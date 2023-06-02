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Опубликован рейтинг Всемирного наследия в Европе

Максим Нелюбин
16 мин. назад

Достопримечательности Любека и Кельнский собор попали в первую европейскую десятку Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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Любек
Голштинские ворота в ЛюбекеФото: Stefan Ziese/Zoonar/picture alliance

Сразу два культурно-исторических объекта в Германии вошли в десятку самых популярных в Европе памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает немецкая газета Die Welt со ссылкой на результаты исследования, проведенного британской туристической платформой Weloveholidays.

Всемирное наследие в Европе

В списке Всемирного наследия на данный момент состоит 1157 культурных и природных памятников в 167 странах мира, из них почти 500 находятся в Европе.

Основой для составления европейского рейтинга популярности этих достопримечательностей среди туристов стали оценки на сайте TripAdvisor и позитивные отзывы в сети Twitter за последние шесть месяцев.

В результате первое место занял исторический центр Будапешта. На втором оказался Старый город в ганзейском городе Любек в Германии. На третьем - Лондонский Тауэр.

Кельнский собор
Башни Кельнского собора на фоне закатного небаФото: Oliver Berg/dpa/picture alliance

В целом первая десятка выглядит следующим образом: 

1. Исторический центр Будапешта
2. Старый город в Любеке
3. Крепость Тауэр в Лондоне
4. Произведения Антонио Гауди в Каталонии
5. Альгамбра, Хенералифе и Альбасин в Гранаде
6. Дворец Шёнбрунн в Вене
7. Акрополь в Афинах
8. Площадь Гранд-Плас в Брюсселе
9. Археологические зоны Помпеи, Геркуланум и Торре-Аннунциата в Италии
10. Кельнский собор

Дессау
Здание Баухауса в Дессау на фотографии 1930-х годовФото: Imago/Arkivi

Далее в первую тридцатку также попал еще один объект из Германии - памятники Баухауса в Веймаре, Дессау и Бернау, занявшие 26-е место.

Ганзейский город Любек (2) за шесть месяцев набрал 1355 пятизвездочных оценок от пользователей TripAdvisor, что относительно немного, но получил при этом более 127 тысяч позитивных отзывов в сети Twitter.

Кельнский собор (10), самая посещаемая архитектурная достопримечательность Германии, набрал 16293 пятизвездочные оценки, но получил всего лишь около 14 тысяч позитивных твитов.

В тридцатку таже вошли, в частности, Версальский дворец (14), Старые города в Брюгге (16) и Дубровнике (17), Мемориальный комплекс в бывшем концлагере Освенцим (18), Национальный парк Плитвицкие озера в Хорватии (20) и Старый город в Таллине (23).

Среди стран Европы по числу объектов в ТОП-30 первое место поделили между собой Испания и Италия - по четыре объекта.

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