной воде Северного моря. Ландшафт уже тогда изменился так сильно, что место, где находился Рунгхольт, найти было уже невозможно. Начало легенде было положено.

Череп XIV века, найденный на дне около места, где предположительно находился Рунгхольт. Экспонат Музея Северного моря в Хузуме Фото: Wolfgang Runge/dpa/picture alliance

Легенда о пьяной свинье и грешниках

Согласно этой легенде, Рунгхольт был богат, как Рим, и уничтожен стихией в наказание за грехи своих жителей. В XVI веке в регионе была широко распространена история, в которой описывается случай, якобы вызвавший столь сильный гнев Всевышнего. Несколько крестьян в кабаке напоили свинью и уложили в постель. Затем пригласили приходского священника, чтобы он провел обряд соборования больного. Когда тот все понял и захотел уйти, они силой заставили священника остаться и всячески над ним издевались. Принесенный потир наполнили пивом…

Вернувшись в храм, святой отец призвал Господа наказать пьянчуг, после чего покинул город. Уже вскоре над Северным морем пронесся тот самый атлантический ураган. Уже много столетий здесь рассказывают эту историю и до сих пор уверяют, что где-то в этих местах и сейчас иногда слышен звук церковного колокола, доносящийся неизвестно откуда.

Немецкие археологи на пути к месту раскопок во время отлива Фото: Dirk Bienen-Scholt, Schleswig

Исторические свидетельства и археологические находки

О том, что Рунгхольт действительно существовал, свидетельствуют записи в разных средневековых документах и грамотах. Через здешний порт, по всей видимости, осуществлялась торговля солью, шерстью и янтарем. По поводу места, где он находился, в последние 100 лет появилось много разных гипотез.

Очередным поводом для возникновения новых версий стали находки, сделанные на побережье в 1921 году, но они не были точно документированы. В 1990-х годах во время студенческих экспедиций на дне Ваттового моря также были найдены разные предметы - осколки керамики, монеты, ювелирные камни. Это подогрело интерес к легенде о загадочной "Атлантиде Северного моря".

Определить и нанести на карты место, где находился Рунгхольт, долгое время не удавалось, несмотря на целенаправленные поиски. В конце весны - начале лета 2023 года немецкие археологи сначала сообщили о возможном успехе, а позже подтвердили свои предположения - после первого анализа полученных данных и фактов.

Место пробных раскопок Фото: Ruth Blankenfeldt, Schleswig

Результаты многолетних поисков

Как говорится в сообщении Университета имени Кристиана-Альбрехта в Киле, исследования, которые сейчас привели к обнаружению следов фундаментов ряда построек и городского храма, были начаты шесть лет назад. В проекте таже участвуют сотрудники Института географии Майнцского университета имени Иоганна Гутенберга.

Сначала ученые провели геофизическую разведку дна Ваттового моря, в результате которой обнаружили признаки фундаментов разрушенных зданий. Для этого были использованы методы магнитной градиометрии, электромагнитной индукции и сейсмики.

Затем приступили к полевым исследованиям, для чего в общей сложности выходили на прибрежные отмели во время отливов около 80 раз, доставляя необходимое оборудование по илистой поверхности на тележках. Время для выполнения работ каждый раз было ограничено расписанием отливов и приливов.

Экспонаты Музея Северного моря в Хузуме - предметы, найденные на дне Ваттового мелководья Фото: Horst Pfeiffer/dpa/picture-alliance

Городской храм и другие постройки

Как отмечает региональная медиакомпания NDR, в результате немецким археологом удалось обнаружить следы портовых сооружений, дренажные системы и фундамент кирпичного храма, общая площадь которого составляла около 600 квадратных метров. Очертание и расположение здания подтверждают гипотезу о том, что речь идет о большой городской церкви, возведенной в Средние века из кирпича - типичного материала, использовавшегося в этом регионе для строительства готических храмов.

Ранее по соседству были обнаружены следы около полусотни подворий, находившихся на искусственных насыпных холмах - терпах или варфтах. Жилые дома и хозяйственные постройки размещали таким образом для защиты от штормовых наводнений. Храм, очевидно, находился в центре этого большого поселения.

Закат на полуосторове Нордштранд Фото: T. Schäffer/imageBROKER/picture alliance

Точное место своей находки ученые пока не сообщают. В ближайшее время в лаборатории будут исследованы пробы кирпичей, взятые на месте. Затем раскопки будут продолжены, чтобы составить наиболее полную картину и узнать как можно больше об этом загадочном месте.

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