Археологи начали поднимать со дна груз ганзейского парусника

Около немецкого города Любека водолазы приступили к подводным раскопкам на месте обнаружения грузового судна XVII века - на 11-метровой глубине на дне реки Траве. На борту находилось 150 деревянных бочек из Скандинавии.

В 2021 году на дне реки Траве около немецкого города Любека примерно на 11-метровой глубине было обнаружено хорошо сохранившееся судно ганзейского периода - грузовой парусник, затонувший здесь во второй половине XVII века. Находку сделали случайно во время геодезических работ, проводившихся недалеко от впадения Траве в Балтийское море.

Городские власти Любека впервые сообщили об этом летом прошлого года после завершения предварительного обследования - анализа данных, полученных в ходе первичного осмотра этого места водолазами.

Сейчас здесь приступили к подводным археологическим работам, во время которых будет точно зафиксировано расположение обломков и других частей, для чего будет осуществлено трехмерное сканирование останков судна и груза, перевозившегося в трюме.

Первая бочка из трюма ганзейского парусника, поднятая со дна реки Фото: Markus Scholz/dpa/picture alliance

В результате ученые надеются получить дополнительные ценные сведения об истории экономических отношений между членами Ганзейского союза - объединения свободных торговых городов Северо-Западной Европы, неофициальной столицей которого являлся Любек.

Согласно данным дендрохронологического исследования, парусник был построен около 1650 года и затонул, предположительно, в 1680 году. В городском архиве содержатся письменные свидетельства о таком происшествии на реке Траве. Причиной крушения стало, предположительно, попадание судна на мель.

На борту находилось около 150 деревянных бочек - предположительно, из Скандинавии. Взятые ранее пробы содержимого позволили определить характер груза. В бочках находился оксид кальция, то есть негашеная известь - вещество, необходимое для производства строительных материалов. Отметим, что основными товарами ганзейских купцов на протяжении нескольких столетий являлись соль, селедка, пиво, вино, специи, пушнина и разные ткани.

В начале июня, как видно на фотографиях информационного агентства dpa, со дна реки на борт специального судна подняли первую из них. Подводные раскопки займут несколько месяцев и должны завершиться в сентябре.

Специальное судно "St. Perun" на реке Траве Фото: Markus Scholz/dpa/picture alliance

На первом этапе со дна Траве будет удален осадочный слой, после чего на поверхность начнут поэтапно поднимать обломки судна и другие предметы, которые удастся обнаружить. Все они затем будут подвергнуты процессу консервации для сохранения и использования в качестве музейных экспонатов. Средства на это уже выделены из городского бюджета.

Достопримечательности и история Любека

Отметим, что недавно Любек занял второе место в рейтинге популярности объектов Всемирного наследия в Европе. Также незадолго до этого исторические грамоты и свидетельства Ганзейского союза стали "Памятью мира" - были внесены в список документального наследия ЮНЕСКО.

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