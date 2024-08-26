Самые популярные природные красоты Германии
От Саксонской Швейцарии до Петли Саара - какие природные достопримечательности попали в рейтинг ТОП-100 2024 года?
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