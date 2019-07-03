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Зюльт
Фото: picture alliance/dpa/F. Molter
ТуризмГермания

Немецкий остров Зюльт попал в список журнала Time

Максим Нелюбин
28 мин. назад

Экспертов убедили песчаные пляжи Зюльта, а также изысканные рестораны, велосипедные дорожки и Ваттовое море.

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Немецкий остров Зюльт (Insel Sylt) в Северном море попал в список 50-ти рекомендаций для путешествий американского журнала Time в этом году - единственный из Германии среди "The World's Greatest Places of 2023". Среди других направлений в разных странах и регионах мира названы, в частности, Барселона (Испания), Киото (Япония), Будапешт (Венгрия), Неаполь (Италия), Вена (Австрия), Берат (Албания), Тимишоара (Румыния) и Иерусалим (Израиль). Выбор сделан на основе предложений корреспондентов и экспертов.

Составители списка особо отметили прекрасные многокилометровые пляжи Зюльта, изысканные отели и рестораны, а также наличие хорошо развитой системы велосипедных дорожек. Зюльт находится посреди Ваттового моря - морского мелководья и уникальной экологической системы, включенной в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Зюльт
Осень на ЗюльтеФото: Frank Molter/dpa/picture alliance

Как отмечает немецкое агентство dpa, вряд ли эта новость вызовет особую радость на самом острове, который уже давно столкнулся с проблемами, вызванными большой популярностью. В частности, всего лишь несколько дней назад местные власти постановили не выдавать больше разрешений на строительство новых квартир для отдыха - аппартаментов для отпуска и краткосрочной аренды.

Самый гламурный немецкий остров

Остров Зюльт, он же - Зильт, находится в Северном море около побережья немецкой федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн и входит в группу Северо-Фризских островов. Зюльт слывет излюбленным местом отдыха немецких знаменитостей и богачей, но это не значит, что остальным сюда въезд закрыт. Западный песчаный пляж протянулся на четыре десятка километров. Каждый найдет здесь себе участок по вкусу и предпочтениям.

Зюльт
Маяк на острове ЗюльтФото: Fotolia/JM Fotografie

Ежегодно в отелях, пансионах и частных апартаментах на этом острове отдыхает около 450 тысяч человек. Если прибавить останавливающихся на здешних кемпингах, то получится более 600 тысяч. Плюс около 150 тысяч туристов ежегодно приезжает сюда на один день. Подавляющее большинство - жители Германии, иностранных гостей - не более 10 тысяч в год. Большинство из них - швейцарцы и австрийцы, а также соседи из Дании.

Попасть на Зюльт можно на поезде по 11-километровой дамбе, построенной в 1927 году и названной в честь президента Веймарской республики Пауля фон Гинденбурга - Hindenburgdamm. Здесь также есть небольшой аэропорт, ежегодно обслуживающий около 125 тысяч пассажиров.

Зюльт
Остров Зюльт на почтовой открытке 1897 годаФото: ullstein bild - histopics

Визитная карточка острова Зюльт

  • Регион: Северное море
  • Федеральная земля: Шлезвиг-Гольштей
  • Площадь: 99 км²
  • Население: 18 тысяч человек
  • Количество мест в отелях и пансионах: более 40 тысяч

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