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Морские коньки возвращаются к берегам Германии

Максим Нелюбин
33 мин. назад

Морские коньки исчезли здесь еще в 1930-х годах, но сейчас их снова стали находить вдоль побережья Германии. Причиной возращения могли стать ветряные парки.

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Европейский морской конек
Европейский морской конек в Средиземном море около побережья ХорватииФото: W.Poelzer/WILDLIFE/picture alliance

Вдоль побережья Северного моря в Германии участились случаи обнаружения европейских морских коньков, они же - обыкновенные или короткорылые морские коньки (нем. Kurzschnäuziges Seepferdchen, лат. Hippocampus hippocampus). Как передает информационное агентство dpa во вторник, 13 июня, в этом году в Нижней Саксонии на пляжах островов Юст и Вангероге найдено уже шесть экземпляров - выброшенных на берег и погибших.

Об этом сообщила представитель нижнесаксонского Земельного музея природы и человека в Ольденбурге Кристина Бариларо (Christina Barilaro). Морские биологи обратились к местным жителям и туристам с просьбой передавать все такие находки в офисы национального парка Нижнесаксонские ватты.

Если нет такой возможности, нашедших просят делать фотографии, положив рядом монету в два евро, а также дополнять сообщения сведениями о месте и времени. Морские коньки находятся под охраной, поэтому оставлять себе в качестве сувениров нельзя даже мертвые экземпляры.

Морские коньки,
Морские коньки, найденные на побережье ГерманииФото: picture alliance/dpa

Изучая находки и полученные сведения, немецкие исследователи хотят понять, возможно ли устойчивое восстановление популяции морских коньков в этих местах вдоль североморского побережья Нижней Саксонии. Аналогичный научный проект также осуществляется в земле Шлезвиг-Гольштейн, где в этом году, по данным Всемирного фонда дикой природы (WWF), найдено уже два морских конька - около курорта Санкт-Петер-Ординг и на острое Зюльт.

В соседнем Балтийском море случаев обнаружения коньков до сих пор почти не зафиксировано - за исключением нескольких экземпляров, найденных в районе пролива Большой Бельт в Дании.

Где обитают морские коньки

Европейские морские коньки обитают в теплых соленых водах в Средиземном море, вдоль атлантического побережья Испании, Португалии и Великобритании. Отрицательно на состоянии популяций сказывается загрязнение окружающей среды. Коньки почти полностью исчезли из прибрежных вод Германии еще в 1930-х годах.

Всего этот род семейства игловых насчитывает около четырех десятков видов. Например, в Черном море обитают длиннорылые морские коньки.

Гипотеза о новых ареалах

Как предполагают немецкие экологи из Института имени Тюнена (Thünen-Institut) в Бремерхафене, сейчас европейские морские коньки попадают к берегам Германии, вероятно, во время зимних штормов из мелководья около соседних Нидерландов.

Шлезвиг-Гольштейн
Ваттовое море около побережья земли Шлезвиг-ГольштейнФото: Knut Niehus/Zoonar/picture alliance

Для размножения европейским морским коньками нужны подводные луга - постоянно затопленные, заросшие разными водорослями и морскими травами. Вдоль побережья Нижней Саксонии таких мест обитания сейчас нет - во всяком случае, до сих пор они не обнаружены, но имеются на территории ваттового мелководья в Нидерландах и в районе пролива Ла-Манш.

Так как морских коньков сейчас находят около немецких берегов в разные сезоны, ученые не исключают, что здесь появились какие-то новые ареалы, подходящие для размножения, - например, обложенные каменными глыбами опоры установок в офшорных ветряных парках.

Европейские морские коньки
Пара европейских морских коньков около побережья ИталииФото: Photoshot/picture alliance

Уникальная экосистема

Ваттовые мелководья Северного моря в Германии, Нидерландах и Дании являются уникальными природными ландшафтами и отличаются большим разнообразием видов. Часть этих территорий внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Только в Национальном парке Шлезвиг-Гольштейнские ватты (Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer) встречается около 3200 видов животных. В целом на всех этих мелководьях насчитываетчя 10 тысяч видов. 

Национальный парк Нижнесаксонские ватты (Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer) находится в районе Восточно-Фризских островов. Здешние ваттовые мелководья играют важную роль для охраны морских и околоводных птиц, которые выводят в этих местрах потомство или останавливаются во время сезонной миграции.

Национальный парк Гамбургское ваттовое море (Hamburgisches Wattenmeer) - самый небольшой по площади среди трех немецких прибрежных национальных парков на Северном море. Он находится в устье Эльбы недалеко от Куксхафена. В парке обитает 2000 видов животных, из них около 250 видов встречаются только на здешних засоленных лугах.

Смотрите также: 

Ваттовое море

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