На севере Германии обнаружен затонувший корабль XVII века с грузом

В фарватере реки Траве, впадающей в Балтийское море, вблизи города Любека обнаружен затонувший грузовой парусный корабль ганзейского периода. По деревянным деталям удалось определить, что судно было построено в середине XVII века, примерно в 1650 году. Лежащий на глубине примерно одиннадцати метров корабль достигает около 20 метров в длину и около восьми метров - в ширину.

Части корпуса судна, которое, по мнению экспертов, является типичным грузовым кораблем типа Galliot или Fleute времен Ганзейского союза, хорошо сохранились несмотря на долгое пребывание под водой. Но находка значима прежде всего из-за обнаруженного груза: в трюмах затонувшего судна и вокруг него находятся более 150 бочек. Это первая подобная находка в западной части Балтийского моря. Ученые предполагают, что корабль направлялся из Скандинавии в Любек, но так и не прибыл к месту назначения.

Почему утонул корабль

Обломки, напоминающие части затонувшего корабля, были случайно обнаружены два года назад - во время геодезических и зондирующих работ Управления водных путей и судоходства в навигационном канале устья реки Траве между Любеком и Балтийским морем. В вгусте 2021 года водолазы более внимательно исследовали этот район и подтвердили, что там действительно находятся останки потерпевшего крушение судна. И только почти год спустя, в конце июля 2022 года, администрация Любека и местное ведомство по охране исторических памятников сообщили о ценной археологической находке.

Утонувшее судно, возможно, было старинным торговым кораблем типа Galliot

Археологи не исключают, что затонувший корабль может быть связан с кораблекрушением на Траве в 1680 году, о котором есть запись в городском архиве Любека. Часть бочек в трюмах по-прежнему аккуратно уложена, что исключает версию об опрокидывании судна. Не обнаружено и следов пожара. Поэтому эксперты предполагают, что торговый корабль, подходя к Любеку, налетел на отмель на излучине реки и дал течь. Затем он, по-видимому, сошел с мели и затонул.

Новые аспекты для оценки значения Любека

Водолазы тринадцать раз спускались на дно реки Траве, чтобы исследовать обломки судна, находящегося на нем груза и сделать фотографии. По предварительным выводам, по крайней мере, в некоторых бочках содержится негашеная известь - сырье, которое уже в XVII веке имело важное значение в строительстве и торговле.

Исследование затонувшего судна даст "совершенно новые аспекты" для оценки значения Любека для региона Балтийского моря, уверены археологи Манфред Шнайдер (Manfred Schneider), Дирк Ригер (Dirk Rieger) и Ингрид Зюдхофф (Ingrid Sudhoff). Городская администрация и команда археологов надеются, что находка позволить расширить знания об истории Любека, а также исторических торговых отношениях города в пределах Ганзейского союза.

Несколько веков Любек занимал ведущее положение в Ганзейском союзе как важный торговый мегаполис. Подъем города начался в XIII веке, и к XV веку Любек стал вторым по величине городом Германии после Кёльна. К концу XVII века Ганзейский союз почти утратил свое значение, и только три города приняли участие в последней "Ганзейской конвенции" в 1669 году.

В настоящее время решается вопрос, что делать с останками судна. Власти города склоняются к тому, чтобы поднять обломки со дна реки и законсервировать их. По словам бургомистра Любека Яна Линденау (Jan Lindenau), "миссия и обязанность ганзейского города - позаботиться о сохранении этой сенсационной археологической находки".

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Город Любек: 12 главных достопримечательностей P.S. Возвращаясь к Будденброкам… Цилиндр на голове и трость в руке - даже уличные знаки в Любеке напоминают о купеческих традициях. Продолжение следует. Автор: Максим Нелюбин

